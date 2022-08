Du bist auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für deinen Freund, Vater oder Bruder? Wir haben uns verschiedene Geschenk-Ideen angesehen und zeigen dir unsere Favoriten unter 30 Euro.

Du bist auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für Männer? Eins ist sicher, Geschenke für Männer gibt es viele. Welche Geschenke speziell für Männer geeignet sein sollen, das lässt sich nicht festlegen. Jedem gefällt etwas anderes, deswegen kommen hier sieben Ideen, die du verschenken könntest.

1. Kleine Bluetooth-Lautsprecher

Musik-Fans wirst du mit diesem kleinen Geschenk ganz sicher glücklich machen. Es gibt von JBL kleine und wasserfeste Bluetooth-Lautsprecher. Das Format ist kompakt und die Box lässt sich problemlos überall mit hinnehmen



Affiliate Link -15% JBL GO 3 kleine Bluetooth Box in Schwarz – Wasserfester, tragbarer Lautsprecher Jetzt shoppen 33,99 € 39,99 €

Gesellschaftsspiele gibt es viele, aber wer auf Rollenspiele steht, der muss unbedingt "Die Legenden von Andor" spielen. Das Spiel erinnert an das "Dungeons & Dragons" Spiel aus "The Big Bang Theory". Alle Spieler nehmen eine neue Rolle an und arbeiten sich gemeinsam als Team durch das Spiel. Immer wieder müssen sie zusammen Entscheidungen treffen und unterschiedliche Gegner im Kampf besiegen. Das Spiel erzählt eine umfangreiche Geschichte und alle Spieler spielen darin wichtige Rollen.

Affiliate Link -30% Die Legenden von Andor Jetzt shoppen 29,99 € 42,99 €

3. Poker-Set

Weiter geht es in dieser Liste mit einem beliebten Spiel. Dieses Poker-Set verlangt den Spielern strategische Denke und spielerisches Poker-Geschick ab. Gespielt werden kann die bekannteste Variante Texas Hold'em in großer Runde. Das inspiriert zu geselligen Abenden mit Freunden. Wer noch keine Poker-Erfahrung hat, der sollte sich unbedingt daran versuchen, die Regeln sind schnell erlernt und das Spiel macht Spaß.

Etwas über dem Geschenke-Budget von 30 Euro, aber auch eine sehr coole Spiele-Idee, ist Darts. Eine klassische und hochwertige Dartscheibe bekommst du zum Beispiel hier für circa 44 Euro.

4. Poker-Tischauflage

Dieses kleine Geschenk für Männer ist ideal für alle Poker-Fans. Wer schon länger spielt, der wird sich über dieses zusätzliche Gadget, eine Poker-Tischauflage, freuen. Der heimische Tisch kann damit im Handumdrehen in einen Poker-Tisch verwandelt werden, Ablage für Pokerchips und Karten inklusive.

Affiliate Link XXL Profi Pokermatte Jetzt shoppen 32,90 €

5. Gutes Grillbesteck

Diese kleine Geschenk eignet sich für alle Grill-Fans. Gutes Grillbesteck sollte langlebig, rostfrei und ausreichend groß sein. So hat der Beschenkte lange etwas vom Geschenk und verbrennt sich nicht die Finger.

6. Darth Vader als USB-Stick

Star-Wars Fans kommen bei diesem Geschenk auf ihre Kosten. Neben dem Darth Vader-USB-Stick gibt es auch weitere beliebte Charaktere, wie R2-D2 oder Chewie.

Affiliate Link Star Wars Darth Vader USB Stick Jetzt shoppen 23,09 €

7. Gläser und XXL-Eiswürfel

Stilechte Gläser passen in jeden Haushalt und eignen sich daher ideal als kleines Geschenk. Uns gefällt dieses Set aus vier Gläsern – sogar made in Germany. Dazu könntest du noch diese praktischen Whiskysteine verschenken, die den edlen Tropfen zwar kühlen, aber nicht verwässern.

Affiliate Link Whisky Gläser Set Jetzt shoppen 19,97 €

Und noch ein Tipp zum Schluss:

Wenn du in dieser Liste nichts Passendes gefunden hast, findest du hier noch mehr Geschenkideen rund um den Vatertag.

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.