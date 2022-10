Technik-Geschenke werden immer beliebter – vor allem rund um Weihnachten: Shopping-Events wie der Prime Day oder Black Friday werden vermehrt genutzt, um beliebte Elektrogeräte günstiger zu ergattern. Aber was wurde 2021 am häufigsten gekauft?

Laut einer Statistik zählten an Weihnachten vor vier Jahren noch Tablets, Smartphones, Spielekonsolen und Smartwatches zu den beliebtesten Technik-Geschenken. Doch das Blatt hat sich inzwischen gewendet: Standen damals noch vorrangig technische Spielereien hoch im Kurs, sind es heute vor allem die praktischen und hilfreichen Elektronikartikel, auf die wir es abgesehen haben. Der Black Friday ist das beste Beispiel: Als Auftakt zum Weihnachtsgeschäft wurden an diesem Tag Staubsauger, elektrische Zahnbürsten, Lautsprecher oder auch kabellose Kopfhörer am häufigsten gekauft. Hier wurde deutlich, dass der Schwerpunkt 2021 ein anderer war. Wenn auch Sie noch auf der Suche nach einem passenden Technik-Geschenk sind, können Sie sich von den beliebtesten Produkten inspirieren lassen, die im Folgenden aufgelistet werden.

1. Technik-Geschenk: Bosch Schlagbohrmaschine

Ebenso gerne verschenkt an Weihnachten werden praktische Helfer für den Alltag, wie eine Akku-Schlagbohrmaschine oder ein Akku-Schrauber von namhaften Herstellern wie die Firma Bosch. Für anfallende Heimwerkerarbeiten sollte man schließlich immer das richtige Werkzeug (samt wichtigen Zubehörteilen) besitzen.

2. Technik-Geschenk: Beurer Tageslichtlampe

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, leiden viele Menschen unter Stimmungsschwankungen. Schuld daran ist der Lichtmangel, welcher sich negativ auf die Serotoninproduktion (unser körpereigenes Antidepressivum) auswirkt. Eine Tageslichtlampe soll das Defizit ausgleichen und einer saisonal bedingte Winterdepression entgegenwirken.

3. Technik-Geschenk: Apple Airpods Pro

Obwohl Apple besonders geizig ist, wenn es um reduzierte Preise geht, wurden in diesem Jahr rund um die großen Deal Events besonders viele Airpods Pro (inkl. MagSafe Ladecase) verkauft: Durch die integrierte Geräuschunterdrückung werden Außengeräusche ausgeblendet. Zudem sind die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer vor Schweiß und Wasser geschützt.

4. Technik-Geschenk: Saugroboter mit Wischfunktion

Lagen letztes Jahr noch die Akkustaubsauger mit Stiel hoch im Kurs, sind es 2021 die Saugroboter mit Wischfunktion: wie zum Beispiel der ZACO V5sPro, welcher über eine Nass-Wisch-Funktion von bis zu 180 Quadratmetern verfügt. Er eignet sich nicht nur für alle Hartböden (wie Laminat, Fliesen, Granit, Parkett), sondern auch speziell für Tierhalter oder Allergiker.

5. Technik-Geschenk: Beurer Massagekissen

Rückenprobleme oder Muskelverspannungen resultieren oftmals aus einem verspannten Nacken. Abhilfe schaffen können Sie hier mit einem Shiatsu Massagegerät: Durch die rotierenden Massageköpfe und die integrierte Wärmefunktion können Sie die Durchblutung verbessern und Beschwerden im Nacken, Schulter- und Rückenbereich lindern. Hier gibt es das Gerät.

6. Technik-Geschenk: Oral-B Zahnbürste

Es mag nicht das romantischste Geschenk sein, aber dafür ein äußerst sinnvolles: Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Zahnbürste hat die elektrisch betriebene den großen Vorteil, dass Ihre Zähne mit wenig Aufwand deutlich sauberer werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für die Oral-B PRO 3 3500 Zahnbürste entscheiden oder ein anderes Modell von Philips.

7. Technik-Geschenk: Bosch Akku-Fenstersauger

Auch Akku-Fenstersauger von Herstellern wie Bosch oder Kärcher zählen nach wie vor zu den beliebtesten Technik-Geschenken. Die kleinen Helfer erleichtern die Reinigung großer Glasscheiben um ein Vielfaches, das Gleiche gilt für Duschen, Fliesen und Spiegel. Dank der langen Akkulaufzeit ist ein unterbrechungsfreies Arbeiten problemlos möglich.

8. Technik-Geschenk: Philips Herren-Rasierer

Hochwertige Produkte zur Körperpflege sind teuer, aus diesem Grund sind vor allem Herren-Rasierer in der Cyber Week stark begehrt: Besonders häufig ging in diesem Jahr der Philips Oneblade Face + Body QP2630/30 über den Ladentisch: Er eignet sich (dank verschiedener Aufsätze) zum Trimmen, Stylen und Rasieren von Bart- und Brusthaaren.

9. Technik-Geschenk: Huawei Band 6 Fitnesstracker

Nicht erst seit der Corona-Pandemie liegen Fitnesstracker im Trend. Derzeit besonders beliebt und im Rahmen der Cyber Week 2021 oft verkauft wurde das Huawei Band 6. Es besitzt ein SpO2-Erkennungssystem, kann die Herzfrequenz messen und den Schlaf analysieren. Zudem zählt es Ihre Schritte und enthält 96 verschiedene Übungsmodi.

10. Technik-Geschenk: Amazon Echo Dot

Zu guter Letzt gehören auch die Amazon-eigenen Produkte mit zu den beliebtesten Technik-Geschenken: Ob Fire TV Stick oder Echo Dot,Fire TV Cube oder Kindle – pünktlich zu jedem Deal Event fallen bei dem Onlineriesen die Preise hauseigener Geräte regelmäßig in den Keller und regen die Kauffreude vieler Kund:innen an.

