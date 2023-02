von Anna Scheibe Eine Goldene Hochzeit ist etwas ganz Besonderes: Sie bedeutet, dass ein Paar schon 50 Jahre lang miteinander verheiratet ist. Wenn das kein Grund zur Freude – und zum Feiern ist. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Präsent sind, werden Sie in der folgenden Liste vielleicht fündig.

Laut einer aktuellen Statistik lag das durchschnittliche Alter von Frauen am Tag der Eheschließung 2021 bei knapp 32 Jahren – Männer hingegen waren bereits um die 35 Jahre alt. Zum Vergleich: 1991 waren die meisten Frauen an ihrem Hochzeitstag noch 26 Jahre alt und die Männer 28 Jahre. Dadurch wird deutlich, dass immer mehr Paare in Deutschland später heiraten. Was an sich nicht weiter schlimm ist, nur verringern sich dadurch die Chancen, das 50. Ehejubiläum zu erreichen. Umso mehr schätzen sollte man es heutzutage, wenn eine Goldene Hochzeit gefeiert wird. Im Folgenden stellen wir Ihnen dazu zehn passende Geschenkideen vor.

1. Wünsche erfüllen

Was schenkt man einem Paar, das schon seit 50 Jahren miteinander verheiratet ist? Davon ausgehend, dass der Haushalt nach so einer langen Zeit komplett ist, mangelt es oftmals an passenden Ideen. Warum also sollte das Paar nicht selbst entscheiden, was es braucht – indem Sie ihm ein kleines (oder mit Freunden und Familie) großes Geldgeschenk machen. Nett verpackt in einer kleinen Spardose.

2. Gartenliebe

Eine besonders schöne Geschenkidee für Paare, die einen Garten haben, ist dieser romantische Rosenbogen aus wetterbeständigem Metall. Er eignet sich besonders gut als Rankhilfe und Kletterstütze für Rosengewächse, Clematis, Passionsblumen und viele andere Pflanzen. Richtig inszeniert, verwandelt sich der Bogen im Laufe der Zeit in ein buntes Blütenmeer.

3. Prost!

Eine kleine, aber nette Aufmerksamkeit zum 50. Ehejubiläum soll diese Sektflasche sein. Das Besondere daran ist das Besondere darin: Das weinhaltige Getränk (750 ml) enthält 23 Karat Blattgold – welches selbstverständlich mitgetrunken werden darf. Die prämierte Sektkellerei in Österreich verschickt die Flasche in einer stilvollen Geschenkverpackung.

4. Zeitgeschehen

Wer seine Goldene Hochzeit feiern darf, hat in seinem Leben schon einiges gesehen. Sich an alles zu erinnern, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, fällt nicht jedem leicht. Dieses Buch nimmt Ehepaare mit auf eine Zeitreise und zeigt (inklusive schöner Fotos, spannender Zahlen und Fakten) auf, was zwischen 1973 und 2023 in der Weltgeschichte passiert ist.

5. Spaß muss sein

Wer kennt sie nicht, die typischen Szenen einer Ehe? Und wer könnte diese Situationen besser aufs Korn nehmen als Loriot. In dieser gebundenen Ausgabe des Komikers werden elf Kurzgeschichten erzählt, in denen das Eheleben thematisiert wird – von Streitgesprächen, wie das perfekte Frühstücksei zu sein hat, über kaputte Fernseher bis hin zu politischen Diskussionen.

6. Abenteuerlust

Sie möchten Ihre (Groß-)Eltern auf Reisen schicken? Wie wäre es dann zum Beispiel mit einer einstündigen Schifffahrt durchs Moseltal? Der Ausflug beinhaltet einen vierstündigen Weinausflug zu einer Weinkellerei in den Bergen – inklusive Führung durch den Weinkeller und Verkostung verschiedener Weine. Hin- und Rücktransfer ist mit dem Bus (ab Simeonstiftplatz) möglich.

7. Es werde Licht

Ob für den Balkon, die Terrasse oder den Garten: Diese Laterne aus goldfarbenem Edelstahl ist eine schöne Geschenkidee für draußen. Auf der einen Seite spendet sie Licht, auf der anderen Seite erinnert sie mit einer persönlichen Gravur (inklusive Namen der Eheleute und Datum des 50. Hochzeitstages) für immer an die Goldene Hochzeit.

8. Wohlsein!

Was braucht man zum Anstoßen auf den 50. Hochzeitstag? Richtig: passende Weingläser. Besonders werden diese mit einer Gravur zur goldenen Hochzeit. Wer lieber mit einem prickelnden Getränk anstoßen möchte, kann natürlich auch passende Sektgläser (inklusive Datum und Gravur) verschenken.

9. Kerzenschein

Sie wollen den Eheleuten nur eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen, um dem 50. Hochzeitstag zu gedenken? Wie wäre es dann mit einer handgemachten Kerze, auf der die Namen des Brautpaares verewigt werden – inklusive Datum der Eheschließung. In goldenen Farben gehalten, soll das Geschenk das Jubiläum widerspiegeln.

10. Glückwünsche

In diesem kleinen Buch einen sich Liebeszitate und Texte mit persönlicher Ansprache zur Goldenen Hochzeit. Es soll einen Blumenstrauß oder auch eine Karte ersetzen und dem Ehepaar die besten Wünsche zum 50. Jubiläumstag überbringen. Wenn Sie nicht die richtigen Worte finden, übernimmt das diese Ausgabe für Sie.

