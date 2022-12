Weihnachten steht vor der Tür, die meisten Geschenke sind gekauft und verpackt. Kleine Mitbringsel für Schwiegermama, Onkel oder Freunde könnten dabei etwas untergegangen sein. Wer noch nach Last-Minute-Geschenken für die Feiertage sucht, findet hier zehn Ideen.

1. Kartenspiel für Familien

Spiele sind ein schönes Weihnachtsgeschenk, denn sie animieren zu gemeinsamen Abenden und guten Gesprächen. Letzteres fördert das Kartenspiel "Erzähl mal" im Besonderen. Darin befinden sich zahlreiche Fragen, die zu Gesprächsthemen anregen sollen, die im Alltag oft zu kurz kommen.

2. Guter Tropfen

Alkoholische Mitbringsel sind auch 2022 im Trend. So Gin, der weiterhin zu den beliebtesten Spirituosen zum Verschenken gehört. Der "Von Hallers"-Gin wurde 2020 mit dem "Spirit of the Year 2020" Award ausgezeichnet. Der Wacholderschnaps soll mit Botanicals aus Deutschland versetzt sein und vor allem durch seine Zitrusfrische überzeugen.

3. Gesellschaftsspiel für Freunde

Auch Gesellschaftsspiele sind ein beliebtes kleines Geschenk. Sie sind kompakt und damit das ideale Mitbringsel für die Weihnachtsfeiertage. Wie wäre es mit dem "Spiel des Jahres" aus 2021: "MicroMacro: Crime City"? Spieler müssen darin gemeinsam Verbrechen in einer fiktiven Stadt aufklären, dabei sind Kombinationsgeschick und Ermittler-Qualitäten gefragt.

4. Massage für zu Hause

Entspannung nach einem anstrengenden Jahr kann zwischen den Festtagen besonders nötig sein. Massagepistole nennt sich das Gadget der Stunde. Mit pulsierenden, klopfenden Bewegungen soll das Massagetool Verspannungen an Nacken und Rücken gezielt lösen.

5. Teeblumen für Genießer

Eine heiße Tasse Tee bedeutet Innehalten und abschalten. Im Winter darf das Heißgetränk nicht fehlen, wärmt es doch so angenehm die kalten Hände. Fans des heißen Aufgusses könnten mit schönen Teeblumen beschenkt werden. Dieser "Flower-Fantasy"-Mix besteht aus Miniatur-Teesträußen, die sich im heißen Wasser zu schönen Blumen entfalten und somit dem Tee seinen Geschmack verleihen.

6. Mitbringsel für die Kleinen

Geschenke für Kinder gibt es wie Sand am Meer, deswegen fällt die Auswahl nicht leicht. Ein Klassiker löst das Problem: Playmobil gibt es in zahlreichen Ausführungen, so auch kleine Sets wie dieses mit Bagger und Playmobil-Bauarbeiter.

7. Eigene Brötchen backen

Er zeichnet die besten deutschsprachigen Kochbücher eines Jahres in rund 20 verschiedenen Themengebieten aus: Der Kochbuch Preis wurde auch 2021 wieder verliehen. Ein beliebtes Kochbuch widmet sich der Kunst des Brötchenbackens. Wer sich fortan eigene Brötchen backen möchte, dürfte dieses Geschenk mögen.

8. Kräuter pflanzen

Geschenke rund um die Kulinarik erfreuen sich großer Beliebtheit, weil nun mal jeder Mensch täglich etwas zu Essen zubereitet. Gewürze und Kräuter verfeinern Speisen und so können Kräutersamen für das Anlegen eines eigenen Kräuterbeets ein passendes Geschenk für Hobby-Köche sein.

9. Gewürz-Geschenk-Set

Apropos Kräuter und Gewürze: Wer nicht selbst anbauen will, kann mit diesem Gewürz-Geschenk-Set beschenkt werden. Darin befinden sich drei Bestseller der Hamburger Gewürz-Manufaktur "Ankerkraut": Kräuterbutter Gewürz, Italienische Kräuter und geräucherte Paprika im Korkenglas.

10. Geschenk für True-Crime-Fans

Von der Küche zum Verbrechen. Es ist kein Geheimnis: True-Crime begeistert Jung und Alt. Die Faszination für Lug, Betrug oder gar Mord ist ungebrochen. Das Taschenbuch "stern Crime: Wahre Verbrechen" erzählt von 16 spektakulären Kriminalfällen aus dem deutschsprachigen Raum, darunter der Fall von Frauke Liebs. Eine junge Frau, die 2006 unter mysteriösen Umständen in Paderborn verschwand.

