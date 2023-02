Am 14. Februar ist es wieder Zeit, dass Paare ihre Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Anlässlig dieses Feiertages lassen sich viele Menschen etwas ganz Besonderes einfallen. Der stern gibt einen kreativen Anstoß und zeigt zehn Valentinstagsgeschenke für Paare, die den Tag garantiert romantisch machen – und wovon beide etwas haben.

Der Valentinstag stammt von einem alten römischen Brauch, der als Lupercalia bekannt war. Der Feiertag fand jährlich am 15. Februar statt. Es war ein Fest, an dem Liebende einander Geschenke machten und sich gegenseitig Glück und Wohlstand wünschten. Im Laufe der Jahre wurde der Tag immer beliebter, bis er schließlich am 14. Februar gefeiert wurde und zu einem Tag wurde, an dem man seiner Liebe und Wertschätzung Ausdruck verlieh. Und das ist bis heute noch so. Am besten geht das mit gemeinsamer Zeit oder einem schönen Geschenk.

1. Alpakawanderung

Alpakawanderungen bieten eine einzigartige Erfahrung. Teilnehmer können einige der freundlichen und unkomplizierten Tiere hautnah erleben. Sie sind äußerst friedlich und entspannt. Während der Wanderung lässt sich zudem die Natur erkunden und die Landschaft genießen. Eine Alpakawanderung ist eine unterhaltsame Erfahrung, die man am besten mit seinem Lieblingsmenschen unternimmt.

2. Quiz, um sich noch besser kennenzulernen

Ein Quizbuch für Paare ist die optimale Gelegenheit, seinen Partner oder seine Partnerin noch besser kennenzulernen. Darin befinden sich eine Vielzahl von Quizfragen zu verschiedenen Themen. Dazu gehören Fragen zu Interessen, Familie, Freunden, Hobbys und Lieblingsorten. Einige Fragen spornen Paare an, über ihre Beziehung zu sprechen und sich an die schönen Momente zu erinnern. Andere Fragen helfen beim Entdecken von Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen einem Paar.

3. Romantischer Trip nach Paris

Wer Lust auf ein besonders romantisches Abenteuer hat, liegt mit einer Parisreise goldrichtig. Die Stadt der Liebe ist voller romantischer Sehenswürdigkeiten: das Louvre, der Arc de Triomphe, die bekannte Shoppingmeile Champs-Élysées, der Eiffelturm. Die Tage lassen sich am besten in schicken Pariser Restaurants ausklingen oder mit einem romantischen Spaziergang an der Seine. Die historischen Gebäude und Brücken sorgen für unvergessliche Eindrücke.

4. Ein gemeinsamer Song

Nahezu jedes Paar hat ihn: den einen Song, der immer in Erinnerung bleibt. Ein gemeinsamer Song kann eine emotionale Bedeutung haben und die Verbindung zwischen zwei Menschen stärken. Das erste Date oder ein anderes wichtiges Ereignis: Texte und Melodien rufen schnell alte Erinnerungen ab und versetzen das Paar in diesen Moment zurück. Ein personalisiertes Song-Cover-Glasbild ist ein originelles Geschenk, das Paare immer wieder an das besondere Lied erinnert.

5. Trip nach Hamburg

Hamburg bietet viele Möglichkeiten und Aktivitäten für Paare. Ein Tages-Trip wird garantiert nicht langweilig. Besichtigen Sie gemeinsam den Hafen bei einer Rundfahrt, erkunden Sie die historische Speicherstadt, besuchen Sie Hagenbecks Tierpark oder eines der vielen Musicals. Hamburg hat zudem tolle Shopping-Passagen, Clubs, Restaurants und Cafés.

6. Spannende Pärchenspiele

Den Spieleklassiker "Stadt Land Fluss" kennt wohl jeder. In der Pärchenvariante "Stadt Land Kuss" geht es weniger spielerisch zu. Denn es gibt kein Punktesystem, ums Gewinnen geht es nicht. Vielmehr geht es darum, die Beziehung zu reflektieren und den Partner mithilfe von spannenden Fragen noch besser kennenzulernen.

7. Gemeinsamer Fallschirmsprung

Das ist was für ganz mutige Paare: ein Tandem-Fallschirmsprung. Wenn Sie sich trauen aus 3.000 bis 4.000 Metern Höhe in die Tiefe zu springen, ist das genau das richtige Erlebnis für Sie. Paare werden garantiert Schmetterlinge im Bauch haben, wenn sie gemeinsam die Welt von oben betrachten – und das mit einer gewaltigen Ladung Adrenalin. Der Fallschirmsprung ist ein Erlebnis, woran sich beide bis zum Rest ihres Lebens erinnern werden.

8. Geschenkbox für die flexible Gestaltung

Falls Sie Lust auf gemeinsame Erlebnisse haben, sich aber noch nicht festlegen möchten, ist die Jochen Schweizer Geschenkbox das Richtige für Sie. Mit dieser Box können Sie aus einer Vielzahl von Erlebnissen wählen, wie beispielsweise Wellness, Kulinarik, Abenteuer oder kulturelle Aktivitäten, um eine unvergessliche Zeit zu zweit zu erleben.

9. Personalisiertes Bild zum Aufhängen

Ihre Namen, der Jahrestag, das Kennlerndatum? Verewigen Sie sich als Paar auf einem schönen Bild, das Sie in die Wohnung hängen. Dabei kann das personalisierte Bild speziell auf Sie abgestimmt werden. Durch Namen, Daten, Aufnahmen von besonderen Momenten und Erinnerungen bekommt es eine persönliche Note und macht es einzigartig. Das Bild bekommt eine tiefe emotionale Bedeutung.

10. Für aufregende Momente

Für Paare, die mal etwas anderes ausprobieren möchten, ist der "Lovense Lush" von Amorelie ein spannender Beziehungsauffrischer. Der kabellose Vibrator ist ein sogenanntes "Smart Toy". Er lässt sich über Bluetooth mit einer App auf dem Smartphone oder Tablet verbinden. Mit der App lässt sich der Vibrator aus der Ferne steuern – eine Aufgabe, die der Partner bestimmt gern übernimmt.

