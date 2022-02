Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Dennoch wird am Valentinstag geschenkt, was der Geldbeutel hergibt. Vorausgesetzt Mann oder Frau hat eine Idee. Ansonsten helfen wir Ihnen ein bisschen auf die Sprünge.

Es ist mal wieder so weit. Keine acht Wochen nach dem heiligen Fest steht der heilige Valentinus auf der Matte. Hurra, bald ist Valentinstag! Blumen, Schoki, Edelstein – welches Geschenk soll's diesmal sein? Unser Autor hat schon mal vorsortiert.

In den Blumenläden der Republik reiben sich die Floristen auch in diesem Jahr seit ein paar Wochen erwartungsfroh die Hände. In einer im Februar 2021 durchgeführten Umfrage gab jede/r Vierte an, am Valentinstag Blumen verschenken zu wollen. Das ist löblich, allerdings nicht besonders einfallsreich. Vielleicht outeten sich auch deshalb bei der gleichen Umfrage drei von zehn Befragten als komplette Geschenkemuffel, die am 14. Februar kein Geld für kleine oder gar große Präsente ausgeben. Nun, einigen Herren der Schöpfung (und sehr wahrscheinlich auch Damen) dürfte der ominöse Tag der Verliebten, der 2022 auch noch auf einen Montag fällt, dennoch einmal mehr mittelschwere Kopfschmerzen bereiten. Nimmt sie/er es mir krumm, wenn ich nichts habe? Ob sie/er sich über einen Blumenstrauß freut? Ist eine Maxi-Packung Merci-Schokoladenriegel ein angemessenes Zeichen meiner Zuneigung? Fragen über Fragen. Wer in Sachen Kreativität eher durchschnittlich ausgestattet ist und sich deshalb jedes Jahr aufs Neue mit mehr oder weniger großem Erfolg den Kopf für seine/n Liebste/n zerbricht, könnte mit der folgenden launigen Liste erlöst werden. Mehr oder weniger originelle Valentinstags-Geschenk-Ideen für Sie und Ihn. Natürlich ohne Gewähr.

1. LEGO Valentins-Turteltauben

Zumindest in Sachen Nachhaltigkeit liegt dieses kleine Valentinstagsgeschenk ganz weit vorn. Denn die beiden Turteltäubchen im Kanarienvogelkostüm nebst putzigem Herzchen können bei einem Gläschen Wein nicht nur gemeinsam aufgebaut, sondern nach ein paar Tagen oder Wochen auch wieder auseinandergenommen, abgestaubt und im Karton verstaut werden. Der nächste Valentinstag kommt bestimmt. Die Valentins-Turteltauben von Lego werden aus knapp 300 kleinen Steinchen zusammengesetzt und sind etwa elf Zentimeter hoch. Das Aufbauen ist für Lego-Kenner wie Neulinge kein Problem. Die Anleitung liegt bei.

2. Malen nach Zahlen für Erwachsene

Gemeinsame Zeit ist wertvoll und wichtig, vor allem bei Paaren mit Kindern häufig aber rar. Wer gern kreativ ist und dieses Hobby mit seinem Partner oder seiner Partnerin teilen möchte, könnte mit einem Malen-nach-Zahlen-Set über Erwachsene einen Valentins-Volltreffer landen. Und so funktioniert es: Digitales Foto, egal ob Urlaubserinnerung, Schnappschuss oder ein besonders romantischer Moment, an den Anbieter schicken. Dort wird das Bild geprüft, aufbereitet und ins "Malen-nach-Zahlen"-System übersetzt. Geliefert wird später eine Leinwand in der gewünschten Größe, die entsprechenden Farben (bis zu 36 Farbtöne) sowie eine Anleitung. Dann kann es losgehen mit dem Do-it-yourself-Gemälde. Und hier ist das Kreativ-Set fürs Malen nach Zahlen erhältlich.

3. Geschenkbox mit Socken und Einstecktuch

Wie wäre es mit einem "Men in Red"? Auch Sockenprimus Falke hat sich auf den Tag der Verliebten vorbereitet. In einer eleganten Gift-Box kommt dieses Paar knallrote Socken für Ihn nebst passendem Einstecktuch. Socken verschenkt man nicht? In diesem Fall stechen Hingucker-Faktor und Wow-Effekt das gute alte Klischee aus. Und wenn Mann nicht selbst in den Farbeimer tritt, muss die Liebste eben etwas nachhelfen. Hier gibt's die Airport Gift Box für den Mann von Welt (auch in anderen Farben).

4. Choco-Telegram

Das Gerücht, Liebe gehe durch den Magen, hält sich vielen Generationen wacker. Am Valentinstag dürften die kulinarischen Gelüste also auch dieses Mal im Wesentlichen mittels süßen Schweinereien befriedigt werden. Und wem zuletzt nicht mehr als eine Großpackung Merci oder Mon Cheri eingefallen ist, der sollte es 2022 zur Abwechslung mal mit etwas Persönlicherem probieren. In den 30 braunen und weißen Schokoladensteinen, verpackt in einer schicken Holzkiste, stecken nämlich nicht nur jede Menge Kalorien. Von "Ich liebe Dich" über "Danke, dass es dich gibt" bis zu "I miss you" ist hier alles erlaubt, was gefällt und vielleicht sogar feuchte Augen macht. Unter der Kuscheldecke können die süßen Kalorienstückchen dann gemeinsam vernichtet werden. Hier gibt's das Choco-Telegram "Ich liebe Dich".

5. Bierbrau-Set inkl. 5-Liter-Fässchen

Und kulinarisch geht es weiter in unserer natürlich unvollständigen Ideensammlung mehr oder weniger origineller Geschenke zum Valentinstag. Ohne den vielen weiblichen Bierfans der Republik zu nahe treten zu wollen: Die Adressaten dieses Präsents sind eher die Herren der Schöpfung. "Nichts ist frischer als zu Hause gebraut" ist auf der Verpackung des Bierbrau-Sets zu lesen. Wasser aus dem Hahn, ein freies Plätzchen im Kühlschrank und etwas Geduld – aller guten Dinge sind also wieder einmal drei. Selbst Brau-Einsteiger sollen hier nach nur sieben Tagen ein trinkbares Pils aus dem Hahn zapfen können. Verlockend, oder? Im besten Fall fließt letztlich ein frisches hopfenbetontes Pils mit blumigem Abgang durch die Kehle. Lust auf das erste selbst gebraute Pils? Hier gibt's das braufässchen Bierbrau-Set.

6. Kalligraphie-Set für Einsteiger

Achtung! Dieses Präsent eignet sich nicht für Grobmotoriker:innen. Hier sind eher Feingeister mit Fingerspitzengefühl gefragt. Kalligraphie meint nichts anderes als die "Kunst des schönen Schreibens". Und die erlebt aktuell eine kleine Renaissance. Das filigrane Arbeiten mit Federkiel und Tinte entschleunigt und lässt den hektischen Alltag für einige Momente vergessen. Viele entdecken die Schönschrift auch deshalb als neues Hobby. Dieses 22-teilige Kalligraphie-Set enthält neben dem Federhalter aus Holz zwölf Federn (Edelstahl), darunter zwei goldene Schreibspitzen, sowie sieben Tintenfläschchen mit jeweils 15 Millilitern Farbe.

7. Sternenkarte mit LED-Lichtsockel

Eine smarte Idee, die vor allem bei Romantiker:innen garantiert gut ankommen wird. Neben der Sternenkarte, zum Beispiel mit dem Nachthimmel am Kennenlern- oder Hochzeitstag, bringen die in den Holzsockel integrierten LEDs den Sternenhimmel auch noch zum Leuchten. Besonders schön: Über einen Code kann zudem ein Musiktitel gescannt und direkt über ein mit Spotify verbundenes Endgerät abgespielt werden. Holen Sie sich die Sterne vom Himmel ins Schlaf- oder Wohnzimmer. Hier gibt's diese besonders persönliche Sternenkarte.

8. Sofasafari

Was nach einem gemeinsamen Abenteuer auf der heimischen Couch klingt, könnte auf den ersten Blick auch als eine Art Paartherapie missverstanden werden. Verträumt, verbunden, verwöhnt, verzaubert und verliebt steht auf den frech illustrierten Umschlägen, die als erstes aus dieser Erlebnisbox fallen. Doch das Spiel soll nicht therapieren, sondern inspirieren. Und zwar die Beziehung. Eine Auszeit vom Alltag verspricht Paarzeit, der die Sofasafari mit Kommunikationsexpert:innen, Designer:innen und Psycholog:innen ausgetüftelt hat. Und zwar nicht nur Frischverliebten. Mit einer Brise Mut, zwei Schaufeln Neugier und ein paar Schmetterlingen im Bauch könnte dieses Spiel für einen romantischen Abend voller Überraschungen sorgen. Und hier gibt's die Sofasafari.

9. Popcorn-Maschine

Ein Valentinstagsgeschenk, das vielleicht nicht direkt auf der Hand liegt. Und genau deshalb könnte die Popcornmaschine für gemeinsame Stunden auf dem Sofa der Knaller werden. Crunchiger Mais statt fettige Chips und pappsüße Schokolade. Warum nicht? Hier gibt's den Popcorn-Automaten für Zuhause.

10. Warum du mir so viel bedeutest... ein Pärchenbuch

Zum Schluss wird es noch ein bisschen kitschig. Eltern von Kita- oder Schulkindern kennen vermutlich die beliebten Freundebücher im Einhorn-, Dino- oder Fußballdesign. Die Älteren werden sich an ihre Poesiealben erinnern. Nun, dieses liebevoll gestaltete Büchlein (im DIN A5 Format) mit dem großen Titel "Warum du mir so viel bedeutest" beruht auf einem ähnlichen Ansatz. Viele Erinnerungen verblassen mit den Wochen und Jahren, Bilder verschwinden im digitalen Fotomeer des Smartphones und manchmal fehlen einfach die Worte, um dem oder der Liebsten gegenüber seine Gefühle auszudrücken. Wer das lieber aufschreiben oder zeichnen möchte, kann sich in diesem Buch austoben und zugleich überprüfen, wie viel er oder sie über den/die Partner:in und die Beziehung weiß. Sicher nicht jedermanns Sache, insgesamt aber eine charmante Idee, die Liebe zweier Menschen kreativ zu dokumentieren. Oder: einfach nur eine Liebeserklärung zum Verschenken.

