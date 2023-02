von Anna Scheibe Am 14. Februar ist der Tag der Liebenden. Für viele Paare ein guter Grund, der besseren Hälfte mal wieder eine kleine Freude zu bereiten. Fehlt Ihnen die nötige Inspiration für ein passendes Valentinstagsgeschenk? Vielleicht helfen Ihnen diese Ideen weiter.

Die Zeiten, in denen nur Frauen etwas zum Valentinstag geschenkt bekommen haben – wie etwa einen Strauß Blumen oder Pralinen – gehören der Vergangenheit an. Schon lange ist es in unserer Gesellschaft gang und gäbe, auch Männern am Tag der Liebenden ein Präsent zu überreichen. Auch wenn es kein Muss ist, so ist dennoch in vielen Beziehungen Gebrauch. Doch hat die Sache auch einen Haken: Je länger sich ein Paar kennt, desto schwieriger wird es mit jedem Jahr, ein passendes Präsent zu finden. Erst recht, wenn es nur eine Kleinigkeit sein soll, die nicht die Welt kostet, aber dennoch von Herzen kommt. Und nach Möglichkeit auch zu gebrauchen ist, damit das Geschenk nicht in der Tonne landet. Stellt sich die Frage: Über was freut man(n) sich zum Valentinstag? Im Folgenden finden Sie zehn praktische Geschenkideen.

1. JBL GO 3

Diese kleine und handliche Musikbox von JBL passt in jede Tasche und ist somit der ideale Begleiter für unterwegs. Der portable Bluetooth-Lautsprecher ist obendrein wasserfest und kann somit auch im Freien – durch den integrierten Lithium-Ionen-Akku – bis zu fünf Stunden lang am Stück performen. Die Box gibt Sie hier.

2. Whiskey-Steine

Trinkt Ihr Partner gerne Whiskey? Dann sind diese wiederverwendbaren Steine genau das Richtige für ihn. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Eiswürfeln schmelzen sie nicht und verwässern somit keinen edlen Tropfen. Stattdessen kühlen sie das Getränk nur – und sehen stylisch aus. Die Steine gibt es hier.

3. Paar-Spiel

Wenn Sie glauben, schon alles über Ihren Partner zu wissen, wird Sie dieses Spiel möglicherweise eines Besseren belehren. In dem Kartenspiel für Erwachsene geht es nicht nur darum, seinem Gegenüber näher zu kommen, sondern sich (noch) besser kennenzulernen. Das Spiel gibt es hier.

4. Game Controller

Statt der klassischen Pralinenschachtel können Sie Ihren Partner mit einem ungewöhnlichen Valentinstagsgeschenk überraschen: der Game Controller aus zart schmelzender Edelvollmilch-Schokolade ist ein leckeres wie witziges Gimmick für Computerspieler. Den Controller finden Sie hier.

5. Multifunktionsstift

Viele Männer lieben Gadgets, die mehrere Funktionen auf einmal haben – wie zum Beispiel dieser Multifunktionsstift: Er ist Kugelschreiber, LED-Taschenlampe, Glasbrecher, Flaschenöffner und Inbusschlüssel in einem. Geliefert wird er in einer geschmackvollen Geschenkbox. Den Stift gibt es hier.

6. Vibrator

Auch am Valentinstag muss sich das Geschenk nicht immer nur um eine Person drehen. Schenken Sie Ihrem Liebsten doch mal etwas Schlüpfriges, das Ihnen beiden zugutekommt? Mit diesem Vibrator für Paare aus hochwertigem Silikon können Sie sich gegenseitig stimulieren. Hier bekommen Sie den Vibrator.

7. Gin-Set

Mit diesem Basic-Set machen Sie jedem Gin-Liebhaber eine kleine Freude. Neben dem Messbecher umfasst die Geschenkbox einen Barlöffel und eine gelochte Eisschaufel – damit das geschmolzene Wasser im Behälter zurückbleibt. Zwei Ausgießer können gegen einen Aufpreis ergänzt werden. Das Set gibt es hier.

8. Wanduhr

2019 lief die neunte Episode von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" in den deutschen Kinos. Und auch der berühmte Millennium-Falke war wieder mit von der Partie – passend dazu gibt es eine praktische wie dekorative Wanduhr ganz im Zeichen der Star-Wars-Manier. Hier bekommen Sie die Uhr.

9. Erlebnis-Gutschein

Wenn Sie überhaupt keine Idee haben, was Sie Ihrem Liebsten zum Valentinstag schenken können, dann schenken Sie ihm doch das Wertvollste: Zeit zu zweit. Mit dem Erlebnis-Gutschein "Du & Ich" von myDays können Sie zwischen 75 Erlebnisse an über 1050 Erlebnisorten wählen. Den Gutschein gibt es hier.

10. Schlüsselanhänger

Ein schlichter Anhänger, der von Herzen kommt. Aus Leder gefertigt und mit der Aufschrift "Bester Mann" versehen, ist dieses Valentinsgeschenk ein kleines Dankeschön an Ihren Partner. Denn die Geste muss nicht immer groß sein, um verstanden zu werden. Hier bekommen Sie den Anhänger.

