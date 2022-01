Zinn, Kupfer oder Blech: Wussten Sie, dass jeder Hochzeitstag einem Jubiläum zugeordnet werden kann? Tatsächlich gibt es jedes Jahr einen Grund zu feiern – allerdings konzentrieren sich die meisten Paare auf ihre großen Jubiläen, wie etwa den 25. oder den 50. Hochzeitstag.

Statistisch gesehen sind die meisten Männer in Deutschland bereits über 34 Jahre alt, wenn sie heiraten, und Frauen über 32. Dadurch nimmt die Wahrscheinlichkeit, eine Goldene Hochzeit (also 50 gemeinsame Ehejahre) zu feiern, leider ab. Wesentlich einfacher hingegen ist es, nach 25 Jahren ein anderes Jubiläum zu feiern: die Silberne Hochzeit. Und auch wenn durch die anhaltende Corona-Pandemie derzeit keine groß ausgelegten Familienfeiern stattfinden dürfen, so können trotzdem Geschenke ausgetauscht werden – unter den Paaren selbst oder auch per Post, wenn Freunde oder Verwandte zum 25. Hochzeitstag gratulieren wollen. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit zehn Geschenkideen.

1. Salz- und Pfefferstreuer

Verleihen Sie Ihrem Geschenk die nötige Würze – mit diesem Set: "Glück ist das Salz in der Suppe" steht auf dem Salzstreuer und "Liebe gibt dem Leben Pfeffer" auf dem Pfefferstreuer. Wenn das nicht die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Romantik ist, wissen wir auch nicht weiter. Hier gibt es das Set.

2. Personalisierte Fußmatte

Passend zum bevorstehenden Jubiläum gibt es diese Fußmatte, auf der nicht nur das Event selbst verewigt wurde: Sie können auch zwei personalisierte Namen darauf drucken lassen. Entweder von sich und Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau – oder aber von den zu beschenkenden Paar. Hier gibt es die Matte.

3. Käse- und Weintasting

Gemeinsame Aktivitäten sind derzeit kaum bis gar nicht mehr möglich. Aus diesem Grund nehmen die Angebote digitaler Events stetig zu – so auch bei Jochen Schweizer: Das 90-minütige Käse- und Weintasting mit einem erfahrenen Sommelier findet einfach zu Hause statt. Hier gibt es den Gutschein.

4. Weinregal

Wenn Sie einen edlen Tropfen verschenken oder gemeinsam mit Ihrer besseren Hälfte trinken wollen, lohnt sich die Anschaffung eines Weinregals aus Paulowniaholz. Es besitzt zwölf Fächer und bietet Platz für mindestens 20 Flaschen, die darin sachgemäß gelagert werden können. Hier gibt es das Regal.

5. Erste-Hilfe-Set

Hierbei handelt es sich vielmehr um einen wasserabweisenden Scherzartikel als ein echtes Erste-Hilfe-Set: Darin finden sich sechs Fächer, die Sie mit kleinen Überraschungen oder Aufmerksamkeiten für das Ehepaar (oder Ihre/n Partner/in) individuell befüllen können. Hier gibt es die Tasche.

6. Hufeisen-Box

Unter dem Motto: "Silber haben sie schon, jetzt wollen Sie Gold!" soll diese Box (inklusive echtem Hufeisen, das von einem Pferd getragen wurde) dem Ehepaar in erster Linie Glück bringen. Denn wie jeder weiß, sind 25 gemeinsame Jahre nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Hier gibt es das Hufeisen.

7. Hochzeitskerze

Als Geschenk oder romantische Tisch-Deko geeignet, ziert diese Hochzeitskerze eine 25 – darunter findet sich die Anzahl der Tage, Wochen und Monate, die das Ehepaar gemeinsam verbracht hat. Laut Hersteller wurde die Kerze von Hand gemacht und mit Liebe dekoriert. Hier gibt es das Geschenk.

8. Personalisierte Sektgläser

Weitere praktische Geschenke zur Silbernen Hochzeit sind diese Sektgläser von Leonardo, die in einer Holzbox geliefert werden. Das Besondere daran ist: Sowohl die Gläser als auch die Kiste werden mit den Namen des Brautpaares versehen – und verleihen dem Geschenk eine persönliche Note. Hier gibt es das Set.

9. Geldgeschenk

Manch einer möchte dem Brautpaar einen Wunsch erfüllen, hat aber keine Ahnung, was es gebrauchen könnte. In dem Fall bietet sich Geld an, mit dem sich die Beschenkten einen Wunsch erfüllen können. Und damit die Übergabe nicht in einem Umschlag erfolgt, wird diese Mausefalle empfohlen. Hier gibt es das Gerät.

10. Wünsche-Buch

Wie der Name schon suggeriert, geht es bei diesem Geschenk darum, dem Brautpaar seine besten Glückwünsche schriftlich zu übermitteln – gesammelt in einem Buch. Damit die Seiten gefüllt werden, können Sie diese gemeinsam mit Freunden und Familien bearbeiten. Hier gibt es das Gemeinschaftsgeschenk.

