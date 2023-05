von Jan Sägert Für kaum ein Hobby gibt es mehr Equipment als fürs Radfahren. Auf die Dauer kann das schon mal ins Geld gehen. Doch der nächste Geburtstag kommt bestimmt. Ein Dutzend Geschenke-Tipps für alle, die das Radfahren leben und lieben.

Radfahren ist abgesehen vom Laufen die gesündeste, günstigste und vor allem umweltfreundlichste Art, von A nach B zu kommen (mit kleinen Abstrichen bei den beliebten E-Bikes). Die meisten Kinder lernen es, noch bevor sie lesen und schreiben können. Später radeln Studenten zur Uni und auch für den Weg zur Arbeit ist das Bike für viele Menschen eine beliebte Option. Selbst im Alter, wenn das Laufen schwerer fällt, erleichtert und verkürzt ein Rad den einen oder anderen Weg. Und nicht zuletzt ist das Fahrrad eins der beliebtesten Sportgeräte überhaupt. Rennrad, Mountainbike, BMX, Gravel- oder E-Bike – die Vielfalt ist groß. Das Fahrrad begleitet Millionen Menschen weltweit durch ihr ganzes Leben.

Und weil viele Räder bei Wind und Wetter im Einsatz sind, müssen sie gehegt und gepflegt werden. Und ein bisschen Komfort darf es an der einen oder anderen Stelle auch gern sein. Der nächste Geburtstag kommt garantiert und wer noch keine zündende Idee hat, könnte im Folgenden fündig werden. Für Groß und Klein. Für Alt und Jung. Zwölf Geschenkideen für alle, die das Radfahren lieben.

Helmtüte

Die Helmtüte ist vor allem für kurze Wege und den täglichen Ritt zur Arbeit ein nützliches Gadget. Wer geht schon gern mit dem Fahrradhelm einkaufen? Doch an den Lenker hängen, will man den Kopfschutz irgendwie auch nicht. Also warum nicht in der Helmtüte verstauen? Oder besser: Den Helm in der Helmtüte verstecken? Die Idee ist simpel: Helm auf den Sattel legen, Helmtüte überstülpen, Sicherungsseil zuziehen, Fahrradschloss durch de Schlaufen ziehen, fertig. Smart: Die Helmtüte hat zwei eingenähte Tragegriffe und kann damit auch als kleine Tasche benutzt werden.

Lezyne Drive Pro Minipumpe

Ein platter Reifen ist der Alptraum jedes Radfahrers. Und doch erwischt es jeden irgendwann einmal. Dann rächt es sich, wenn das Repaturset zu Hause in der Schublade liegt. Und selbst wenn man das Pannenkit dabei hat, pustet sich der Schlauch nicht von allein wieder auf. Die Lezyne Pocket Drive Pro Minipumpe ist nur 14 Zentimeter lang, wiegt knapp 80 Gramm und passt damit in jede Fahrradtasche. Mit der Neo-Metallic-Legierung macht sie auch optisch etwas her. Kleiner Nachteil: Wer mehr als einen Heimbringer braucht, sollte etwas Zeit fürs Pumpen einplanen, denn wegen des kurzen Hubwegs sind 100 und mehr Pumpstöße nötig, um den Schlauch fürs Weiterfahren zu präparieren.

deuter Tool-Pocket

Kaum ins Gewicht fällt auch dieses praktische kleine Gadget. Die Deuter Tool-Pocket wurde laut Hersteller zu 100 % aus recyceltem Polyamid hergestellt. In den vier Steck- und zwei Reißverschlusstaschen sowie der verschließbaren Werkzeugtasche ist Platz für alles, was im Pannenfall wichtig ist. Minipumpe, Reifenheber, Schlauch, Multitool und Klebepads passen bequem in das kleine Täschchen, das leer weniger als eine Tafel Schokolade wiegt. Ingesamt ein praktischer Begleiter für längere Radtouren. Ein Handgriff und die wichtigsten Gadgets für kleine Reparaturen oder Pannen sind parat.

Lonely Planet Bildband "Legendäre Radtouren in Deutschland"

40 Radtouren zwischen Alpen und Meer haben die Autoren im Buch Legendäre Radtouren in Deutschland zusammengetragen. Im dritten Teil der "Lonely Planet"-Reihe radeln die Autoren mit ihren Lesern kreuz und quer durch Deutschland. Großformatig illustriert werden legendäre Radabenteuer wie eine 600 Kilometer-Tour entlang der deutsch-polnischen Grenze. Vom Alpenrand bis an die Waterkant, vom Deich bis in die Berge ist alles dabei. Für Rennradfans, Offroad-Freaks und Genussradler. Zu jeder Tour gibt es praktische Tipps, die die Planung erleichtern. Ein klassischer Lonely Planet eben. Und das perfekte Geschenk für Freunde und Familien, die im Sommer 2023 einen Radurlaub in Auge fassen.

Wer Deutschland mit dem Rad schon erkundet hat, sollte einen Blick in Lonely Planet Bildband "Legendäre Radtouren in Europa" werfen.

Rie:sel Design Mudguards "rit:ze"

Ein echter Hingucker sind die extravaganten "Schutzbleche" von rie:sel Design. Seit knapp zehn Jahren entwerfen die Dresdner Produkte, die Deutschlands Radwege bunter machen. Neben flippigen Rahmenschutzfolien sind das vor allem schrille Mudguards, die ohne Werkzeug im Handumdrehen zwischen die Streben unter dem Sattel geklemmt werden. Die bunt bedruckten Matschfänger wiegen nur 17 Gramm, sind abwaschbar und werden aus recycelten Materialien in Deutschland produziert. Sie heißen "pink wood gorilla", "stickerbomb", "girl bella" oder "fink fairy girl". Schrilles Gadget, über das sich jeder Biker freut.

Shokz OpenRun Sportkopfhörer

Wer sich beim Radfahren die Buds in die Ohren stopft, lebt gefährlich. Mit vielen In-Ear-Kopfhörern schottet man sich sogar bei niedriger Lautstärke dank Noise Cancelling derart vom Straßenverkehr ab, dass brenzlige Situationen vorprogrammiert sind. Verboten ist das Musikhören auf dem Rad übrigens nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn durch die Kopfhörer akustische Signale wie Sirenen oder Klingeln noch wahrgenommen werden können. All das ist mit der noch recht neuen Knochenschall-Technologie möglich. Kopfhörer wie der Shokz OpenRun sitzen nicht im Ohr, sondern auf den Wangenknochen. Von da werden die Schallschwingungen ans Innenohr übertragen. Das Ohr selbst ist also frei und offen für alles, was im Straßenverkehr wichtig ist. Die Soundqualität ist dennoch erstaunlich. Die Sportkopfhörer von Shokz gibt's in verschiedenen Farben. Wie alle anderen aktuellen Kopfhörer können sie via Bluetooth binnen Sekunden mit Smartphone, Tablet & Co. verbunden werden.

Finn Smartphone-Halterung

BeeMyBox abschließbare Fahrradtasche

Aaron Holzhäuer hat irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele LED-Fahrradlämpchen ihm in Berlin geklaut wurden. Seine Lösung für das Problem, das er mit vielen Radfahrern teilt, stellte der junge Gründer 2022 in der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" vor. BeeMyBox heißt die per Schlüssel oder Zahlencode abschließbare Fahrradbox, die mit Bügeln am Rahmen montiert wird. (Einen ausführlichen Test von BeeMyBox lesen Sie hier.) Holzhäuer hat seine Idee mittlerweile weiterentwickelt und die Box mit einem Solar-Powerbank-Deckel ausgestattet. Die kleinen LED-Lichter können damit nicht mehr nur vor Langfingern versteckt, sondern zugleich via USB aufgeladen werden. Zudem ist Platz für ein kleines Multitool, ein Pannenset oder etwas Notproviant.

Sealskinz Allwetter-Überziehsocke

Sind Regen- oder Spritzwasser einmal in die Schuhe gelaufen, ist das nicht nur unangenehm. Man bekommt die Feuchtigkeit so schnell auch nicht wieder raus. Damit die Schuhe (und Füße) auf dem Weg zu Arbeit oder beim Training trocken bleiben, wurden Überschuhe erfunden. Die meisten sind aus wasserdichtem Material wie Goretex und werden per Klettverschluss an Ferse und Wade fixiert. Wasserdicht ist auch diese Allwetter-Überziehsocke von Sealskinz. Die Außenhülle aus Nylon und eine Membran als Zwischenschicht halten das Wasser ab. Das Innenfutter soll das Temperaturklima regulieren. Die Socken sind extrem flexibel und können auch über gewöhnliche Straßenschuhe gestülpt werden. Pluspunkt auch in Sachen Sicherheit: Das Material reflektiert das Licht anderer Verkehrsteilnehmer.

Urban Zweirad Pizzaschneider

Radfahren und die Küche haben auf den ersten Blick erstmal nicht allzu viel gemeinsam. Dennoch dürfte dieser Pizzaschneider in Rennradform nicht nur bei Fans der italienischen Küche gut ankommen. Die beiden Edelstahlräder (430er Legierung) nehmen es mit allem auf, was wie eine Pizza aussieht. Flammkuchen sind natürlich ein Kinderspiel für das schnittige Küchenutensil, das Sie bequem an die Wand neben dem Kühlschrank hängen können. Denn die mitgelieferte Wandhalterung (also quasi der Fahrradständer) ist mit einem Magneten ausgestattet.

On Your Bike Fahrradsocken

Bunte Socken mit farbenfrohen und witzigen Motiven sind schon seit ein paar Jahren im Trend. Und weil auch Radfahrer gern schrill unterwegs sind, dürften diese knallbunten Fahrradsocken von On your Bike als Geschenk sehr gut ankommen. Das Paket kommt mit drei Paar Socken, wobei jede mit jeder kombiniert werden kann. Sie bestehen aus 80% Baumwolle und 19% Polyamid. Dazu kommt noch etwas Elasthan. Die Motive sprechen aus unserer Sicht eher Rennradfahrer an.

Lezyne Multitool

Die 13 ist nicht unbedingt als Glückszahl bekannt. Doch die 13 Tools, die Lezyne an seinem Multitool SV PRO verbaut hat, sind vor allem für kleinere Reparaturen am Rad ein Glücksfall. Sieben Innensechskant-Schlüssel, drei Torx-Bits, ein Kreuzschlitz, ein Kettennieter und ein Quick Link. Alles zusammen 114 Gramm leicht und so kompakt, dass es locker in jede Trikot- oder Fahrradtasche passt. Egal ob Lenker, Bremse oder Sattel: Das kleine feine Multitool von Lezyne hilft.

Kommit Bike Zugsystem

Es klingt ein bisschen verrückt, doch mit dem Kommit Zugsystem können große und kleine Biker samt Fahrrad abgeschleppt werden. Maximal 120 Kilogramm Zuggewicht verkraften die Spanngurte, mit denen die zwei Meter lange Leine am Sattel des Abschleppenden und dem Lenker des Abgeschleppten fixiert werden. Die reißfeste Leine entstammt aus der Fallschirmtechnik. Kommit selbst fällt mit knapp 140 Gramm kaum ins Gewicht. Vor allem für Familien mit kleineren Bikerbeinen eine Option für den nächsten Radurlaub in den Bergen.

