Durch die Konfirmation werden (getaufte) Jugendliche im Alter von 14 Jahren religionsmündige Kirchenmitglieder. Das bedeutet, sie bekommen die gleichen Rechte wie Erwachsene innerhalb der evangelischen Kirche. Für viele Familien ein Grund zum Feiern – doch was schenkt man einem Konfirmanden eigentlich?

Um den Übergang ins kirchliche Erwachsenenalter zu besiegeln, findet jedes Jahr eine gottesdienstliche Feier statt: die Konfirmation. Laut einer aktuellen Statistik nehmen zwar immer weniger Jugendliche an der Zeremonie teil, trotzdem hält sich die Zahl der Konfirmationen in Deutschland noch auf einem konstant hohen Niveau. Während die Taufe und somit die Aufnahme in die evangelische Gemeinde von den Eltern entschieden wird, dürfen Jungen und Mädchen im Teenageralter (eigentlich) selbst darüber entscheiden, ob sie konformiert werden wollen. Für viele Jugendliche ist die Feier jedoch ein Anreiz, da es nach dem kirchlichen Segnungsgottesdienst zahlreiche Geschenke von Freunden und Verwandten gibt.

1. Geldkuvert

Ein klassisches Geschenk zur Konfirmation ist Geld. Auch wenn die Idee nicht sonderlich kreativ ist, so kann sie einen Jugendlichen dennoch dazu ermutigen, auf eine größere Sache zu sparen – oder sich einen Herzenswunsch zu erfüllen. Um die Kohle nicht nur lieblos in einem Umschlag zu übergeben, können Sie dieses Geschenkbuch inklusive Text- und Gebetssammlung verwenden.

Hier gibt es das Buch.

2. Die Bibel in Kurznachrichten

Affiliate Link Thalia.de: Und Gott chillte: Die Bibel in Kurznachrichten Jetzt shoppen 9,90 €

3908 Kurznachrichten von über 9000 Menschen, die den gesamten Inhalt der Bibel in Twitter fähige (140 Zeichen lange) Texte umgedichtet haben. Die Aktion wurde bereits 2009 als Rekordversuch ins Leben gerufen und wurde mittlerweile in diesem Buch verewigt. Was dabei herausgekommen ist, soll vor allem Jugendlichen ganz neue Perspektiven eröffnen. Hier gibt es die Bibel.

3. Konfi-Kiste

Affiliate Link Amazon.de: Konfi-Kiste: 160 gute Karten fürs Leben Jetzt shoppen 14,04 €

In dieser Geschenkbox finden sich 160 Karten mit ausgewählten Zitaten, Bibelworten und Segenswünschen. Sie sollen den Konfirmanden oder die Konfirmandin positiv stimmen, für die Zukunft stärken und motivieren. Und damit sich die jungen Leute auch angesprochen fühlen, wurden die Texte kurz und knackig gehalten. Hier gibt es die Kiste.

4. Kreuz-Kette

Affiliate Link Otto.de: Collierkettchen »Kreuz Konfirmation 925 Silber« Jetzt shoppen 109,00 €

Das Kreuz steht symbolisch für die Kirche und ist somit ein beliebtes Accessoire zum Verschenken – zum Beispiel in Form einer dezenten Halskette aus 925er Sterling Silber. Dieses Modell ziert sogar ein echter Diamant im Brillantschliff (0,03 ct groß) und wird mit einem dazu passenden Geschenk-Etui geliefert.

Hier gibt es die Kette.

5. Amazon-Gutschein

Wenn Sie keine Idee haben, worüber sich ein Teenager zur Konfirmation freuen würde, können Sie ihm die Entscheidung einfach selbst überlassen: mit einem digitalen Geschenkgutschein – zum Beispiel von Amazon. Sie können den Warenwert zwischen 20 und 75 Euro selbst festlegen, genauso wie das Motiv und ein Wunschdatum (wann der Gutschein versendet werden soll).

Hier gibt es den Gutschein.

6. Blumenstrauß

Natürlich sind auch frische Blumen ein passendes Geschenk zur Konfirmation. Bei Anbietern wie Blume2000 finden Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Sträuße – zum Beispiel mit einem thematisch passenden Schutzengel, der zwischen einer Handvoll Rosen und Nelken, Salal, Statice und Pistazie steckt. Hier gibt es noch mehr Blumensträuße.

7. Lebensbaum

Affiliate Link Amazon.de: Lebensbaum Halskette ⸰ 925 Sterling Silber Jetzt shoppen 69,90 €

Ein beliebtes Schmuckstück, das für Glaube, Liebe und Hoffnung steht, ist der Lebensbaum. Mit der Erde verwurzelt und in den Himmel hoch zeigend, eignet sich das Symbol besonders gut für eine Konfirmation – zum Beispiel als Anhänger aus echtem 925 Sterling Silber an einem (größenverstellbaren) Armband.

Hier gibt es das Armband.

8. Gästealbum

Ein kurzer Gruß, ein herzlicher Glückwunsch, ein paar nette Worte oder auch nur ein lieber Wunsch für die Konfirmanden können in diesem Gästealbum festgehalten werden. Der Einband besteht aus Perlmuttpapier und wurde mit einer Kupferfolie veredelt, dadurch wirkt das Buch im modernen Fotodesign besonders hochwertig. Hier gibt es das Album.

9. Sparbüchse

Affiliate Link Amazon.de: Sparbüchse mit Gravur zur Konfirmation Jetzt shoppen 29,99 €

Eine weitere Möglichkeit, Geldgeschenke schöner zu verpacken, bietet diese Spardose aus Holz. Sie erinnert optisch an eine Bibel und kann zudem mit dem Namen des Konfirmanden oder der Konfirmandin sowie dem Tag des Segnungsgottesdienstes graviert werden. Dadurch bekommt das Geschenk eine persönliche Note. Hier gibt es die Spardose.

10. Canyoning

Affiliate Link Jochen-Schweizer.de: Canyoning für Kinder Jetzt shoppen 35,00 € 35,00 €

Zu guter Letzt sind auch einzigartige Erlebnisse besondere Geschenke zur Konfirmation. Anbieter wie Jochen Schweizer beispielsweise bieten eine Vielzahl spannender Events für Kinder und Jugendliche: Bogenschießen, Goldwaschen, Motorcross, Bodyflying, Indoor Surfen oder Canyoning. Wichtig zu wissen ist, dass die Gutscheine drei Jahre lang gültig sind. Hier gibt es die Erlebnisbox.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.