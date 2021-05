Geschenke zum Vatertag: Zehn Ideen rund um Himmelfahrt & Co.

Viele Kinder, ob jung oder alt, nutzen Anlässe wie den Vatertag, um ihren Papa zu beschenken. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit sind, werden Sie hier fündig.

Eigentlich braucht es keinen Anlass, um seinen Liebsten eine Freude zu breiten. Dennoch sind wiederkehrende Ereignisse wie der inoffizielle Vatertag an Christi Himmelfahrt oder auch der Geburtstag des eigenen Vaters eine gute Gelegenheit, sich auf die Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit zu machen. Denn was gibt es Schöneres, als in die strahlenden Augen eines geliebten Menschen zu gucken, während er sein Geschenk auspackt? Allerdings wird es mit zunehmendem Alter der Kinder immer schwieriger, ein passendes Präsent für den Vater zu finden – das man ihm nicht schon einmal überreicht hat. Aus diesem Grund finden Sie im Folgenden zehn schöne Geschenkideen für Männer.

1. Schlüsselanhänger

Er mag ein wenig kitschig sein, kommt aber von Herzen: ein Schlüsselanhänger aus echtem Leder, in den die Worte "Bester Papa" eingraviert wurden. Der zugehörige Schlüsselring besitzt einen Durchmesser von 33 Millimetern und bietet somit genügend Platz für mehrere Schlüssel. Hier gibt es den Anhänger.

2. Bierbrauset

In nur sieben Tagen sein eigenes Pils brauen? Mit diesem Brau-Set kein Problem: Alle Zutaten, die Sie dafür benötigen, sowie ein 5-Liter-Fass als Gärbehälter sind im Lieferumfang bereits enthalten. Alles, was Sie zum Brauen noch brauchen, ist Wasser – und einen Platz im Kühlschrank. Das Bierbrauset gibt es hier.

3. Erinnerungsalbum

Wissen Sie, wie sich Ihre Eltern kennengelernt haben? Oder wie gut Ihr Vater in der Schule war? All diese Fragen sollen in dem Album (schriftlich) beantwortet werden – und Familien näher zusammenbringen. Ein Erinnerungsschatz, den Sie später einmal sehr zu schätzen wissen werden. Hier gibt es das Album.

4. Steakbesteck

Für ein gutes Steak braucht man(n) scharfe Messer. In diesem Set von WMF sind sechs Steakgabel und sechs Steakmesser aus Edelstahl enthalten, die nicht nur rostfrei und für die Spülmaschine geeignet sind, sondern auch formstabil. Hier gibt es das Set.

5. Made by Papa

67 Bastelideen, vereint in nur einem Buch: "Projekte für Väter und Kinder" verspricht der Titel. Dahinter verbergen sich umfassende Anleitungsskizzen, die zum Nachbasteln animieren sollen. Eine schöne Idee, (wieder) mehr Zeit mit seinem Vater zu verbringen und gemeinsame Projekte umzusetzen. Hier gibt es das Buch.

6. Toolbox

Ihr Vater ist leidenschaftlicher (Hobby-)Handwerker und isst für sein Leben gerne Schokolade? Dann ist diese Toolbox genau das Richtige für ihn: Das Set beinhaltet Werkzeug aus Vollmilch und Zartbitter – zwei Schraubenschlüssel, eine Zange, einen Schraubenzieher und einen Hammer. Das Set gibt es hier.

7. Nackenmassage

Leidet Ihr Vater unter (chronischen) Nackenschmerzen? Dann könnte dieses Shiatsu-Massagegerät mit Wärmefunktion eine ideale Ergänzung sein: Es eignet sich für verspannte Regionen im Nacken, an den Schultern, im Rücken, an der Taille sowie rund um Bauch, Arme, Beine und Füße. Hier gibt es das Gerät.

8. Gewürze

Sechs verschiedene Gewürze, abgefüllt in Korkengläser: Wenn Ihr Vater gerne grillt, können Sie ihm mit diesem Set eine kleine Freude bereiten. Es enthält die Sorten "Magic Dust", "Patatas Bravas", "Pfeffer Symphonie", "Steakpfeffer Hamburg", "Kräuterbutter Gewürz" und "Gewürzsalz" – ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Das Grill-Set gibt es hier.

9. Armband

10. Don Papa Rum

Über sieben Jahre lang musste der Rum in Eichenfässern reifen, um sein bernsteinfarbenes Aussehen zu erlangen. Er wird nur in kleinen Mengen hergestellt und enthält verschiedene Aromen wie Vanille, Honig und kandierte Früchte. Für Männer, die einen edlen Tropfen zu schätzen wissen, sicherlich eine gute Wahl.

Und noch ein Tipp zum Schluss:

Wenn Sie hier nicht fündig geworden sind, könnten Sie auch einen Amazon-Gutschein verschenken. Den Warenwert bestimmen Sie selbst. So kann sich der oder die Beschenkte einen persönlichen Wunsch erfüllen. Hier finden Sie die Gutscheine im Überblick, verpackt in einer weihnachtlichen Geschenkbox.

