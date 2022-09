von Anna Stefanski 2003 flimmerte das fulminante "Herr der Ringe"-Finale über die Kinoleinwände. 19 Jahre später feiert die Fantasy-Saga nun ihr großes Comeback: Seit Anfang September 2022 kann "Die Ringe der Macht"-Serie über Amazon Prime Video gestreamt werden. Für Tolkien-Fans eine willkommene Abwechslung.

Auch wenn die Meinungen über das neue Serien-Format von Amazon Prime Video auseinandergehen, eint die Streamer doch eine Gemeinsamkeit: Sie sind alle Fans der Tolkien-Trilogie. Damals wie heute. Das gilt nicht nur für die Filme, sondern auch ihre Requisiten. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile ein buntes Potpourri kreativer Geschenkideen, die sich um das "Herr der Ringe"-Universum drehen. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Präsent sind, finden Sie in der folgenden Liste möglicherweise die nötige Inspiration.

Herr der Ringe: 10 Geschenke für Tolkien-Fans

1. LED-Lampe

LED-Lampe, Herr der Ringe 21,95 €

Er ist der Grund, warum sich Frodo Beutlin aus dem Auenland auf die gefährliche Reise zum Schicksalsberg begibt, um "den einen Ring" im Vulkan des Zentrums von Mordor zu zerstören. Dem Original nachempfunden, ziert diese LED-Lampe der berühmt-berüchtigte Spruch (in elbischer Prägung): "Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden."

2. Monopoly

Monopoly - Der Herr der Ringe 59,95 €

Der Brettspielklassiker ist in verschiedenen Versionen erhältlich – so auch als "Herr der Ringe"-Edition. Dementsprechend sind alle Bestandteile des Spiels auf die Filmreihe abgestimmt: Von den Ortschaften bis hin zu den Spielfiguren (u.a. gibt es Gandalfs Hut und Aragorns Krone). Für echte Monopoly- und Tolkien-Fans ist das Spiel eine tolle Geschenkidee zum Geburtstag oder an Weihnachten.

3. Schneidebrett

Elbenwald Herr der Ringe Holz-Schneidebrett 34,90 €

Besonders liebevoll gestaltet ist auch dieses praktische Schneidebrett – made in Germany: Darauf findet sich eine detaillierte Karte von Mittelerde, dem Schauplatz aus den "Herr der Ringe"-Trilogien. Laut Hersteller handelt es sich um ein reines Naturprodukt aus Buche (dementsprechend nicht spülmaschinenfest), das frei von chemischen Stoffen sein soll.

4. Kettenanhänger

Der Herr der Ringe Kettenanhänger »Arwens Abendstern« 90,03 €

Nicht nur die Kostüme aus der "Herr der Ringe"-Trilogie sind ein echter Blickfang, sondern auch der Schmuck: Allen voran der Abendstern, ein Kettenanhänger, den Arwen als Symbol unsterblicher Liebe um den Hals trägt – und später Aragorn schenkt, um ihre Unsterblichkeit für ihn aufzugeben. Das Schmuckstück aus 925-Silber ist somit ein schönes Geschenk für Verliebte.

5. Sitzkissen

Elbenwald Herr der Ringe Kissen 29,95 €

Auch auf diesem Sitzkissen aus Samt (Ø 43 cm) findet sich die Inschrift in schwarzer Sprache wieder, die den "einen Ring" normalerweise ziert. Der Bezug hat einen Reißverschluss und ist somit abnehmbar als auch waschbar. Es ist in drei verschiedenen Farben (Rot, Grün und Blau) erhältlich und eine schöne Dekorationsidee für eingefleischte Tolkien-Fans.

6. Brettspiel

Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde - Starter-Set. 75,90 €

Ein weiteres Spiel, das sich mit der "Herr der Ringe"-Saga auseinandersetzt, ist dieses hier: Mit dem Starter-Set "Reise durch Mittelerde" beginnt das 60-minütige Abenteuer für einen bis maximal fünf Spieler (ab 14 Jahren). Wichtig zu wissen ist jedoch, dass Sie eine spezielle App zum Spielen der mehr als zehn Kapitel benötigen. Diese muss zuerst heruntergeladen werden.

7. Bettwäsche

Elbenwald Herr der Ringe Wendebettwäsche 39,95 €

Für waschechte Fans, die sogar im Schlaf von ihren Lieblings-Charakteren aus der Tolkien-Trilogie träumen, gibt es die passende Wende-Bettwäsche aus Mikrofaser (in den Standardmaßen: 80 x 80 cm für das Kissen und 135 x 200 cm für die Decke) zum Verschenken: Darauf findet sich eine übergroße und detaillierte Landkarte von Mittelerde.

8. Bade-Ente

Tubbz - Herr der Ringe-Gandalf Ente 16,99 €

Die Firma Tubbz hat sich zur Aufgabe gemacht, beliebte Filmcharaktere und -helden zum Leben zu erwecken – und zwar in Form von witzigen Badefiguren. So gibt es die lizenzierten Sammlerstücke natürlich auch für "Herr der Ringe"-Fans: Diese Bade-Ente wurde zum Beispiel Gandalf, dem weißen Zauberer, nachempfunden. Sie kann als Deko oder Badespielzeug eingesetzt werden.

9. Exit-Spiel

EXIT - Das Spiel - Schatten über Mittelerde 10,99 € 14,99 €

Das beliebte Escape-Room-Spiel für zu Hause hat ebenfalls eine "Herr der Ringe"-Version für Einsteiger auf den Markt gebracht: "Schatten über Mittelerde" eignet sich für einen bis maximal vier Spieler (ab zehn Jahren). Auch hier gibt es eine kostenlose Erklär-App von Kosmos, die den Usern ein Tutorial und einen Timer zur Verfügung stellt. Das Spiel funktioniert aber auch ohne App.

10. Der eine Ring

Der Herr der Ringe »Der Eine Ring« 83,40 €

Schlusslicht dieser Geschenkeserie ist "Der eine Ring" aus Edelstahl (bicolor, ca. 8 mm breit). Das symbolträchtige Schmuckstück aus den Tolkien-Filmen ist überwiegend gelbgoldfarben PVD-beschichtet. Darauf findet sich ringsum der bereits erwähnte Spruch "Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden" in elbischen Runen.

