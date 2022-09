Ausgefallene Zähne legen Kindern vorm Schlafengehen gern unters Kopfkissen, um dann am darauffolgenden Morgen im Austausch eine Überraschung vorzufinden

Wenn Kinder einen Zahn verloren haben, freuen sie sich oft über ein kleines Geschenk von der Zahnfee. Wir haben Ideen gesammelt, die sich als Überraschung eignen.

Wenn die Kleinsten ihre ersten Zähne verlieren, ist das meist eine große Sache für Kinder und Eltern. Um den neuen Lebensabschnitt gebührend zu ehren, werden oftmals die Milchzähne unter das Kopfkissen gelegt, damit die Zahnfee sie nimmt und im Austausch ein kleines Geschenk bringt. Bedeutet: Das Geschenk von der Zahnfee sollte unters Kopfkissen passen und nicht zu sperrig sein, damit die Kinder nicht merken, wenn sie unter dem Kissen platziert werden. Folgende Ideen sind als Zahnfee-Geschenk geeignet.

1. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Aufbewahrungsbox

Ein Klassiker, der sich prima als Zahnfee-Geschenk eignet, ist eine Aufbewahrung für die verlorenen Zähne. Ob eine kleine Box mit dem Motiv der Lieblingsserie, dem Namen oder gar eine schicke Box mit Gravur, die Kleinen freuen sich über etwas, das ihnen zeigt: Ihr werdet groß. Als Erinnerung ist es ebenfalls eine schöne Sache.

2. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Spielmünzen

Klassischerweise bringt die Zahnfee Münzen – auch solche kann man natürlich im Handel bekommen. Sie sind symbolisch zu verstehen und eine nette Geste und Erinnerung für die Kleinen. Sie können aufbewahrt oder beispielsweise als Spielgeld genutzt werden.

3. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Kleingeld / Spardose

Wer kein Spielgeld, sondern echtes Geld sinnvoller findet, kann auch echte Münzen unter das Kopfkissen als Zahnfee-Geschenk legen. Meist verlieren Kinder ihre Zähne in einem Alter, in dem sie auch allmählich lernen sollten, ein erstes Gefühl für Geld und Werte zu bekommen. Die Münzen können gut in einer schicken Spardose verstaut werden, die sich ebenfalls als Überraschung eignet.

4. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Bücher

Damit sich die Kleinen weiter mit dem Thema Zähne beschäftigen, sie pflegen und wissen, was nach den Milchzähnen kommt, was der Zahnarzt in Zukunft vielleicht machen wird und wie man sich zahnfreundlich ernährt, sind kindgerechte Bücher zu dem Thema eine sinnvolle und nette Idee als Geschenk von der Zahnfee. Auswahl gibt es genug, auch Geschichten von der Zahnfee sind dabei.

5. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Playmobil

Passend zum Thema Zähne gibt es Playmobil-Sets. Auch sie sind eine schöne Idee als Zahnfee-Geschenk, da sie einen thematischen Bezug haben und besonders Kids Spaß machen, die gern bauen und sich mit den Bausteinen beschäftigen.

6. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Knete

Thematisch passend sind auch Spiele, die Sie als Zahnfee-Geschenk unter dem Kopfkissen Ihrer Kleinen platzieren können – oder auch nett eingepackt neben dem Bett oder auf dem Nachttisch. Knet-Sets, wie etwa das Zahnarzt-Set von Play-Doh, sind eine schöne Überraschung für Kinder, die gerade einen Zahn verloren haben.

7. Geschenk-Idee für die Zahnfee: Spiele

Die Zahnfee-Geschenkmöglichkeiten sind natürlich grenzenlos. Andockend an das Thema Zähne sind aber Überraschungen mit Bezug besonders geeignet. So beispielsweise auch andere Spiele, die mit dem Thema Zähne zu tun haben. Lustig für Kinder ist etwa das Geschicklichkeitsspiel Kroko Doc, das sicherlich auch die einen oder anderen Elternteile noch aus ihrer Kindheit kennen dürften.

