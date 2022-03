Was schenkt man zum Richtfest? Zehn Ideen für zukünftige Hausbesitzer

Der Rohbau steht Was schenkt man zum Richtfest? Zehn Ideen für zukünftige Hausbesitzer

Wenn der Rohbau vollendet ist, wird das Richtfest gefeiert. Wer Freunden und Familie zum feierlichen Anlass ein Geschenk mitbringen möchte, fragt sich: Was schenkt man eigentlich zum Richtfest? Zehn Ideen für schöne Aufmerksamkeiten.

Voraussetzung für das Richtfest ist der fertiggestellte Rohbau. Das Abenteuer Hausbau erreicht damit einen wichtigen Meilenstein und Hausbesitzer:innen können das neue Eigenheim schon beinahe greifen. Das Richtfest hat eine lange Tradition, so lassen sich Elemente davon bereits im 14. Jahrhundert entdecken. Um den Abschluss der Arbeiten zu zelebrieren, kamen damals Untertan und Obrigkeit zusammen. Heute sind es Freunde und Familie sowie weitere Beteiligte am Bau. Sie sind zu einem Richtfest eingeladen und fragen sich daher: Was schenkt man zum Richtfest? Es folgen zehn Ideen.

Was schenkt man zum Richtfest?

Angehende Hausbesitzer:innen freuen sich über alles rund um Haus und Garten, das den Anfang erleichtert und das neue Heim wohnlich macht. Inspiration für Geschenke finden Sie hier.

1. Fußmatte

Affiliate Link -15% Amazon | Star Wars Welcome You Jetzt shoppen 18,64 € 21,95 €

Geschenke zum Richtfest dürfen praktisch sein, schließlich bauen sich die zukünftigen Hausbewohner:innen ein neues Zuhause auf. Eine Fußmatte braucht jedes Haus. Wer dann noch den Filmgeschmack der Beschenkten kennt, könnte doppelt punkten.

2. Schlüsselbrett

Praktisch und nicht weniger wichtig für ein neues Eigenheim ist ein geeigneter Aufbewahrungsort für Schlüssel. Musik-Fans dürften sich über dieses Schlüsselbrett freuen, das auf Gitarrenstecker setzt, um Schlüssel daran zu befestigen.

3. Zollstock

Affiliate Link Amazon | Zollstock (2 m) aus Holz Jetzt shoppen 3,49 €

Ausmessen müssen die neuen Hausbewohner:innen sicherlich eine Menge. Deswegen ist auch ein Zollstock ein passendes Präsent zum Richtfest.

4. Guten Tropfen

Affiliate Link -17% Amazon | The Macallan 12 Jahre Double Cask Single Malt Scotch Whisky Jetzt shoppen 60,00 € 71,99 €

Entweder es wird mit diesem Mitbringsel direkt das Richtfest begossen oder die Beschenkten können sich den Whisky am Abend des Einzugs gemütlich einschenken. Alkoholische Getränke machen sich jedenfalls gut als Richtfestgeschenke und ein guter Tropfen gilt als klassisches Präsent.

5. Brot und Salz

Affiliate Link Amazon | Flor de Sal d'es Trenc Natural in Keramikdose Jetzt shoppen 10,99 €

Brot und Salz sind traditionelle Geschenke zum Einzug. Sie dienen nicht nur als praktisches Geschenk, sondern auch als Glückwunsch. Das Brot symbolisiert dabei das "täglich Brot" und das Salz gilt als einer der kostbarsten Besitztümer eines Haushalts. Tipp: Selbstgebackenes Brot ist ein besonders schönes Präsent.

6. Pflanzen für den Garten

Wer ein Haus baut, verfügt meist auch über einen Garten. Ganz gleich, wie klein oder groß die Grünfläche ist, grüne Pflanzen sorgen für eine schöne Atmosphäre. Kirschlorbeer für den Garten ist unkompliziert und lässt sich in hoher Stückzahl anpflanzen.

7. Vogelhaus

Affiliate Link -42% Amazon | wildtier herz Vogelfutterhaus | Handarbeit aus Natur-Holz für Gartenvögel Jetzt shoppen 25,90 € 44,90 €

Kleine Geschenke für den Garten müssen nicht nur für die zukünftigen Hausbesitz:innen gedacht sein. Ein kleines Vogelfutterhaus bietet Amsel, Maise und Co. eine neue Heimat. Gehören die Beschenkten zum Kreis der (Hobby-)Ornithologen, haben sie auch Freude beim Beobachten der fliegenden Mitbewohner.

8. Beleuchtete Hausnummer

Affiliate Link -24% Amazon | LED Solar Hausnummer Jetzt shoppen 45,48 € 59,95 €

Geschenke zum Richtfest können auch zum zukünftigen Erscheinungsbild des Eigenheims beitragen. Eine Solar-Hausnummer ist nicht nur praktisch, weil sie ohne Strom auskommt, sondern auch optisch ein schöner Hingucker.

9. Wildblumensamen

Affiliate Link Amazon | 10 Sorten Premium Blumensamen Jetzt shoppen 9,95 €

Grünpflanzen sind die eine Sache, bunte Blumen eine andere. Ein passendes Geschenk zum Richtfest sind auch Wildblumensamen. Samen sorgen nicht nur schnell für eine farbenfrohe Blumenpracht im neuen Garten, sondern bieten auch Insekten eine wertvolle Heimat.

10. Garten-Solarleuchte

Affiliate Link Amazon | LED Solarleuchten für den Garten 6x Jetzt shoppen 32,41 €

Solarleuchten für den Garten bringen Licht ins Dunkel. Sie können Gehwege damit ausleuchten oder Terrasse und Garten gemütlicher machen. Weil sie ohne Strom auskommen, sparen Sie Kosten und lassen sich ohne Stromquelle nach Lust und Laune überall draußen platzieren.

So läuft ein Richtfest ab

Der Rohbau steht und angehende Hausbesitzer:innen laden feierlich zum Richtfest ein. Traditionell wird dafür das Dach mit dem Richtkranz (auch Richtkrone genannt) oder dem Richtbaum geschmückt. Eingeladen sind jene, die den Hausbau betreuen, sowie Freunde und Familie. Es gibt eine kurze Ansprache, den Richtspruch, um Architekt:in und Bauherr:in zu danken.

Traditionell erheben Zimmerleute nach der Ansprache ein Schnaps- oder Weinglas und stoßen auf das Wohl der Bauherren an. Das Glas landet anschließend auf dem Boden. Zerspringt das Glas, soll es Glück bringen. Wenn es heil bleibt, soll dies laut Aberglaube ein schlechtes Zeichen sein.

Es folgt das Einschlagen des letzten Nagels ins Gebälk. Zimmerleute schlagen den Nagel nur leicht ein und übergibt an den/die Bauherr:in. Zum Finale muss dieser Nagel nämlich vollständig einschlagen werden. Danach wird gefeiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.