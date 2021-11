Am Abend vor dem 6. Dezember werden vielerorts die Stiefel geputzt und vor die Haustür gestellt – in der leisen Hoffnung, am nächsten Morgen allerhand Leckereien oder kleine Geschenke im Schuhinneren zu finden. Doch woher stammt dieser Brauch eigentlich?

Tatsächlich gibt es sehr viele Theorien darüber, wie der Nikolaustag entstanden ist. Eine davon ist, dass der heilige Nikolaus von Myra all sein Hab und Gut unter zahlreichen Kindern und Armen verteilt haben soll – und der 6. Dezember ihm zu Ehren zum Festtag erklärt wurde. Bis heute hat sich diese Tradition aufrechterhalten, einem anderen Menschen am Nikolaustag ein Geschenk zu machen, das in einem alten Schuh oder Stiefel vor der Haustür deponiert wird. In den meisten Haushalten sind es vor allem Kinder, die beschenkt werden, es spricht jedoch überhaupt nichts dagegen, einem Erwachsenen am 6. Dezember ebenfalls eine kleine Freude zu bereiten. Wenn Sie dafür noch Inspiration benötigen, helfen Ihnen die folgenden Geschenkideen für Kinder und Erwachsene weiter.

Nikolaus-Geschenke für Kinder

1. Neben traditionellen Leckereien wie Nüssen und Äpfeln, Keksen oder Schokolade freuen sich Kinder auch über kleinere Geschenkideen, wie zum Beispiel von Playmobil: Passend zum Thema Weihnachten gibt es hier ein schönes Set des beliebten Spielzeugherstellers – bestehend aus einem Weihnachtsmann und einem Engel. Inklusive Sternenstab und Jutesack.

2. Alternativ dazu stehen Kuscheltiere hoch im Kurs – vor allem dann, wenn sie einen weihnachtlichen Bezug haben und auch noch aus einem Disneyfilm entsprungen sind: wie zum Beispiel Sven, das freche Rentier aus dem Klassiker "Frozen – die Eiskönigin", oder sein frostiger Kumpel Olaf, dem liebenswerten Schneemann aus dem gleichnamigen Film.

3. Wenn Sie Ihrem Nachwuchs lieber ein Nikolaus-Geschenk mit religiösem Bezug schenken wollen, ist das Pappbilderbuch"Die Geschichte vom heiligen Nikolaus" empfehlenswert – geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Der Inhalt ist kindgerecht und verständlich geschrieben bzw. gemalt und dreht sich um die Frage, wer der Bischof eigentlich war?

4. Musikalisch wird es hingegen mit dieser tiptoi-Ausgabe: "Meine schönsten Weihnachtslieder" mit über 18 Playbackversionen, die nicht nur zum Anhören gedacht sind, sondern auch zum Mitsingen animieren sollen. Darüber hinaus klärt das Buch Ihre Kinder über die Weihnachtsbräuche in anderen Ländern auf und was es mit dem Adventskranz auf sich hat.

5. Für die ganz kreativen Kids gibt es auch das passende Malbuch zu Weihnachten – von und mit Conni, die wie immer alle Hände voll zu tun hat. Um ihr und den kleinen Fans die Adventszeit zu versüßen, beinhaltet derMalblock weihnachtliche Motive, ein paar einfallsreiche Bastelanleitungen und natürlich auch viele witzige Knobelaufgaben.

Nikolaus-Geschenke für Männer

1. Mit diesem Armband gehen kleine Schrauben und Muttern nie wieder verloren: Durch die 15 integrierten Magneten haften die Kleinteile bombenfest an der Oberfläche, sodass Hobbyheimwerker zukünftig alle Schrauben, die sie benötigen, an ihrem Arm befestigen können. Das Armband ist natürlich verstellbar, sodass es um jedes Männer-Handgelenk passt.

2. Egal, ob Rot- oder Weißwein, Rosé oder Sekt – die Temperatur spielt bei vielen alkoholischen Getränke eine entscheidende Rolle, damit sie ihren vollen Geschmack entfalten können. Mit dem WMF Clever&More Weinthermometer aus Cromargan (rostfreier Edelstahl), das einfach nur auf die Flasche geklippt wird, ermitteln Sie immer die perfekte Serviertemperatur.

3. Für alle Fans der Star-Wars-Saga ist dieser Schlüsselanhänger das perfekte Nikolaus-Geschenk. Von Darth Vader über R2-D2 bis Chewbacca können Sie zwischen verschiedenen Charakteren wählen – je nachdem, welcher Disney-Held bei der zu beschenkenden Person besonders beliebt ist. Als zusätzliches Gimmick ist der Anhänger zugleich auch eine Mini-Taschenlampe.

4. Um die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest zu steigern, können Sie eine Tanne in der Dose verschenken: Dabei handelt es sich um ein Set, bestehend aus Samen, Trockengranulat und Nährstoffen für den Baum, um daraus seine eigene Fichte zu züchten. Die kleine Tanne benötigt nur ein wenig Pflege, damit sie wachsen und gedeihen kann.

5. Dieses Geschenk ist praktisch und einfallsreich zugleich, denn es beinhaltet drei kleine Gaben, die alle eine Sache gemeinsam haben: Bier. Vom aromatischen Duschgel mit Bierhefe über ein wohltuendes Schaumbad mit Hopfenextrakt bis hin zum kultigen Flaschenöffner lässt dieses Nikolaus-Präsent Männerherzen garantiert höherschlagen.

Nikolaus-Geschenke für Frauen

1. Wenn die Temperaturen sinken, können sich alle Frauen glücklich schätzen, die eine Badewanne besitzen – und diese auch gerne benutzen. Das passende Nikolaus-Geschenk ist hier ein Bade-Essenz-Probierset mit sechs verschiedenen Aromen (à jeweils 20 ml) und Wirkungsweisen, die ihre Sinne nach allen Regeln der Kunst verwöhnen sollen.

2. Wenn Sie noch keine Idee haben, was Sie Ihrer Freundin oder Frau, Kollegin oder Verwandten zum Nikolaus schenken können, gibt es eine Sache, mit der Sie nichts verkehrt machen können: Parfum. Ein klassisches Eau de Toilette gibt es schon für kleines Geld, wie zum Beispiel "Sensations" von Jil Sander. Noch mehr Inspiration finden Sie hier.

3. Richtig weihnachtlich wird das Fest erst mit einem Tannenbaum – auch wenn er spätestens im Januar wieder weggeschmissen werden muss und somit nur ein kurzes Dasein feiern konnte. Warum also nicht einfach mal seinen eigenen Baum züchten? Mit diesem Set können Sie Ihrer eigenen Nordmanntanne beim Wachsen zusehen und die Umwelt nachhaltig schonen.

4. Was auch immer gut bei vielen Frauen ankommt, sei es zum Nikolaus oder auch zu Weihnachten, ist Schmuck. Wie wäre es zum Beispiel mit schlichten, aber dennoch eleganten Ohrsteckern aus 925er Sterling Silber mit weißem Zirkonia? Gerade in der Adventszeit kommen glitzernde und funkelnde Accessoires besonders gut zur Geltung.

5. Zu guter Letzt ist auch Tee ein beliebtes Nikolaus-Geschenk: Passend zur Vorweihnachtszeit beinhaltet dieses Set zwei verschiedene Wintertee-Sorten (100 Gramm Rotbuschtee "Winterpflaume" und 100 Gramm Früchtetee "Kaminstunde") – verpackt in einer niedlichen Tasche aus Filz, die wie eine Weihnachtsmannhose aussieht.

