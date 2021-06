Wenn ein neues Kirchenmitglied getauft wird, kommen Freunde und Familie zusammen, um den Täufling zu feiern. Sie sind auf der Suche nach einem schönen Taufgeschenk für die Feierlichkeiten? Hier finden Sie eine bunte Auswahl.

Die Taufe symbolisiert den Eintritt eines neuen Mitglieds in die Kirche. Viele Kinder werden bereits als Babys getauft, andere als Kleinkinder oder später als Erwachsene. Zum festlichen Anlass schenken Freunde und Familie des kleinen Täuflings gerne Geschenke. Symbolische Präsente zum Überbringen persönlicher Glückwünsche sind ebenso denkbar wie Schmuckstücke oder Kleinigkeiten zum Spielen. Hier finden Sie eine bunte Auswahl verschiedener Taufgeschenke für Mädchen (und natürlich auch für Jungen) von Taufkreuz über personalisierte Spardose bis hin zu den ersten Kindergebeten.

Tipp: Wenn Sie auf der Suche nach einem Taufgeschenk für Jungen sind, werden Sie hier fündig.

Taufkreuze als Taufgeschenk

Taufkreuze gehören zu den traditionelleren Taufgeschenken für Mädchen und werden häufig mit Segenssprüchen bedruckt verschenkt. Hier finden Sie eine Auswahl schöner Taufkreuze.

Taufkreuz mit Kerze und Engel sowie dem Aufdruck "Möge dein Schutzengel dir immer ein treuer Begleiter sein". Hier bekommen Sie das Taufkreuz.

Affiliate Link Taufkreuz mit Taufspruch und Engel Jetzt shoppen 15,99 €

Taufkreuz mit Regenbogenfisch und dem Aufdruck "Lieber Gott, mit dir ist mein Leben bunt und schön. Du bist immer für mich da und begleitest mich mit deinem Segen". Hier bekommen Sie das Taufkreuz.

Affiliate Link Taufkreuz Mein Leben ist bunt Jetzt shoppen 18,90 €

Taufkreuz aus Holz mit dem Aufdruck "Halte zur mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch immer kommen mag". Hier bekommen Sie das Taufkreuz.

Holz-Taufkreuz mit dem Segensspruch "Der Lebensbaum wächst, blüht und gedeiht. So sollst auch du durchs Leben gehen und immer sicher stehen". Hier bekommen Sie das Taufkreuz.

Taufkreuz aus Holz mit dem Aufdruck "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern". Hier bekommen Sie das Taufkreuz.

Affiliate Link -34% Kinderkreuz - Viele kleine Leute Jetzt shoppen 11,90 € 17,90 €

Taufketten als Taufgeschenk

Kinderschmuck gehört ebenso zu den traditionelleren Taufgeschenken für Mädchen. Klassisch sind Anhänger mit kleinen Schutzengeln. Hier finden Sie eine schöne Auswahl verschiedener Taufketten.

Taufkette aus echtem Silber mit Engel und Ring. Die Kette ist nickelfrei und der Engelsanhänger ist mit einem Swarovski-Kristall versehen. Hier bekommen Sie die Kette.

Kette mit Engelsanhänger aus 925er Sterling Silber in einem Schmuckkästchen mit Gravur "Ich beschütze dich". Hier bekommen Sie die Taufkette.

Personalisierte Namenskette aus 925er Silber mit Lebensbaum, Kreuz und Swarovski-Geburtsstein-Kristall. Hier bekommen Sie die Taufkette.

Silberner Anhänger zur Taufe mit Schutzengel und Segensspruch inklusive kindgerechtem Silberkettchen aus echtem 925er Silber. Hier bekommen Sie die Taufkette.

Affiliate Link Taufkette mit Silberanhänger Jetzt shoppen 29,95 €

Vierteiliges Schmuckset zur Taufe, bestehend aus einem kleinen Silberengel und einem Anhänger mit persönlicher Gravur sowie einem silbernen Ring. Hier bekommen Sie die Taufkette.

Affiliate Link Taufkette mit Gravur Jetzt shoppen 39,95 €

Kinderbibeln als Taufgeschenk

Kinderbibeln bereiten die Inhalte der Bibel kindgerecht auf und untermalen die Geschichten mit schönen Bildern. Hier finden Sie eine Auswahl an Kinderbibeln.

Kinderbibel mit 25 der beliebtesten Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament — von der Schöpfung bis zur Auferstehung Jesu. Hier bekommen Sie die Kinderbibel.

Affiliate Link Meine erste große Kinderbibel Jetzt shoppen 17,00 €

Kinderbibel mit ausgewählten Bibelgeschichten, Gebeten und Segenswünschen sowie Platz für persönliche Eintragungen. Hier bekommen Sie die Kinderbibel.

Affiliate Link Meine kleine Taufbibel Jetzt shoppen 9,99 €

Die große Bibel für Kinder von der Schöpfungsgeschichte bis zum Pfingstwunder: 32 Bibelgeschichten mit Bildern und leicht verständlichen Texten für Kinder ab vier Jahren. Hier bekommen Sie die Kinderbibel.

Affiliate Link Die große Bibel für Kinder Jetzt shoppen 25,00 €

Kinderbibel mit verschiedenen Erzählungen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Die Geschichten werden von großflächigen Bildern untermalt, sodass sich die Texte sowohl zum Vorlesen als auch zum Selberlesen für Erstleser eignen. Hier bekommen Sie die Kinderbibel.

Affiliate Link Die große Kinderbibel: Erste Bibel mit einfachen Texten und großflächigen Bildern für Kinder ab 4 Jahren Jetzt shoppen 20,00 €

Kinderbibel mit zahlreichen Illustrationen als ideale Einführung in die Bibel für Kinder. Hier bekommen Sie die Kinderbibel.

Affiliate Link Meine erste Kinderbibel Jetzt shoppen 7,99 €

Kindergebete als Taufgeschenk

Bücher mit Kindergebeten bestehen aus einfachen Versen, die sich vor dem Zubettgehen gemeinsam lesen lassen.

Buch mit zehn der beliebtesten Kindergebete mit Bildern untermalt. Hier bekommen Sie das Buch.

Affiliate Link Meine allerliebsten Kindergebete (Der Kleine Himmelsbote) Jetzt shoppen 6,00 €

Durch Umklappen der dreigeteilten Seiten lassen sich die einzelnen Szenen und Reime kombinieren, sodass mehr als 200 Gebete entstehen. Hier bekommen Sie das Buch.

Affiliate Link Meine liebsten Gebete zur Guten Nacht Jetzt shoppen 7,00 €

Buch mit zehn der beliebtesten Gute-Nacht-Gebete zum Vorlesen. Hier bekommen Sie das Buch.

Affiliate Link Meine allerliebsten Kindergebete zur guten Nacht Jetzt shoppen 6,00 €

Buch mit Tischgebeten, Gute-Nacht-Gebeten und Dankgebeten: Von klassisch bis modern finden Sie in diesem Buch kindgerechte, kurze Verse zum gemeinsamen Beten. Hier bekommen Sie das Buch.

Affiliate Link Meine schönsten Kindergebete Jetzt shoppen 5,00 €

Die einzelnen Bilder und Reime lassen sich durch das Umklappen der dreigeteilten Buchseiten in diesem Gebetbuch für Kinder bunt kombinieren, sodass mehr als 200 Gebete entstehen. Hier bekommen Sie das Buch.

Affiliate Link Lieber Schutzengel ...: 216 Mix-Max-Gebete (Der kleine Himmelsbote) Jetzt shoppen 7,00 €

Personalisierte Taufgeschenke

Neben personalisierten Taufkreuzen- und Ketten gibt es zahlreiche andere Geschenke, die sich personalisieren lassen. Hier finden Sie eine schöne Auswahl.

Spardose aus Holz mit Motiv und personalisierten Design. Hier bekommen Sie die Spardose.

Affiliate Link Sparbuch zur Taufe mit Name und Personalisierung Jetzt shoppen 32,90 €

Personalisierte Geschenkbox mit Namensarmband zur Taufe. Hier bekommen Sie das Armband.

Individuelles Nachtlicht mit persönlicher Gravur zur Taufe. Hier bekommen Sie das Nachtlicht.

Taufkerze mit Lebensbaum, Namen und Taufspruch. Hier bekommen Sie die Taufkerze.

Affiliate Link Taufkerze mit Lebensbaum und Namen Jetzt shoppen 24,99 €

Kinderbesteck mit Namensgravur. Das vierteilige Set eignet sich für Kinder ab drei Jahren und besteht aus hochwertigem Cromargan Edelstahl. Hier bekommen Sie das Kinderbesteck.

Taufbücher als Taufgeschenk

Erinnerungen an besondere Ereignisse im Leben eines Kindes lassen sich am besten in schönen Taufbüchern festhalten. So eignet sich als Taufgeschenk für Mädchen auch ein passendes Erinnerungsalbum mit Platz für Texte und Bilder.

Album für Erinnerungen und Fotos mit Texten und Bildern. Hier bekommen Sie das Taufbuch.

Taufbuch mit vielen Illustrationen und Texten sowie Platz für die persönliche Gestaltung. Hier bekommen Sie das Taufbuch.

Affiliate Link Meine Taufe: Erinnerungsalbum (Mit viel Platz zum Eintragen) Jetzt shoppen 14,95 €

Taufbuch mit 96 Innenseiten für Glückwünsche und Fotos. Hier bekommen Sie das Taufbuch.

Taufbuch mit 48 Eintrag- und Fotoseiten mit kleinen Versen und Segenswünschen. Hier bekommen Sie das Taufbuch.

Affiliate Link Eintragalbum - Meine Taufe Jetzt shoppen 14,99 €

Mischung aus Taufbibel mit ausgewählten Bibelgeschichten sowie Album mit Platz für eigene Texte und Fotos. Hier bekommen Sie das Taufbuch.

Affiliate Link Taufbibel und Erinnerungsalbum Jetzt shoppen 15,95 €

Spielzeug als Taufgeschenk

Über etwas zum Spielen freuen sich Kinder immer und so eignet sich auch Spielzeug als passendes Geschenk zur Taufe. Es gibt sogar bekanntes Spielzeug mit religiösem Bezug, wie zum Beispiel die Arche Noah von Playmobil.

Playmobil Arche Noah für Kinder ab eineinhalb Jahren mit buntem Zubehör und Tieren — ohne verschluckbare Einzelteile. Hier bekommen Sie das Playmobil-Set.

Affiliate Link -29% Playmobil Arche Noah Jetzt shoppen 24,99 € 34,99 €

Schutzengel als Glücksbringer für Kinder und als Geschenk zur Taufe. Hier bekommen Sie den Schutzengel.

Buch mit vielen Wimmelbildern und leicht verständlichen Texten, das die bekanntesten Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament erzählt. Hier bekommen Sie das Wimmelbuch.

Spiel für Kinder ab zwölf Monaten mit 17 Holzteilen, die Kinder in die passende Form in der Arche Noah einsortieren müssen. Hier bekommen Sie das Spiel.

Affiliate Link Formensortierspiel Arche Noah Jetzt shoppen 29,99 €

Dose aus Karton mit 30 Kärtchen mit Gebeten, Finger- und Krabbelspielen sowie Versen und einer kleinen Fingerpuppe. Hier bekommen Sie die Spieldose.

Affiliate Link Spieledose - Zu deiner Taufe: 30 Gebete und Spielverse Jetzt shoppen 11,90 €

Hochwertiger Plüschhase mit Schlappohren als Glücksbringer zu Taufe. Hier bekommen Sie den Hasen.

Affiliate Link Steiff Plüschhase mit Schlappohren Jetzt shoppen 27,52 €

Bilderbuch-Bestseller "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?" zum gemeinsamen Lesen. Hier bekommen Sie das Buch.

Affiliate Link Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Jetzt shoppen 6,95 €

Spieluhr aus Plüsch mit beruhigender Musik, Licht und Atembewegungen als Einschlafhilfe für Babys. Hier bekommen Sie die Spieluhr.

Affiliate Link Otter Spieluhr aus Plüsch Jetzt shoppen 40,72 €

Ungiftige Wachsmalstifte mit Handflächengriff für Kinder ab einem Jahr. Hier bekommen Sie die Stifte.

Memory mit 36 farbenfrohen Bildpaaren zum spielerischen Entdecken der Geschichte von der Arche Noah. Hier bekommen Sie das Memory-Spiel.

Taufgeschenke für Mädchen

Traditionell werden Kinder kurz nach der Geburt getauft. Als passende Taufgeschenke für Mädchen eignen sich dann verschiedene kindgerechte Präsente wie ein Taufkreuz, eine Taufkette oder personalisiertes Kinderbesteck mit den eingravierten Anfangsbuchstaben des Namens des Täuflings. Kinderbibeln und schöne Erinnerungsalben sind ebenso beliebt. Originelle und kreative Taufgeschenke können Sie natürlich auch selbst gestalten. Eine selbst genähte Taufdecke oder ein schönes Spielzeug mit einer persönlichen Gravur sind ebenso schöne Ideen für ein Taufgeschenk für Mädchen. Geldgeschenke, wie etwa eine gravierte Spardose gehören zwar zu den praktischeren Geschenken, sind aber nicht minder beliebt. So können Sie als Taufpate bereits für die Zukunft Ihres Patenkindes vorsorgen.

Taufgeschenke für größere Kinder

Nicht jede Familie tauft den Nachwuchs direkt nach der Geburt, sondern erst später im Kleinkind-Alter. Bei Geschenken für ältere Kinder wissen die Taufpaten bereits, welche Interessen das Patenkind hat und können die Geschenke nach den Wünschen des Kindes aussuchen. Fragen Sie einfach die Eltern nach dem aktuellen Lieblingstier oder dem liebsten Kinderbuch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.