An Weihnachten machen sich Paare gerne gegenseitig eine Freude

von Anna Scheibe Je länger man mit einer Person zusammen ist, desto schwieriger wird es von Jahr zu Jahr, das passende Weihnachtsgeschenk zu finden. Vor allem dann, wenn der Freund schon alles hat – oder nichts Neues braucht. Trotzdem will man an Heiligabend nicht mit leeren Händen dastehen, oder?

Sollte ein Weihnachtsgeschenk eher praktisch oder kreativ sein? Vielleicht schließt das eine das andere nicht aus? Immerhin vereinen viele funktionelle Dinge ein bisschen von beidem. Aber was schenkt man seinem Freund, das er einerseits gut gebrauchen kann und das andererseits trotzdem das gewisse Etwas hat? Im Folgenden finden Sie eine Liste mit zehn einfallsreichen wie praktischen Ideen für Männer. Vielleicht ist ja das passende Weihnachtsgeschenk für Ihren Freund dabei?

1. Gin-Set

Affiliate Link Amazon | DIY Gin-Set – für zu Hause Jetzt shoppen 59,90 €

Ihr Freund trinkt gerne Gin? Und Sie vielleicht auch? Dann stellen Sie doch Ihre eigene Sorte her mit zwölf individuellen Kräutern und Gewürzen, die Sie beide mögen – nach nur zwei Tagen haben Sie Ihren eigenen Gin. Alles, was Sie für dieses Geschenkset noch benötigen, ist eine Flasche Wodka als Basis für Ihr (oder sein) neues Lieblingsgetränk.

2. Erlebnis-Box

Jochen Schweizer ist für seine kreativen Erlebnisboxen, die Wünsche wahr werden lassen sollen, bekannt – wie zum Beispiel eine Fahrt mit dem Traumauto. Wenn Ihr Freund schon immer einmal hinter dem Steuer eines Ferraris, Ford Mustang Oldtimers oder Lamborghinis sitzen wollte, können Sie ihm diesen Wunsch jetzt an Weihnachten erfüllen.

3. Foto-Geschenk

Affiliate Link Amazon | Song Cover Foto aus Acrylglas Jetzt shoppen 14,99 €

Im Laufe der Beziehung haben Sie bestimmt schon das eine oder andere Foto von sich an Ihren Freund verschenkt. Aber sicherlich war noch kein in Acrylglas eingefasstes Bild dabei, das mit Ihrem (oder seinem) Lieblings-Spotify-Song und einem ganz persönlichen Wunschtext untermalt wurde. Mit diesem Weihnachtsgeschenk in verschiedenen Farben ist das jetzt möglich.

4. Eau de Parfum

Affiliate Link Flaconi | Versace Eros Versace Eau de Parfum (50 ml) Jetzt shoppen 51,95 €

Parfums zählen an Weihnachten zu den meistverkauften Geschenken – und das nicht ohne Grund. Ein Herrenduft mag zwar nicht sonderlich kreativ sein, aber praktisch ist er allemal. Zu den beliebtesten Eau de Parfum für Männer zählt "Eros" von Versace, das es in diesem reduzierten Set gleich mit dem passenden Duschgel dazu gibt.

5. LED-Mütze

Affiliate Link -23% Amazon | Herren Mütze mit LED Licht Jetzt shoppen 14,61 € 18,99 €

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, kann diese LED-Mütze ein echter Helfer im Alltag sein: Ob beim Fahrradfahren oder Joggen, beim Spazierengehen oder Wandern im Dunkeln – dieses Modell aus weichem Wollmaterial hält nicht nur den Kopf Ihres Freundes schön warm, sondern leuchtet ihm den Weg im Freien.

6. Werkzeug-Koffer

Affiliate Link Toom | Makita Werkzeugkoffer 'D-42042' 103-teilig Jetzt shoppen 74,99 €

Ihr Freund ist ein passionierter Hobbybastler, übernimmt gerne alle Aufgaben, die sich um das Thema Heimwerken drehen? Dann fehlt ihm möglicherweise noch das passende Werkzeug, das dieser wiederverschließbare Kunststoffkoffer von Makita vereint: Darin finden sich über 100 verschiedene Artikel, die das Heimwerken zu Hause erleichtern sollen.

7. Flaschen-Aufsatz

Affiliate Link Amazon | Taste Hero Flaschenaufsatz für Bier Jetzt shoppen 18,49 €

Bekannt geworden durch die Gründershow "Die Höhle der Löwen", ist der beliebte Flaschen-Aufsatz mittlerweile weltweit erhältlich. Durch die spezielle Siebstruktur im Taste Hero soll jedes Bier wie frisch gezapft schmecken – und der Erfolg scheint ihm recht zu geben. Wenn Ihr Freund gerne ein kühles Blondes aus dem Hahn trinkt, ist das Geschenk genau das richtige für ihn.

8. Bart-Pflege

Affiliate Link Flaconi | L'Oréal Men Expert Barber Club Bartpflegeset Jetzt shoppen 5,95 € 5,95 €

Ist Ihr Freund bekennender Bartträger, der viel Zeit in die tägliche Pflege und Rasur investiert? Dann könnten Sie ihm mit diesem Set möglicherweise eine kleine Freude bereiten: Darin findet sich die gesamte Pflegroutine von Barber Club, sprich ein 3-in-1-Bartshampoo (200 ml), ein Bartöl für die Pflege (30 ml), eine Pomade (75 ml) sowie ein Bartkamm.

Affiliate Link Amazon | nalara Indoor Dates - 55 liebevolle Ideen Jetzt shoppen 14,99 €

Bei diesem Kartenspiel für Erwachsene geht es in erster Linie darum, (mehr) Zeit zu zweit zu verbringen – und zwar mithilfe von 50 verschiedenen Date-Ideen für besondere Indoor-Erlebnisse. Vom gemeinsamen Puzzeln über einen stilechten Casinoabend bis hin einem gemütlichen Einkaufsbummel soll Ihnen Indoor Dates dabei helfen, wieder näher zusammenzurücken.

10. Leder-Armband

Affiliate Link -45% Christ | Tommy Hilfiger Armband Jetzt shoppen 37,60 € 69,00 €

Warum sollen immer nur Frauen Schmuck an Weihnachten bekommen? Immerhin tragen auch viele Männer Accessoires wie zum Beispiel ein modernes Leder-Armband. Wenn Sie keinen klassischen Modeschmuck verschenken wollen, sondern mehr Wert auf Etikette legen, empfehlen wir Ihnen dieses Modell von Tommy Hilfiger.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.