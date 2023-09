von Anna Scheibe Das gegenseitige Beschenken zum Hochzeitstag hat bei vielen Paaren Tradition. Mit jedem Ehejahr schwinden jedoch die Ideen, womit man seiner besseren Hälfte eine Freude bereiten könnte. Vielleicht muss es nicht immer die ganz große Geste sein – auch kleine Aufmerksamkeiten sorgen für schöne Momente zu zweit.

Wie groß die Liebe zwischen zwei Menschen ist, lässt sich nicht über einen Geldbetrag definieren – auch nicht am Hochzeitstag. Warum also teure Geschenke machen, wenn es doch in erster Linie darum geht, das gemeinsame Leben zu feiern? Wenn Sie Ihre(n) Liebste(n) trotzdem gerne mit einer kleinen Aufmerksamkeit überraschen wollen, finden Sie in der folgenden Liste zehn romantische Geschenkideen, die alle etwas gemeinsam haben: Zeit zu zweit.

1. Fragespiel

Je länger zwei Menschen miteinander verheiratet sind, desto mehr wissen beide über den anderen Bescheid – oder glauben es zumindest. Wenn Sie Ihren Mann oder Ihre Frau noch besser kennenlernen wollen, ist dieses Spiel für Paare ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag: Darin finden sich tiefgründige 100 Fragen, die nicht nur für witzige, sondern auch intime Momente zu zweit sorgen und die Beziehung weiter stärken sollen. Hier bekommen Sie das Fragespiel.

2. Kurztrip

Ob in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz: Mit diesem Gutschein können Sie Ihrer besseren Hälfte ein Abenteuer der besonderen Art bieten. Darin finden sich über 1000 verschiedene Erlebnismöglichkeiten von Jochen Schweizer, zwischen denen Sie und Ihr(e) Partner(in) wählen können – wie etwa Canyoning, Tandem Bungee oder Alpaka Trekking oder auch ein Paar-Fotoshooting. Die Terminwahl ist flexibel. Hier gibt es die Erlebnisbox.

3. Fotoalbum

Heutzutage machen sich nur noch wenige die Mühe, ihre schönsten Erinnerungen in ein Fotoalbum zu kleben. Die Bilder werden im Handy gespeichert und geraten in Vergessenheit. Warum sich also nicht einfach mal die Zeit nehmen und Fotos von gemeinsamen Erlebnissen in ein Album kleben und zum Hochzeitstag verschenken? In dieser Variante mit Kunstledereinband finden sich 60 Seiten aus schwarzem Fotopapier. Hier gibt es das Album.

4. Weinprobe (online)

Sie trinken mit Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau gerne ein gutes Glas Wein? Dann haben wir das passende Geschenk zum Hochzeitstag: eine 35-minütige Weinprobe in den eigenen vier Wänden von Jochen Schweizer. Das Besondere daran ist, dass Sie nicht nur sechs verschiedene Weinsorten (Secco, Riesling, Weißer Burgunder, Scheurebe, Roséwein, Dornfelder) verköstigen dürfen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen des Winzerhofes werfen. Hier geht es zum Gutschein.

5. Nudelmaschine

Ihr gemeinsames Hobby ist das Kochen? Dann verschenken Sie doch eine Nudelmaschine für selbst gemachte Pasta – wie zum Beispiel Lasagne, Fettuccine oder Tagliolini. Das Gerät ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, den notwendigen Nudeltrockner müssen Sie noch separat kaufen. Dazu passend finden Sie hier eine große Ansammlung an Rezeptideen für neue Nudelkreationen. Und hier bekommen Sie die Maschine.

6. Ehe-Quiz

Auch in diesem Quiz geht es darum, herauszufinden, wie viel Sie tatsächlich über Ihre bessere Hälfte wissen. Die Fragen (Was kann er gar nicht? Wovon träumt sie heimlich? Womit hat er als Kind gespielt?) sollen zum Raten, Lachen und Staunen animieren – und sind laut Hersteller der ideale Begleiter für unterwegs. Der kleine Block passt in jede Handtasche und kann auf langen Autofahrten, im Urlaub oder einfach nur so zum Einsatz kommen. Hier gibt es das Quiz.

7. Swimming Pool

Warum muss man sich am Hochzeitstag eigentlich immer gegenseitig beschenken? Sie können sich genauso gut auch etwas gemeinsam anschaffen, von dem beide etwas haben – zum Beispiel einen Swimming Pool für den Garten (sofern Sie einen haben). Darin können Sie es sich an heißen Tagen gemütlich machen und die Zweisamkeit in vollen Zügen genießen. Oder aber mit der ganzen Familie, groß genug wäre er ja. Hier bekommen Sie den Pool.

8. Was ich an dir liebe

Achtung, jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber auch romantisch: Dieses Buch ist ein echter Liebesbeweis. Darin finden sich Fragen und Antworten zum Ankreuzen, die dabei helfen sollen, Gefühle in Worten auszudrücken. Nehmen Sie sich die Zeit und schreiben Sie ein paar Zeilen an Ihre(n) Liebste(n). Dadurch bekommt das Hochzeitsgeschenk eine ganz persönliche Note, auch wenn es mit etwas Aufwand verbunden ist. Hier bekommen Sie das Buch.

In dieser Geschenkbox für Paare von Amorelie sind ein paar schlüpfrige Produkte enthalten, die für mehr Abwechslung im Liebesleben sorgen können, wie zum Beispiel: ein Vibro-Ei, ein Penisring mit Vibration, ein Satinband, eine Massagekerze und Gleitgel. Wenn Sie etwas Neues ausprobieren und Ihren Ehemann oder Ihre Ehefrau mit Sexspielzeug überraschen wollen, ist diese Box das richtige Hochzeitsgeschenk. Hier gibt es das Paket.

10. Geld spenden

Wenn Sie keine Idee für ein sinnvolles Hochzeitsgeschenk haben, könnten Sie auch gemeinsam etwas Geld spenden. Es gibt viele Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen, die sich für Menschen in Not einsetzen. Statt sich etwas Gutes zu tun, können Sie hier etwas Gutes für andere tun. Und wenn der Betrag auch nur klein ist: Jeder Cent zählt.

