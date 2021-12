Für viele Paare ist die Verlobung ein wichtiges Ereignis, das mit einem Ring besiegelt und von ihren Familien bejubelt wird. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit für die zukünftigen Eheleute sind, werden Sie hier fündig.

Die Verlobung ist der erste Schritt in Richtung Ehe – obwohl weder ein Ring noch das Ereignis an sich erforderlich wären, um in Deutschland heiraten zu dürfen. Es ist vielmehr eine Tradition, ein Versprechen, den weiteren Lebensweg gemeinsam zu beschreiten. Und zwar für immer. Während viele Paare den Tag mit einem Ring besiegeln, gibt es heutzutage auch andere symbolische Gesten (wie eine Kette oder gemeinsame Armbänder) für eine Verlobung. Für Freunde und Familien ist dieser Tag oftmals genauso bedeutend, sodass sie dem Paar ein kleines Geschenk zukommen lassen wollen. Fällt Ihnen dazu die passende Inspiration, finden Sie in der folgenden Liste ein paar Vorschläge.

1. Hochzeitsplaner

Affiliate Link Thalia | Wir heiraten! Der perfekte Hochzeitsplaner Jetzt shoppen 14,99 €

"Wo feiern wir? Wen laden wir ein? Wer sitzt wo und vor allem neben wem?" Kaum starten die Vorbereitungen zur bevorstehenden Trauung, sehen sich viele Paare mit dutzenden Fragen konfrontiert. Um den Überblick zu behalten, soll dieser Hochzeitsplaner ein praktischer Begleiter – inklusive Tipps vom Profi – sein. Von der Zeit- und Budgetplanung über die Wahl der Location bis hin zur Blumendeko wird in diesem Buch alles fein säuberlich festgehalten.

2. Personalisierter Wein

Affiliate Link Amazon | Merlot, individuell mit Bild gestalten Jetzt shoppen 24,90 €

Ob Rotwein, Grauburgunder, Rosé oder auch Sekt: Die Firma Eventwein bietet personalisierte Weine aus Deutschland, genauer gesagt Rheinhessen, für jeden Geschmack. Neben unterschiedlich farbigem Konfetti, zwischen dem Sie wählen dürfen, können Sie das Etikett mit einem Bild Ihrer Wahl – zum Beispiel dem baldigen Ehepaar – individuell gestalten. Dadurch bekommt Ihr Geschenk eine ganz persönliche Note.

3. Adventure Book

Affiliate Link Amazon | Our Adventure Book Jetzt shoppen 12,99 €

In Disney Pixars Animationsfilm "Oben" besitzt die kleine Ellie ein Adventure Book: Darin finden sich alle Abenteuer, die sie bereits bestreiten konnte und noch erleben möchte. An den Kinobestseller angelehnt, gibt es das Buch im Handel zu kaufen. Auf den leeren Seiten haben 160 Fotos Platz als auch die schönsten Erinnerungen der kommenden Jahre als Eheleute. Für Paare ein ideales Verlobungsgeschenk.

4. Champagner

Affiliate Link Lidl | Moët & Chandon Champagner Jetzt shoppen 99,00 € 99,99 €

Alternativ zu einer schönen Flasche Wein und (je nach Anbieter) auch etwas teurer in der Anschaffung ist eine Flasche Champagner zum Anstoßen auf das frisch verlobte Paar. Eine beliebte Kellerei des edlen Getränks ist Moët & Chandon: Der trockene Edeltropfen stammt aus Frankreich und ist für seinen exquisiten Geschmack bekannt. Für Kenner und Genießer ist der Champagner sicherlich keine verkehrte Wahl.

5. Herzenszeit

Affiliate Link Amazon | 55 ganz besondere Date-Ideen für Paare Jetzt shoppen 14,90 €

Paare, die heiraten wollen, sind in der Regel schon etwas länger zusammen. Sprich, sie haben schon viele Unternehmungen gemeinsam erlebt – und werden auch in der weiteren Zukunft neue Abenteuer zusammen bestreiten. Damit ihnen nicht die Date-Ideen ausgehen, finden sich in diesem Kartenspiel für Erwachsene 55 besondere Vorschläge für Paare: sie sollen die Ehe stärken und zwei Menschen noch näher zusammenbringen.

6. Hochzeits-Countdown

Vorfreude ist die schönste Freude – das gilt auch für Paare, die ihrer bevorstehenden Trauung entgegenfiebern. Um ihnen die Wartezeit zu erleichtern, eignet sich dieser Hochzeits-Countdown als ideales Verlobungsgeschenk. Er zählt frühestens 99 Tage (kann individuell eingestellt werden) vor dem Termin die einzelnen Tage herunter, indem er täglich umgeblättert wird. Auf jeder neuen Seite finden sich witzige Fotos und Sprüche, die Paaren den Tag versüßen sollen.

7. Meilensteinkarten

Affiliate Link -13% Amazon | Meilensteinkarten Los, wir trauen uns Jetzt shoppen 12,99 € 14,99 €

Unter dem Motto "Los, wir trauen uns" sollen diese 34 Meilensteinkarten angehenden Eheleuten die Verlobungszeit versüßen – mit passenden Motiven und einer Aufbewahrungsbox, die zum Fotoständer umfunktioniert werden kann. Auf den Rückseiten der Karten sollen die schönsten Erlebnisse und Ereignisse bis zum Hochzeitstag schriftlich (und bildlich) festgehalten werden. So kann das baldige Ehepaar immer auf die Zeit vor dem Jawort zurückblicken.

8. Manschettenknöpfe

Ob Verlobungsparty, Polterabend oder Hochzeitstag: Um einen Anzug aufzuwerten, greifen Gäste wie Eheleute gern auf einen optischen Hingucker zurück – Manschettenknöpfe. Sie eignen sich daher auch besonders gut zum Verschenken, da es ansprechende Modelle hochwertiger Marken wie zum Beispiel Joop schon für unter 80 Euro gibt. Dieses Paar besticht durch einen blauen Streifen in Kombination mit Edelstahl.

9. Liebesschloss

Affiliate Link Amazon | Schloss mit Gravur (versch. Farben) Jetzt shoppen 24,95 €

Es mag sehr kitschig sein und hat doch bei vielen Paaren Tradition: Das gemeinsame Anbringen eines Liebesschlosses an einem Ort ihrer Wahl – wobei es in vielen deutschen Städten immer Brückengeländer sind. Auf dem Schloss werden die Namen der angehenden Eheleute verewigt, weshalb es sich auch als Verlobungsgeschenk eignet. Es gibt viele Modelle in unterschiedlichen Farben und mit verschiedenen Motiven.

10. Blumenstrauß

Affiliate Link Blume2000 | Rosenstrauß Mellow Roses Jetzt shoppen 17,99 €

An letzter Stelle kommt das mit Abstand klassischste Verlobungsgeschenk: ein Blumenstrauß. Bei Anbietern wie Blume2000 können Sie zwischen vielen verschiedenen Modellen wählen und diese direkt bis zur Haustür des Paares liefern lassen. Typisch für eine Verlobung sind rote oder rosafarbene Rosen – ganz im Zeichen der Liebe. Es dürfen aber auch andere Blumen sein, das bleibt Ihrem Geschmack überlassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.