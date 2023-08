von Jan Sägert Ich packe meinen Trekking-Rucksack und nehme mit: eine Trinkflasche, einen Regenponcho, ein kleines Zelt und ein Buch. Fehlt noch was? Wir denken schon. 15 Geschenkideen für Wanderer und Outdoorfans, die weniger als 50 Euro kosten.

Das bekannte Cambridge Dictionary definiert Trekking als "die Aktivität, eine lange Distanz zum Vergnügen zu Fuß zurückzulegen". Und offenbar haben immer mehr Menschen Spaß daran, die Natur in Wanderstiefeln zu entdecken, kleinere oder größere Gipfel zu erobern oder Klettersteige zu bezwingen. Statt mit dem Flieger in den Süden zu reisen, erholen sich vor allem Familien immer häufiger in den Bergen. Und wie so oft macht das am meisten Laune, wenn man die passende Ausrüstung dabei hat. 15 Geschenkideen für Wanderer und Outdoorfans.

Trinkflasche

Affiliate Link -20% SIGG Hot & Cold ONE Thermo Trinkflasche Jetzt shoppen 27,87 € 34,95 €

Die Schweiz kann nicht nur Taschenmesser. Die Thermo-Trinkflaschen von Sigg gehört zu den beliebtesten in der Outdoorszene. Die Hot & Cold ONE Light soll heiße Getränke bis zu 13 Stunden warm und kalte bis zu 30 Stunden kühl halten. Der spezielle Verschluss der Edelstahlflasche soll auslaufsicher sein, das Mundstück kann individuell angepasst werden. Mit ihrem Gewicht von nur 300 Gramm ist die ONE zudem eine der leichtesten ihrer Klasse. Ein Teesieb ist inklusive. Laut Sigg passen bis zu 550 Milliliter Kaffee, Tee oder kalte Getränke aller Art rein.

Faltbare Trekkingstöcke

Die Zeiten in denen Wanderstöcke, insbesondere solche aus Aluminium oder Carbon, sehr kritisch beäugt wurden, sind vorbei. Die praktischen Helfer sind längst akzeptiert und fester Bestandteil des wichtigsten Equipments von Trekkingfans. Dieses Paar wiegt nur etwas mehr als 500 Gramm und passt zusammengefaltet an jeden Trekking-Rucksack. Werden die Stöcke im Gelände benötigt, kann die Länge zwischen 105 und 125 Zentimetern frei gewählt und mit einem Flip-Lock-Verschluss aus Metall fixiert werden. Zum Zubehör gehören vier Gummispitzen, sowie je zwei Stiefelspitzen, Schnee- und Schlammkörbe. Die Overmont Trekkingstöcke eignen sich natürlich auch zum klassischen Nordic Walking.

Sonnenbrille

Trekkingtouren in den Bergen sind nicht nur im Sommer schweißtreibend. Doch wenn die Sonne vom Himmel prasselt, sollte nicht nur die Haut, sondern auch die Augen vor der UV-Strahlung geschützt werden. Und die steigt mit jedem Höhenmeter, den man der Sonne entgegen wandern. Die bruchfesten Ceramic-Gläser der Allround-Sonnenbrille "Kacey" von Alpina sind verspiegelt und sollen die empfindlichen Augen zu 100 % vor UV-Strahlen schützen. Die Brille wiegt nur 30 Gramm und die dezentrierten Scheiben sollen dem Träger ein weitgehend verzerrungsfreies Sichtfeld ermöglichen.

Sonnen- und Wanderhut

Affiliate Link -51% Jack Wolfskin MESH HAT Sonnenhut, Phantom, L Jetzt shoppen 16,99 € 34,95 €

Ein Sommerurlaub ohne Wanderhut ist möglich, aber gefährlich. Beim Trip in die Berge sollte immer eine Kopfbedeckung im Gepäck sein. Und selbst an Tagen mit leichter Bewölkung gehört der Sonnenschutz auf den Kopf. Dieses Modell von Jack Wolfskin ist aus leichtem und atmungsaktivem Mesh-Material. Der Hut nimmt Schweiß auf, soll schnell trocknen und schützt Kopf und Gesicht vor der in den Bergen erhöhten UV-Strahlung. Die Fischerhut-Krempe kann nach oben geklappt werden. Damit der Wind den Mesh Hat nicht vom Kopf pustet, hat Jack Wolfskin den Hut mit einem Kinnband ausgestattet, das entsprechend der Kopfgröße einstellbar ist.

Trinkblase

Affiliate Link Trinkblase Camelbak Crux 2,5 Liter blau Jetzt shoppen 34,99 €

Die Camelbak Crux wurde eigentlich für längere Mountainbike-Touren konzipiert. Doch die 2,5-Liter-Trinkblase passt auch in die allermeisten Trekking-Rucksäcke, die im besten Fall mit einem kleinen Auslass für den Trinkschlauch ausgerüstet sind. Camelbak hat für die Crux einen neuen Verschluss entwickelt. Zudem soll der Flüssigkeitsdurchfluss 20 Prozent besser sein als beim Vorgängermodell. Praktisch: Der Schlauch ist abnehmbar und kann entsprechend separat gereinigt werden.

Kulturbeutel

Affiliate Link deuter Kulturbeutel Wash Bag II Jetzt shoppen 30,40 €

Übergepäck ist auf Flugreisen teuer, für Rucksackreisende bedeutet es einige Schweißperlen mehr auf der Stirn. Umso wichtiger ist es, dass das Equipment möglichst handlich und leicht ist. Zu den Basics bei Outdoor-Abenteuern gehört der gute alte Kulturbeutel. Mit der Deuter Wash Bag II machen Backpacker nichts verkehrt. Das Täschchen ist mit neun verschieden großen Fächern, mit und ohne Reißverschluss, ausgerüstet. Dazu gibt's einen Haken, eine Verschlussschnalle und einen kleinen herausnehmbaren Spiegel. Zahnbürsten können in Schlaufen verstaut werden. Die Wash Bag II ist in fünf Farben erhältlich.

Stirnlampe

Affiliate Link Ledlenser NEO1R LED Stirnlampe Jetzt shoppen 49,90 €

Stirnlampen gehören nicht nur zu jeder echten Nachtwanderung. Auch auf Hüttentouren und Campingtrips sind die LEDs für den Kopf nützliche Helfer. Wichtig: Sie sollten möglichst leicht und bequem zu tragen sein. Zwei Kriterien, die die 39 Gramm leichte NEO 1R von Ledlenser erfüllt. Sie bringt mit ihren 250 Lumen zudem viel Licht ins Dunkel und wird mit einem Magnetsystem aufgeladen. In das minimalistische Kopfband hat Ledlenser zudem reflektierende Elemente eingearbeitet, die die Sichtbarkeit des Trägers zusätzlich verbessern.

Fitness Smartwatch

Affiliate Link -28% Amazfit Band 7 Fitness Smartwatch Jetzt shoppen 49,90 € 69,90 €

Vielleicht kein Must-have in den Bergen, aber allemal ein schickes und praktisches Nice-to-have. Der Activity Tracker Band 7 von Amazfit glänzt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen. Auf seinem knapp 1,5" großen Vollfarb-AMOLED-Display informiert er über Herzfrequenz und verbrannte Kalorien. Zudem überwacht das kleine Wearable bei Bedarf Ihren Schlaf und den Sauerstoffgehalt im Blut. Mit mehr als 50 frei wählbaren Widgets kann das Display individuell gestaltet werden. Das Armband gibt' in drei verschiedenen Farben.

Regenponcho

Affiliate Link Poncho Regencape 75 L Wandern Größe L/XL - MT900 Jetzt shoppen 49,99 €

Es gibt auch und vor allem beim Wandern niemals schlechtes Wetter. Es ist immer auch die Kleidung, die eine Trekkingtour zum Urlaubs-Highlight oder einem kapitalen Reinfall macht. Ein Regenponcho gehört insbesondere bei Mehrtagestouren in jeden Wanderrucksack. Selbst wenn die Wettervorhersage nicht auf Niederschlag hindeutet, ist ein Regenschutz Pflicht. In den Regenponcho von Quechua passt neben dem Wanderer selbst auch noch dessen Rucksack (max. 75 Liter Volumen). Die Nähte sind versiegelt und die vom Hersteller angegebene Wassersäule liegt bei 5000 Millimetern. Etwa 500 Gramm Zusatzgewicht sollte man einplanen. Das Packmaß von 25 x 23 x 5 Zentimetern ist okay.

Hunde-Rucksack (Geschirr)

Affiliate Link Cesar Millan Hunde-Rucksack, Größe M Jetzt shoppen 49,59 €

Der beste Freund des Menschen hat im Hochgebirge zwar nichts zu suchen. An Mittelgebirgs- und Genusswanderungen haben Hunde aber durchaus Spaß. Und weil bekanntlich jeder Wanderer, egal ob auf zwei oder vier Beinen, für seine Ausrüstung selbst verantwortlich ist, könnte der Cesar Milan Hunde-Rucksack ein tolles Geschenk für abenteuer- und wanderlustige Hundebesitzer sein. Der nach dem bekannten Hundetrainer Cesar Milan benannte Rucksack wird speziell für mittelgroße Rassen und Hunde mit einem Gewicht bis maximal 40 Kilogramm empfohlen. Leckerlis, Snacks und Spielzeug für die Mittagspause passen in die Seitentaschen.

Leichtes Biwak-Zelt

Unter freiem Himmel zu nächtigen, mag romantisch sein. Ab einer bestimmten Außentemperatur und in Regionen mit erhöhtem Insektenaufkommen raten erfahrene Camper und Trekkingfans zu einem Zelt. Das sollte möglichst leicht sein. Schließlich hat man es während der Tour permanent auf dem Rücken. Mit erstaunlichen 1500 Gramm gehört das Tambu Biwak-Zelt "Bayu" vermutlich zu den leichtesten Dackelgaragen am Markt. Auch das Packmaß von 45 Zentimetern Länge bei einer Breite von zwölf Zentimetern lässt aufhorchen. Viel Komfort darf man unter dem Schrägdach allerdings nicht erwarten. Die Wassersäule liegt laut Hersteller aber immerhin bei bis zu 2000 Millimetern. Die eingenähten Zeltböden sollen sogar noch 1000 Millimeter mehr verkraften.

Reisebildband

Affiliate Link Lonely Planet "Legendäre Wanderrouten in Deutschland" Jetzt shoppen 29,95 €

Sie sind von Kopf bis Fuß auf's Wandern eingestellt? Dann fehlt eigentlich nur noch der Reisebildband "Legendäre Wanderrouten in Deutschland" von Lonely Planet. Die Autoren nehmen Kenner und Neulinge mit auf die 40 schönsten Wanderungen zwischen Hallig, Hexentanzplatz und Weinbergen. Persönliche Tipps, Reiseberichte und stimmungsvolle Schnappschüsse sollen die Leser:innen auf Schusters Rappen locken. Stiefel raus! Und los!

Taschenmesser

Taschenmesser sind für Wanderer und Outdoorfans ein absolutes Must-have. Gern darf es ein rotes mit aufgedrucktem weißem Kreuz sein. Das 74 Gramm leichte Modell Camper von Victorinox wurde auf die Bedürfnisse von Wanderern und Campingfans zugeschnitten. Zu den 13 Funktionen im Taschenformat gehören unter anderem eine kleine und große Klinge, ein Dosenöffner, ein Drahtabisolierer und verschiedene Schraubendreher.

Luft- und Isomatte

Affiliate Link Luftmatratze Trekking - MT500 Air L 180×52 cm Jetzt shoppen 49,99 €

Selbst im Sommer oder in lauen Herbstnächten ist das Schlafen auf dem Boden von Mutter Natur nicht empfehlenswert. Isolierende Matten oder Matratzen gehören bei Trekkingtouren mit geplanter Übernachtung in jedem Fall ins Gepäck. Die Luftmatratze von Forclaz kommt auf ein überzeugendes Packmaß von 10 mal 20 Zentimeter und fällt mit ihren etwa 500 Gramm kaum ins Gewicht. Die acht Luftkammern lassen sich mit der Kraft der eigenen Lunge auf eine Höhe von fünf Zentimetern aufblasen. Die Liegefläche ist 52 Zentimeter breit und etwa 180 Zentimeter lang. Der Hersteller empfiehlt sie bei Nachttemperaturen von acht Grad Celsius und mehr.

Wandersocken

Affiliate Link -15% Falke Wandersocken TK2 Explore Crest Jetzt shoppen 22,95 € 27,00 €

Mit diesen Socken schießen Sie beim Beschenkten den Vogel ab. Die Falke TK Explore Crest sind nicht nur optisch ein Hingucker. 16 Prozent Wollanteil und Funktionsgarn sorgen vom Frühling bis in den Herbst für warme Füße. Die flache Naht an den Zehen mindert das Risiko schmerzhafter Druckstellen. Die Falke Explore Crest gibt es in sieben Farbkombinationen.

