Am 26. Mai ist wieder Vatertag. Wie jedes Jahr fällt er auf den religiösen Feiertag namens Himmelfahrt. Ob frisch gebackener Papa oder Familienvater einer großen Truppe, Geschenke zum Vatertag werden auch 2022 wieder von liebenden Angehörigen gesucht. Hier sind elf Ideen.

Vaterschaft hat viele Gesichter, ein Vater kann bester Freund, Mentor und auch Kritiker sein. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist in jedem Fall eine Besondere, denn sie dauert ein Leben lang an. Es ist ein unsichtbares Band, das Familienmitglieder verbindet und das über Lebensphasen und räumliche Distanzen hinweg. Aber nicht nur Familienväter einer großen Bagage werden am 26. Mai zelebriert, frisch gebackene Eltern gehören ebenso dazu. Zum Vatertag 2022 möchten Sie Ihrem Papa, Partner oder Freund etwas schenken? Die Qual der Wahl fällt auch dieses Jahr nicht leicht, deswegen gibt es hier Inspiration für elf Präsente von teuer bis günstig, von sinnvoll bis lustig.

1. Grill-Gewürze

Die Grill-Saison ist längst eröffnet. Warme Tage und lange Nächte laden zum Festessen im Freien ein. Was auf den Grill kommt, braucht das passende Gewürz, Grill-Gewürze sind deswegen ein schönes Geschenk zum Vatertag.

2. Mini-Akku-Kettensäge

(Hobby-)Gärtner und Handwerker sind immer auf der Suche nach neuen Tools, die Ihnen die Arbeit im Garten erleichtern. Mini-Akku-Kettensägen helfen nicht nur beim Schneiden von Bäumen und Sträuchern, sie sind auch für Heimwerker das Tool der Stunde. Schön: Das Gadget ist kein altbekannter Hut und vielleicht noch nicht bei Ihrem Vater im Werkzeugkeller eingezogen.

3. Gesellschaftsspiel

Vätern lässt sich nachsagen, sie hätten immer einen schlauen Spruch auf Lager. Das kurzweilige Kartenspiel "Klugscheisser" deutet diesen Umstand humorvoll an. Es handelt sich um ein Frage-Antwort-Spiel mit über 300 kuriosen, witzigen und überraschenden Fragen zu Dingen, über die Sie sich noch nie Gedanken gemacht haben. Hier kann sogar ein neunmalkluger Vater noch etwas lernen.

4. Gemeinsames Erlebnis

Gemeinsame Erlebnisse passen nicht in eine Geschenkbox, es sei denn, man verschenkt einen Gutschein in einer Erlebnis-Box. So lassen sich neue Erfahrungen gemeinsam sammeln. Das macht nicht nur Spaß, sondern schweißt auch zusammen. Auswahl an verschiedenen Erlebnis-Boxen verschiedener Hersteller gibt es jedenfalls eine Menge.

5. Scharfe Soßen

Dieses Geschenk zum Vatertag bringt die nötige Würze ins Leben des Beschenkten. Solch ein scharfes Soßen-Set verfeinert Speisen aller Art und eignet sich insbesondere gut für die Grill-Saison. Die Haltbarkeit der Soßen macht sie zu einem Geschenk, an dem der Beschenkte lange seine kulinarischen Gaumenfreuden haben wird.

6. Heimwerker Gadget

Deutlich günstiger als eine Mini-Kettensäge, aber nicht weniger als Geschenk für handwerklich Begeisterte geeignet ist ein Magnet-Armband. Es handelt sich um eine Art Manschette, die man(n) um das Handgelenk trägt und an welcher dank Magnetismus, Nägel, Schrauben und vieles mehr haften bleiben. So ist das Kleinzeug zum Handwerken immer parat und muss nicht mühsam aus der Werkzeugkiste gefischt werden.

7. Outdoor-Spiel

Bewegung ist im Leben immer eine gute Idee. Körperliche Betätigung verspricht dieses Outdoor-Spiel namens "Leitergolf". Anders als das klassische Golf gibt es weder Schläger noch Bälle. Nur die Form der Säckchen, die geworfen werden müssen, erinnert an Letzteres. Das Spielprinzip ist einfach: Alle Spieler müssen mit etwas Geschick auf die Holzleiter zielen und Ihre Geschosse treffsicher auf einer der Sprossen platzieren.

8. Bonsai zum Basteln

Geschick brauchen Beschenkte auch, wenn Sie diesen Lego Bonsai zusammenbauen wollen. Wer zum Vatertag 2022 keine Blumen verschenken möchte, könnte eine Alternative aus Legosteinen wählen. Sicher ist, das kleine Bäumchen hält sich ewig und setzt keinen grünen Daumen voraus.

9. Flaschen-Tasche

Glasflaschen sind nicht einfach zu transportieren, denn sie sind unhandlich, schwer und zerbrechlich. Diese Flaschen-Tasche löst das Problem und bietet Platz für insgesamt sechs Flaschen. Für die Runde am Vatertag mit Freunden und Familie sicher ein passendes Geschenk.

10. Whiskysteine

Kühle Getränke sind im Sommer ein Genuss. Ein guter Whisky muss besonders gut gekühlt sein, dann schmeckt er am besten. Klassische Eiswürfel verwässern die Spirituose allerdings, deswegen greifen Kenner zu Whiskysteinen. Diese kühlen das Getränk zuverlässig, verwässern es aber nicht.

11. Hörbuch-Abo

Hörbuch-Fans können Sie mit einem Abo für Hörbücher glücklich machen (beispielsweise von Audible von Amazon). Einfach Mitgliedschaft abschließen, Zugangsdaten auf eine Karte schreiben und dem Beschenkten überreichen. Wem das noch nicht reicht, könnte dazu noch passende Kopfhörer schenken, wie zum Beispiel diese In-Ear-Kopfhörer (Samsung Galaxy Buds).

Und noch ein Tipp zum Schluss:

Wenn Sie in dieser Liste nichts Passendes gefunden haben, finden Sie hier noch mehr Geschenkideen rund um den Vatertag.

