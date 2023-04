Sie möchten jemandem aus der Familie oder dem Freundeskreis zu Ostern eine Freude machen, wissen aber noch nicht genau, womit? Diese Ostergeschenke gehen immer: zehn Ideen.

Weihnachten, Geburtstag, Valentinstag oder Ostern: Es gibt viele Anlässe, um den Liebsten Geschenke und damit eine Freude zu machen. Aber was, wenn irgendwann die Ideen ausgehen? Wenn sich beispielsweise die Frage stellt: Welche Ostergeschenke für Männer eignen sich? Dann bieten wir Inspiration – und zwar mit zehn Ideen, die fast immer gehen.

1. Geschenkidee: Edle Tropfen

Hendrick's Flora Adora Gin - Limited Release

Klischee oder nicht: Viele Männer freuen sich, wenn sie einen edlen Tropfen in ihrem Osternest finden. Neben dem Klassiker Eierlikör kann es auch ein besonderer Wein oder Gin sein, etwa ein frühlingshafter, wie die Limited Ddition "Flora Adora" von Hendrick's Gin oder ein Zitronen-Gin, zum Beispiel von Malfy. Aber auch ein besonderes Bier macht sich als Ostergeschenk für Männer gut – je nach persönlichem Geschmack. Wer es kreativer mag, kann auch ein Gin-Set zum Selbermachen verschenken.

2. Geschenkidee: Leckereien

Salamisnack zu Ostern mit Namen im Etikett

Auch diese Geschenkidee ist vom persönlichen Geschmack des zu Beschenkenden abhängig: Mag er lieber süß oder salzig? Für Letzteres eignet sich zum Beispiel ein Geschenkkorb mit Mettwurst (oder "Männerpralinen"), Chips, Nüssen und anderen Leckereien. Ostergeschenke für Männer mit einem süßen Zahn können etwa Schokolade, Schoko-Eier oder auch passend zu Ostern Fruchtgummi-Naschereien in Hasenform sein.

3. Geschenkidee: Gutschein

Eine klassische Geschenkidee ist der Gutschein. Manche finden ihn einfallslos, aber eins ist er immer: praktisch. Und: Mann kann sich davon genau das besorgen, was ihm wirklich gefällt. Um den Gutschein österlich zu präsentieren, eignet sich etwa ein Osterei aus Glas, das sich mit dem Gutschein und ein wenig Deko ansehnlich füllen und anschließend auch noch prima bemalen lässt.

4. Geschenkidee: Massage

Wer freut sich nicht über eine wohltuende Massage? Meist wird allerdings ein Gutschein für eine einmalige Behandlung verschenkt – nett, aber mit kaum nachhaltigem Effekt. Eine gute Idee ist ein kleines Wellness-Center daheim: mit Massageöl-Wärmer für ein besonders angenehmes Gefühl auf der Haut, Massage-Ölen zur Entspannung und regelmäßiger Zeit füreinander. Die passende Person, um die Massagen durchzuführen, muss es allerdings auch geben, insofern der oder die Schenkende es nicht selbst ist, versteht sich.

5. Geschenkidee: Technik

JBL Wave Beam – Kabellose In-Ear Ohrhörer mit IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit

Wer noch auf der Suche ist, um passende Ostergeschenke für Männer zu finden, kann auch auf diese Idee zurückgreifen, die in der Regel immer für Freude sorgt: etwas Technisches wie kabellose Kopfhörer, etwa von JBL. Sie sind praktisch und lassen sich prima ins Osternest legen. Kopfhörer gibt es auch in nahezu jeder Preisklasse.

6. Geschenkidee: Sport

JayTech SWS 11 Smartwatch 46 mm Uni Schwarz

Wenn der zu beschenkende Mann gern Sport treibt, eignet sich natürlich auch etwas aus diesem Bereich als Ostergeschenk. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sportuhr, sofern noch nicht vorhanden? Die gibt es in vielen unterschiedlichen Preisklassen und Varianten. Da könnte das Richtige dabei sein.

7. Geschenkidee: Mode

Wasserdichte Tasche mit USB-Anschluss

Auch wieder Geschmackssache, aber definitiv eine tolle Geschenkidee kann eine Tasche sein: Sie ist praktisch, kommt im Alltag zum Einsatz und erinnert an den oder die Schenkende. Die Umhängetasche von Heroic Knight ist schlicht, wasserdicht, hat einen USB-Anschluss und gibt damit ein prima Ostergeschenk für Männer ab.

8. Geschenkidee: Spiele

LOL - Das Trinkspiel - Wer lacht, trinkt!

Auch etwas, das viele mögen, sind Spiele – ob an der Konsole oder auch in Form eines Gesellschafts- oder Kartenspiels. Ostergeschenke für Männer können also toll in Form eines Spiels daherkommen, das am Ostersonntag direkt zum Einsatz kommen darf, etwa "LOL - Das Trinkspiel". In Kombination mit einem Eierlikör oder mit einem der oben genannten Varianten der edlen Tropfen ist es eine witzige Geschenkidee, die auch zur Unterhaltung des Osterfestes beitragen kann.

9. Geschenkidee: Persönliches

Eierbecher aus Holz mit Gravur des Namens

Es muss aber nichts Teures sein, wenn man an Ostergeschenke für Männer denkt: Die Geste zählt schließlich. Passend zu Ostern macht sich beispielsweise ein Eierbecher mit dem eingravierten Namen des zu beschenkenden Mannes gut. Er erinnert jedes Mal, wenn er zum Einsatz kommt, an den oder die Schenkende und findet sicherlich regelmäßig Verwendung.

10. Geschenkidee: (Oster-)Eier mal anders

Tenga Egg - Stud

Das Osterei kann aber auch in anderer Form im Osternest landen: als Tenga Egg zum Beispiel. Ei-Wortspiele werden wir uns schenken, denn im Ernst: Als Ostergeschenk macht sich das kleine Sextoy ganz wunderbar, weil es sicherlich Verwendung finden wird und optisch natürlich ideal zum Osterfest passt.

