Am Tag der Taufe wird ein Kind in die Kirchengemeinde aufgenommen

von Anna Stefanski In vielen Familien ist es Brauch, die Kinder bereits kurz nach der Geburt taufen zu lassen. Anschließend werden die neuen Kirchenmitglieder von Angehörigen, Paten oder auch Freunden gefeiert, beglückwünscht – und natürlich beschenkt.

Damit ihre Geschenke thematisch zur Taufe passen, entscheiden sich Freunde und Familienmitglieder nicht selten für ein Präsent mit religiösem Bezug – angelehnt an Geschichten, Charaktere oder Gebete aus der Bibel. Das ist zwar kein Muss, aber hat sich im Laufe der Jahre vielerorts durchgesetzt. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk zur Taufe eines Kindes sind, finden Sie in der folgenden Übersicht zehn schöne Ideen für junge Kirchenmitglieder.

1. Holzspielzeug

Die berühmte Arche Noah findet sich in zahlreichen Geschenkideen wieder, aus dem einfachen Grund, dass sie eine Vielfalt an Tieren zu bieten hat. Dieses Spielzeugset aus Holz beispielsweise umfasst – neben dem Schiff, Noah und seiner Frau – zwei Zebras, zwei Elefanten, zwei Nashörner, zwei Krokodile, zwei Löwen, zwei Giraffen, zwei Vögel sowie etwaiges Zubehör.

2. Erinnerungsalbum

Die meisten Kinder sind am Tag ihrer Taufe noch so jung, dass sie sich in späteren Jahren kaum mehr an die Zeremonie erinnern können. Um die Aufnahme in eine kirchliche Gemeinde schriftlich und auch bildlich festzuhalten, ist ein Erinnerungsalbum eine schöne Geschenkidee. Darin können sich alle Gäste, aber auch die Eltern, Großeltern und Geschwister für immer verewigen.

3. Holzengel

Dieser Engel aus Holzvereint gleich mehrere Funktionen in nur einem Geschenk: Zum einen kann darauf der Name des Kindes (alternativ ist auch ein Wunsch möglich) eingraviert werden, das getauft wird. Zum anderen bieten die feinen Schlitze zwischen den Engelsflügeln genügend Platz für eine kleinere oder größere Geldspende in Form von Scheinen.

4. Spieluhr

In diesem Fall gibt es keinen religiösen Bezug – zumindest keinen direkten. Eine Spieluhr soll Babys in den Schlaf wiegen, indem sie entspannende Melodien von sich gibt. Ob Sie sich für eine Eule oder eine Schildkröte entscheiden, ein Schaf oder einen Elefanten, bleibt Ihnen überlassen. Allerdings sollten Sie bedenken, dass jede Spieluhr über unterschiedliche Lieder verfügt.

5. Wimmelbuch

Wie könnte es anders sein: Natürlich gibt es auch eine spezielle Wimmelbuch-Ausgabe mit religiösem Bezug. In dieser Version finden sich 22 kurze und kindgerechte Geschichten mit leicht verständlichen Texten aus der Bibel sowie mehr als 30 lebhafte Wimmelbilder zum Suchen und Finden. Laut Hersteller eignet sich das Buch als Geschenk zur Taufe für Kinder ab drei Jahren.

6. Kuscheldecke

Ist Ihnen der Bezug zur Bibel nicht so wichtig, können Sie auch auf nicht-religiöse Geschenkideen ausweichen. Besonders schön und obendrein auch noch praktisch ist diese Kuscheldecke für Babys in vier verschiedenen Farben und aus reiner Baumwolle (maschinenwaschbar bei bis zu 40 Grad). Laut Hersteller ist das gestrickte Material atmungsaktiv und temperaturregulierend.

7. Schutzengel

Ebenfalls eine beliebte Geschenkidee zur Taufe ist eine Kette mit Anhänger – zum Beispiel in Form eines Schutzengels mit 15 Zirkoniasteinen aus 925er Silber. Auf der Geschenkverpackung kann zudem einer von fünf verschieden Sprüchen platziert werden. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass sich diese Kette aufgrund der Strangulationsgefahr nicht für Babys eignet, sondern für Kinder ab fünf Jahren.

8. Playmobil

Ein weiterer Klassiker, der sich als Taufgeschenk geradezu anbietet, ist die Arche Noah von Playmobil. Das Spielzeugset aus Kunststoff enthält ebenfalls Noah und seine Frau, zwei Elefanten, zwei Tauben, zwei Giraffen, zwei Zebras, eine Löwin und einen Löwen, eine Rampe, einen Sack und einen Futtertrog – sowie natürlich auch das Schiff, dessen Dach zum Spielen aufgeklappt werden kann.

9. Kinderbesteck

Das vierteilige Besteckset"Farmfreunde" aus Metall ist ergonomisch gefertigt und soll somit ideal für kleine Kinderhände geeignet sein. Zu den weiteren Besonderheiten zählt, dass auf Messer, Gabel, großem und kleinem Löffel ein Tier vom Bauernhof abgebildet ist. Darüber hinaus kann ein Wunschname des Täuflings auf jedem einzelnen Besteck-Stück eingraviert werden.

10. Gebetswürfel

Schlusslicht dieser Geschenkeserie ist ein klassischer Gebetswürfel mit farbigem Druck aus unbehandeltem Buchenholz: Auf jeder Seite befindet sich ein anderes Gebet für Kinder, die getauft wurden. Sinn und Zweck des Würfels ist es, dass immer die Zeilen vorgelesen werden, die im Vorfeld gewürfelt wurden. Ein schönes Ritual vor dem Schlafengehen.

