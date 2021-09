Die bevorstehende Geburt ist für werdende Eltern ein aufregendes Ereignis – genauso wie für ihre Freunde und Familien. Um die Freude über den Neuankömmling zu teilen, werden Mutter und Vater oftmals gemeinsam beschenkt. Oder aber auch einzeln.

Während Frauen teilweise stundenlang in den Wehen liegen und mit kaum vorstellbaren Schmerzen zu kämpfen haben, können ihre Männer nichts weiter tun, als ihnen beizustehen und geduldig zu warten. Um ihnen die Zeit bis dahin etwas zu verkürzen, gibt es praktische Geschenke für werdende Väter. Aber auch unabhängig davon gibt es viele schöne Ideen zur bevorstehenden Geburt, die sich gezielt an Männer richten. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit für einen Freund oder Kollegen, Verwandten oder Partner sind, werden Sie möglicherweise in der folgenden Liste fündig.

1. Nasenklammer

Den Anfang macht ein nicht ganz ernst gemeintes Geschenk: die Nasenklammer. Sie soll dem werdenden Vater in den ersten Wochen beim Windeln wechseln treue Dienste leisten. Irgendwann gewöhnt man(n) sich sowieso an den Geruch, sodass die Klammer dann nicht mehr vonnöten sein wird. Hoffentlich.

2. Greifspielzeug

Ist der werdende Vater ein leidenschaftlicher Musiker? Dann ist dieses kuschelige Greifspielzeug genau das richtige Geschenk für ihn: Das Set besteht aus einer Gitarre, einem Mikrofon als auch einem Radio – alle Instrumente beinhalten etwas, das rasselt oder knistert. So können Vater und das Neugeborene prima gemeinsam musizieren.

3. Herren T-Shirt

Ist die zu beschenkende Person ein Fan von "The Walking Dead", bildet dieses T-Shirt die perfekte Symbiose aus seiner Lieblingsserie und seinem zukünftigen ich ab: Denn leidet der frisch gebackene Vater in den ersten Wochen unter akutem Schlafmangel, wird er sich manchmal auch wie ein Zombie fühlen.

4. Betriebsanleitung fürs Baby

Viele Männer fragen sich vor der Geburt: "Wie baut man eine Verbindung zu der Neuanschaffung auf, gestaltet man die Fehlersuche bei akustischen Signalen, programmiert den Fütterungsprozess oder aktiviert den nötigen Schlafmodus?" Diese Baby-Betriebsanleitung soll die nötigen Antworten liefern.

5. Kräutertee

"Vaterglück" enthält eine Kräutertee-Mischung aus grünem Honey- und Rotbusch, Fenchel, Anis, Kamille und Färberdisteln. Sie soll dem werdenden Papa einen Moment der Ruhe und Entspannung schenken, in dem er sich auf die bevorstehende Geburt und seine neue Rolle mental vorbereiten kann.

6. Babyphone

Auch für werdende Väter gibt es technische Spielereien – nur haben die eben nichts mehr mit Zocken oder Lego zu tun: ein Babyphone beispielsweise inklusive digitaler Videokamera ist ein durchaus praktisches Geschenk. Es hilft den Eltern, nicht bei jedem Schrei sofort aufzuspringen und ins Kinderzimmer zu rennen.

7. Schwangerschafts-Pass

Im Mutterpass wird unter anderem das Gewicht vom Kind eingetragen, um den Schwangerschaftsverlauf zu dokumentieren. In diesem Schwangerschafts-Pass hingegen kann der Gewichtsverlauf des Vaters eingetragen werden – dazu gibt es praktische Checklisten und Informationen rund um die bevorstehende Geburt.

8. Survival Kit

In den ersten Monaten (oder Jahren) nach der Geburt kann akuter Schlafmangel zum stetigen Begleiter werden. Um Stress abzubauen, soll dieses Survival-Kit für Papas die Lösung sein: Es enthält fünf verschiedene Powernapping-Tools, die dem werdenden Vater die eine oder andere Ruhepause gönnen sollen.

9. Powerbank

Der Aufenthalt im Krankenhaus ist eine Geduldsprobe auf Zeit, die viele unterschätzen. Plötzlich ist Akku vom Smartphone leer, noch kein Baby in Sicht und die nächste Steckdose weit entfernt. Damit werdende Väter weiterhin mit ihren Familien kommunizieren können, ist diese Powerbank ein sinnvolles Geschenk.

10. Ausmalbuch

Ja, Sie haben richtig gelesen: Hierbei handelt es sich um ein Malbuch für Erwachsene, das vor allem Männern die Wartezeit im Krankenhaus verkürzen soll. Und da Malen bekanntermaßen eine beruhigende Wirkung hat, kann das Buch für werdende Väter eine gute Ablenkung sein.

