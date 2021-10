Je länger eine Beziehung oder Freundschaft besteht, desto schwieriger gestaltet sich die alljährliche Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die Freundin. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie im Folgenden ein wenig Inspiration für Frauen, denen Sie an Heiligabend eine Freude breiten wollen.

Die Statistik ist wenig überraschend: Laut einer aktuellen Umfrage zählten im vergangenen Jahr Geld und Gutscheine, Bücher und Spielwaren, Kleidung und Events sowie Schmuck und Kosmetika zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Und obwohl die anhaltende Corona-Pandemie die Freizeitmöglichkeiten derzeit stark eingeschränkt hat, ist davon auszugehen, dass sich die Rankings auch 2020 nur minimal verändern werden. Was sicherlich damit zu begründen ist, dass wir uns bei "klassischen" Geschenkideen in Sicherheit wägen wollen – und sich unsere Liebsten über die Präsente freuen. In diesem Ratgeber finden Sie deshalb eine bunte Mischung aus alten und neuen Ideen für die feste oder beste Freundin.

1. Escape-Spiel

Escape-Rooms erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit, dürfen derzeit jedoch nicht mehr stattfinden. Eine schöne wie unterhaltsame Alternative zu dem Live Game bietet dieses Spiel: Hier ist die Zeit nicht entscheidend, dafür aber Geschicklichkeit und Mut, um das Rätsel zu lösen. Das Spiel gibt es hier.

2. DIY Gin-Set

Gin-Cocktails begeistern Männer wie Frauen gleichermaßen. Doch statt der ewig gleichen Tonic-Mischungen bietet Ihnen dieses Geschenk die Möglichkeit, ganz eigene Kreationen mit unterschiedlichen Kräutern und Gewürzen zu erschaffen. Am Ende ergibt alles einen Gin. Das Set gibt es hier.

3. Liebeskind Damenuhr

Zugegeben, die Idee ist etwas abgedroschen – aber durchaus praktisch! Und immerhin ist Liebeskind Berlin eine Marke, die viele Frauen zu begeistern weiß: Diese analoge Quarz-Damenuhr mit Edelstahl-Armband ist in Silber und Schwarz, Roséfarben und Gold erhältlich. Die Uhr gibt es hier.

4. Achtsamkeits-Karten

In stressigen Zeiten wie diesen gönnen wir uns viel zu selten Ruhepausen. Tatsächlich ist es gar nicht mal so leicht, sich wieder mehr auf sich zu besinnen und andere To-dos aufzuschieben. Dieses Buch soll dabei helfen, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und Stress zu minimieren. Das Buch gibt es hier.

5. Outdoor-Erlebnisse

Die meisten Aktivitäten im Freien sind (noch) erlaubt, solange wir uns an die Kontaktbeschränkungen halten. Falls Sie noch auf der Suche nach einem spannenden Outdoor-Erlebnis für Ihre Freundin sind, werden Sie bei den 580 Erlebnismöglichkeiten von Jochen Schweizer sicher fündig. Die Box gibt es hier.

6. Kuschelsocken

Es mag ein Klischee sein, es enthält aber auch einen Funken Wahrheit: Frauen haben immer kalte Füße – und lieben warme Kuschelsocken. Dieses Set enthält drei zuckersüße Modelle (Größe 39 bis 42) aus hochwertigem Polyestergewebe, die wie kleine Muffins verpackt wurden. Die Socken gibt es hier.

7. Küchenmesser

Wer gerne und regelmäßig kocht, weiß eine scharfe Klinge durchaus zu schätzen. In diesem Set befinden sich ein Allzweckmesser (Gesamtlänge 20 cm, Klinge 9 cm) und ein Kochmesser (Gesamtlänge 24 cm, Klinge 13 cm) von Wmf aus legiertem Stahl, die beide antihaftbeschichtet sind. Die Messer gibt es hier.

8. Quiz-Spiel

Gute Freundinnen wissen fast alles voneinander – oder etwa doch nicht? Dieses Spiel im handlichen Format soll mit mehr als 100 spannenden wie brisanten, lustigen wie tiefgründigen Fragen jeden "normalen" Mädelsabend noch einmal aufpeppen. Das Spiel gibt es hier.

9. Sauberkugel

Ob Handtasche, Rucksack oder Turnbeutel – jede Frau kennt das Problem: Mit der Zeit häufen sich Krümel, Flusen, Fussel oder loser Tabak im Innenleben an, die mithilfe der Sauberkugel jetzt ganz einfach eingesammelt werden können. Ein praktischer Helfer für unterwegs. Die Kugel gibt es hier.

10. Parfum "Good Girl"

Zu guter Letzt darf auch dieser Klassiker in der Liste schöner Weihnachtsgeschenke für die Freundin nicht fehlen: ein Parfum. In diesem Fall das "Good Girl" von Carolina Herrera, welches derzeit zu den beliebtesten Frauendüften zählt. Das Parfum gibt es hier.

Und noch ein Tipp zum Schluss:

Wenn Sie hier nicht fündig geworden sind, könnten Sie auch einen Amazon-Gutschein verschenken. Den Warenwert bestimmen Sie selbst. So kann sich der oder die Beschenkte einen persönlichen Wunsch erfüllen. Hier finden Sie die Gutscheine im Überblick, verpackt in einer weihnachtlichen Geschenkbox.

