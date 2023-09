Egal ob in der Halle oder am Berg: Klettern und Bouldern liegen voll im Trend. Doch worüber freuen sich kleine und große Kletterer? Zehn Geschenkideen.

von Jan Sägert Klettern gehört seit ein paar Jahren zu den beliebtesten Outdoor-Aktivitäten. Auch das Bouldern boomt. Drinnen wie draußen. Sie wollen einem Kletterfan eine Freude machen? Zehn Geschenkideen für große und kleine Kletterer.

Noch vor einigen Jahren waren Klettern und Bouldern Hobbys für abenteuerlustige Freaks. Doch die Lust an einer Wand hinauf in luftige Höhen zu klettern, hat sich lawinenartig ausgebreitet. Mehr als 500 Kletter- und Boulderhallen zählte Statista Ende 2021. Es dürften mittlerweile noch einige dazu gekommen sein. Bei den 2021 ausgetragenen Olympischen Sommerspielen in Tokio wurden erstmals Medaillen in zwei Disziplinen vergeben, darunter das spektakuläre Speed-Klettern.

Doch worüber freuen sich kleine und große Kletterer, die am Wochenende viel lieber in einer Wand oder an einem Felsen statt auf dem Sofa zu Hause abhängen? Zehn Geschenke-Tipps für Kletterer.

Karabiner/Exen

Karabiner gehören zur absoluten Grundausrüstung beim Klettern. Man unterscheidet zwischen Expressen (auch Exen genannt) und Schraub-Karabinern. Exen sind zwei durch eine kurze Bandschlinge verbundene Karabiner, die beim Felsklettern den Haken in der Wand mit dem Seil verbinden und den Kletterer sichern. Weil man davon nie genug haben kann und Exen mit der Zeit auch verschleißen, sind sie als Geschenk eine sichere Bank.

Kletterrucksack

Kletterer sind Gewichtsfetischisten. Klar. Jedes Gramm, das beim Aufstieg am Körper hängt, kostet Energie. Der Mammut Kletterrucksack wiegt 590 Gramm, schmiegt sich kompakt an den Rücken und bietet Platz für Proviant sowie die wichtigsten Tools, die man auf einer Tagestour am Felsen oder auf dem Klettersteig braucht. Die Orga-Schlaufen sind auf Kletterer zugeschnitten. Dazu lässt sich ohne größeren Aufwand ein Trinksystem integrieren.

Klettertassen-Set

Ein Mitbringsel mit "Gefällt-mir"-Garantie dürfte diese farbenfrohe Keramiktasse für Boulderer sein. Der Keramikbecher kann nur mit entsprechender Griffkraft zum Mund geführt werden. Neben dem Genuss trainiert man hier beim Kaffeetrinken auch direkt noch ein bisschen.

Chalk-Bag Boulder-Set

Ohne Magnesia sind geübte Kletterer aber auch Einsteiger in der Boulderhalle wie draußen am Fels aufgeschmissen. Doch wohin mit dem Chalk, der den Schweiß an den Händen bindet und den dringend benötigten Grip ermöglicht? Diese Chalk-Bag wäre eine Option. An der Boulderwand steht sie gut mit Kreide gefüllt stets griffbereit unten auf der Matte. Am Berg oder in der Kletterhalle kann sie mit Karabinern in den Klettergurt eingehängt werden. Die 137 Gramm leichte Chalk Bag von Gipfelheld ist laut Hersteller staubdicht und wasserabweisend. Als Extra gibt's eine kleine Holzbürste zum Säubern der Bouldergriffe.

Hautpflege für Kletterer

Vor allem die Hände und Finger leisten beim Klettern Schwerstarbeit. Entsprechend viele Zeit sollte man in ihre Pflege stecken. Mit Schwielen, kleinen Rissen oder Hautabschürfungen an den Händen macht Klettern keinen Spaß. Der ClimbOn Lotion Bar kommt in einer kompostierbaren Papprolle, die in jeden Rucksack passt. Was ist drin? Ätherisches Aprikosen-, Traubenkern-, Lavendel- und Zitronenöl, etwas Weizenkeimöl und das seltene Neroli. Unraffiniertes gelbes Bienenwachs hält den Hautpflegestift zusammen. Laut Hersteller hilft der Lotion Bar bei rissiger Haut, kleinen Schnitten und Abschürfungen. Er pflegt Brennesselstiche und andere Hautirritationen.

Stirnlampe

Gewicht ist auch bei der Stirnlampe das Stichwort. Clevere Kletterer haben bei Einbruch der Dämmerung längst den Rückzug vom Berg angetreten. Doch einige sind auch Frühaufsteher. Insbesondere bei Hüttenübernachtungen brechen sie früh am Morgen auf, um möglichst zeitig Route in die geplante Route einzusteigen. Stirnlampen wie die Ledlenser NEO1R sind dann einer ihrer wichtigsten Begleiter. So unauffällig ihr Gewicht von 39 Gramm ist, so souverän sorgen 250 Lumen für klare Sicht am Berg. Der Lampenkopf ist schwenkbar und der Akku liefert in der hellsten Lichtstufe 3 Stunden lang Energie.

Kletterboard

Viele Kletterer können und wollen auch Zuhause die Finger nicht stillhalten. Und genau dafür wurden die sogenannten Griff- oder Kletterboards erfunden, ein Trainingsgerät das zum Beispiel über der Tür an die Wand geschraubt werden kann. Laien denken beim ersten Blick eher an einen Setzkasten. Doch die unterschiedlich tiefen und breiten Aussparungen sind fürs Trainieren der Griffkraft gedacht. Je kleiner und weniger tief die Griffe sind, desto anspruchsvoller. In dieses Kletterboard wurden 17 Griffe gefräst. Die schwierigsten sind nur 1,5 Zentimeter tief. Dennoch eignet sich das Griffbrett auch für Einsteiger.

Kletterseil-Sack

Und es geht wieder an die frische Luft, wo sich die meisten Bergsteiger und Kletterer am wohlsten fühlen. Niemals ohne Seil ziehen Felskletterer los. Und weil man beim Zustieg besser beide Hände frei hat, landet die Ausrüstung in einem Rucksack. Auch hier gibt es speziell auf Kletterer zugeschnittenes Equipment, wie die Rope Bag von Salewa. Und man ahnt es schon: Mindestens 60 Meter Seil sowie Schuhe, Klettergurt und weiteres Zubehör passen in die 36-Liter-Tasche. Der Rucksack selbst wiegt 1100 Gramm und kann auch als Tasche getragen werden. Ein integriertes Innenfach schützt Wertsachen, wenn die Tasche für kurze Zeit am Fuß des Felsens stehen bleibt.

Crash-Pad/Bouldermatte

Stürze aus mehreren Metern Höhe sind beim Klettern selten. Doch sie passieren. Beim Bouldern geht es nicht darum, möglichst hoch zu klettern, sondern technisch sauber eine Route parallel zum Boden zu bewältigen oder einen Felsen zu umklettern. Doch auch hier rutscht man schon mal ab und freut sich über eine weiche Landung. Für den nächsten Outdoor-Boulder-Ausflug könnte das Black Diamond CrashPad genau das richtige sein. Die Matte ist 1,30 Meter lang, einen Meter breit und zehn Zentimeter dick mit Dual-Density-Schaumstoff gefüllt. Schulter- und Hüftgurte erleichtern den Transport.

Klettergriff-Set

Etwas mehr Platz braucht man für diese Geschenkidee. Die Alpidex Klettergriffe, hier ein Set mit je 5 Griffen in den Größen S, M und L, können drinnen wie draußen montiert werden. Idealerweise werden Sie an eine Kletter- oder Boulderwand aus Holz geschraubt. Das Befestigungsmaterial ist in diesem Set nicht enthalten. Damit die Griffe sicher in der Wand halten, benötigt man sogenannte Einschlagmuttern und die dazu passenden Zylinderkopfschrauben.

