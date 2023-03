Am Tag seiner Taufe wird ein Kind in die Gemeinde aufgenommen

von Anna Scheibe Um ein Mitglied der kirchlichen Gemeinde zu werden, müssen Kinder getauft werden. Daher lassen viele frisch gebackene Eltern ihr Baby bereits kurz nach der Geburt taufen – im Beisammensein von Familie und Freunden.

Wie groß die Zeremonie gefeiert wird, kann jedes Elternpaar selbst entscheiden. In vielen Familien ist es jedoch Brauch, die engsten Freunde und Verwandten einzuladen sowie die Taufpaten natürlich. Ursprünglich war es ihre Aufgabe, sich im Notfall um das Kind zu kümmern, sollte den Eltern etwas zustoßen. Mittlerweile würde das (rein rechtlich gesehen) gar nicht mehr gehen, dennoch hat sich diese Tradition bis heute gehalten – auch wenn die Bedeutung eine andere ist. Was zu einer Taufe ebenfalls noch immer dazu gehört, sind Gaben für das Baby. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Taufgeschenk für Jungen sind, werden Sie im Folgenden vielleicht fündig. Wir stellen Ihnen zwölf kreative Ideen vor, die nicht nur für die Paten als Quelle der Inspiration dienen sollen, sondern auch Freunden und Verwandten.

1. Sparbuch mit personalisiertem Namen

Geldgeschenke sind ein Klassiker zur Taufe. Doch anstatt den ausgewählten Betrag einfach nur in einen Umschlag zu stecken, können Sie dem Kind etwa ein Sparbuch aus Holz schenken – auf dem Sie nicht nur den Namen des Täuflings verewigen lassen, sondern auch das Datum der Taufe. Im Anschluss kann das Taufgeschenk als Sparschwein genutzt werden.

2. Arche Noah von Playmobil

Passend zur Taufe eignet sich auch dieses 18-teilige Spielzeug-Set von Playmobil als Geschenk: Die Arche Noah, inklusive zwei Figuren und Elefanten, Giraffen, Zebras, Löwen und Möwen – jeweils im Zweierpack, versteht sich. Das Set ist zwar erst für Kinder ab anderthalb Jahren geeignet, ist trotzdem eine schöne Idee, die auch später zum Einsatz kommen kann.

3. Kinderbesteck von WMF mit Gravur

Eine weitere beliebte Geschenkidee zur Taufe ist ein Kinderbesteck-Set, zum Beispiel von WMF: Es umfasst eine Kinder-Gabel, ein Kinder-Messer, einen Kinder-Löffel und einen kleinen Löffel mit unterschiedlichen Tiermotiven aus spülmaschinenfestem Cromargan (Edelstahl). Zudem können Sie den Namen des Täuflings in das Besteck kostenlos gravieren lassen.

4. Erinnerungsalbum für die Taufe

Die meisten Kinder sind bei ihrer Taufe noch so jung, dass sie so gut wie gar nichts von der Zeremonie mitschneiden. Daher ist das Erinnerungsalbum eine schöne Möglichkeit, die wichtigsten Momente darin festzuhalten, wie etwa den Taufspruch, den Namenspatron oder auch die Beweggründe der Eltern, warum sie sich für den Namen des Kindes entschieden haben.

5. Die erste Kinderbibel

Wenn ein Kind in die kirchliche Gemeinde aufgenommen wird, ist die Bibel ein Teil seiner Religion. Um den Täufling mit dem Inhalt vertraut zu machen, eignet sich eine Kinderbibel als perfektes Geschenk: Darin werden 25 Geschichten (von der Schöpfung bis zur Auferstehung Jesu) aus dem Alten und dem Neuen Testament in einfachen Worten und farbenfrohen Bildern erzählt.

6. Schutzengel von Haba

Als symbolischer Glücksbringer eignet sich diese kuschelige Schutzengel-Puppe von Haba namens Frido: Sie trägt kleine Flügel und eine (auf 30 Grad waschbare) niedliche Latzhose. Als Glücksbote, Helfer und Kuschelfreund soll sie den Täufling ein Leben lang – oder zumindest in der gesamten Kindheit – begleiten. Er ist 23,8 x 10,8 x 10,8 Zentimeter groß.

7. Dose für Milchzähne

Eine kleine Zahnbox für die Milchzähne ist auch ein schönes Taufgeschenk für Jungen: Darin gibt es für jeden Zahn ein eigenes Fach, sodass Kinder ganz genau sehen können, welche Milchzähne schon rausgefallen sind und welche noch fehlen. Wichtig ist jedoch, dass die Zähne einmal abgekocht werden (um sie zu sterilisieren), bevor sie in die Sammlung kommen.

8. Gebetsbuch für Kinder

In der Kirche wird immer gemeinsam gebetet. Um auch die kleinen Mitglieder zum Mitsprechen (sobald sie überhaupt erst sprechen können) zu animieren, können Sie dem Täufling ein Gebetsbuch schenken. In dem kleinen Pappbilderbuch enthalten sind zehn leichte Kindergebete, gepaart mit schönen Illustrationen. Und selbst wenn ein Kind noch nicht mitsprechen kann, eignet sich das Buch auch einfach nur zum Vorlesen.

9. Greifling Werkzeug-Set von sigikid

Hier gibt es zwar keinen wirklichen kirchlichen Bezug, dennoch eignet sich das Greifling-Set in Form von drei unterschiedlichen Werkzeugen als Taufgeschenk für Jungen – inklusive Knisterfolie in der Säge, einem Quietschen im Griff des Schraubenschlüssels und einer kleinen Rassel im Kopf des Hammers. Sie sollen das Kind zum Greifen und Erkunden animieren.

Hier gibt es das Set.

10. Bekleidungs-Set für Jungen

Auf festlichen Anlässen ist dieses schnieke Outfit für Jungen ein echter Hingucker: Das Gentleman-Set umfasst einen Strampler, eine Weste, eine Fliege und einen Hut – und beinhaltet Baumwolle (auf 30 Grad waschbar). Sie können zwischen verschiedenen Größen wählen, anfangen bei drei bis sechs Monaten. Nehmen Sie am besten eine Größe größer, damit das Outfit länger passt.

Hier gibt es das Set.

11. Krabbelschuhe aus Leder

Hier gibt es die Schuhe

12. Holzfigur zur Taufe mit Name und Datum

Ein immerwährendes Taufgeschenk für Jungen – ohne Ablaufdatum – ist dieser robuste Engel aus Erlenholz. Auch hier haben Sie die kostenlose Möglichkeit, das Datum der Taufe sowie den Namen des Täuflings auf der Figur verewigen zu lassen. Als kleinen Zusatz hat der Engel kleine Schlitze, in die Sie Geldscheine schieben können (aber nicht zwingend müssen).

Hier gibt es den Engel.

