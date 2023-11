Um Mitarbeitern zu zeigen, dass sie wertgeschätzt werden, sind Weihnachtsgeschenke eine gute Idee. Was sich als Idee lohnen kann, lesen Sie hier.

Die Vorweihnachtszeit ist angebrochen und viele machen sich Gedanken über passende Geschenke für die Liebsten. Aber: Auch Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter sind wichtig. Denn so können Arbeitgeber zumindest einmal im Jahr Wertschätzung zeigen und somit auch das Arbeitsklima verbessern. Geschenke sollten natürlich immer zu den zu Beschenkenden passen, das sollten Sie sicherlich beachten. Wir haben aber einige Ideen gesammelt, die sich für viele Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk lohnen können.

1. Idee: Kaffee-/Teetasse

Affiliate Link SpecialMe® Kaffeetasse Danke Regenbogen personalisierbar Wunschtext Jetzt shoppen 13,90 €

Was wirklich fast jeder im Arbeitsalltag nutzt, ist doch eine Kaffee- oder Teetasse. Wenn man als Arbeitgeber also ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter sucht, ist man damit sicherlich gut beraten. Ein Schriftzug mit einem "Danke" oder etwas anderem ist optional und kann ebenfalls ein nettes Zeichen der Wertschätzung sein. Zudem denkt man an seinen Arbeitgeber und die freundliche Geste, wenn man aus der Tasse trinkt.

2. Idee: Kopfhörer

Affiliate Link -21% Beats by Dr. Dre Solo 3 wireless Kopfhörer (Freisprechfunktion, Geräuschisolierung, Sprachsteuerung, Siri, Bluetooth) Jetzt shoppen 179,00 € 229,00 €

Wer etwas tiefer für seine Angestellten in die Tasche greifen und Wertschätzung zeigen möchte, kann beispielsweise hochwertige Kopfhörer verschenken. Besonders für die Arbeit im Büro sind diese praktisch, denn sie bieten in der Regel Freisprechfunktion oder Geräuscheunterdrückung. Und da Kopfhörer oft dem Arbeitgeber gehören, ist es eine nette Geste, hochwertige Modelle, etwa von Beats by Dr. Dre, an seine Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenke zu verschenken. So können sie mit nach Hause genommen werden und finden auch in der Freizeit Verwendung.

3. Idee: Sekt/Champagner

Affiliate Link Heidsieck & Co. Monopole Blue Top Brut Champagner mit gelber Neoprenkühlmanschette (1 x 0,75 l) Jetzt shoppen 33,56 €

Die Geste, dass man auf Ihre Arbeit anstoßen kann, vermittelt wohl nichts besser als ein Sekt oder ein Champagner. Er kommt bei vielen gut an und ist immer eine gute Idee als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter. Allerdings sollten Sie sich vorher darüber informieren, ob der oder die zu Beschenkende Alkohol trinkt. Wenn nicht, ist die alkoholfreie Variante eine passende Alternative.

4. Idee: Weihnachtsmarkt to go

Auch wenn Sie vielleicht mit Ihren Mitarbeitern auf den Weihnachtsmarkt gehen, ist ein "Weihnachtsmarkt to go" eine nette Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Es vermittelt weihnachtliche Stimmung, macht gute Laune und findet sicherlich bei allen Verwendung.

5. Idee: Powerbank

Affiliate Link -41% VARTA Power Bank Energy 20000 Ladekabel 20000mAh Jetzt shoppen 18,87 € 32,00 €

Eine weitere Idee, die sich als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter lohnt, ist eine Powerbank. Denn sie kann man in vielen Situationen gebrauchen und sie sendet das Signal: "Sie sind eine Bank". Tatsächlich gibt es auch Modelle mit einer solchen bedruckten Hülle – die können Sie je nach Geschmack natürlich auch dazu verschenken.

6. Idee: Karte (+ Gutschein)

Affiliate Link Donindis 50 Dankeskarten mit Umschlägen, Vielen Dank, Silberfolie, DIN A6 Jetzt shoppen 14,99 €

Wer nicht so viel Budget übrig hat, aber dennoch eine wertschätzende Geste an seine Mitarbeiter zu Weihnachten verteilen möchte, kann eine handgeschrieben Dankeskarte verteilen, die deutlich macht, dass die Arbeit der Angestellten gesehen wird. Optional und je nach Unternehmensgröße und -budget können Sie noch einen Wellness-, Restaurant- oder Konzertgutschein dazulegen.

7. Idee: Nervennahrung

Affiliate Link -10% Tony's Chocolonely - Tiny Tony's Mix - 900 Gramm - Mini Schokolade - Belgium Fairtrade Chocolate Jetzt shoppen 28,56 € 31,99 €

Gute Nerven brauchen wahrscheinlich viele Mitarbeiter in unterschiedlichen Unternehmen. Als geeignetes Weihnachtsgeschenk kann sich da Nervennahrung machen: ob in Form einer Kochbox, in Form von guter Schokolade oder anderen Süßigkeiten. Die kann man prima am Schreibtisch snacken oder mit den Mitarbeitern teilen, um das Teamgefühl zu stärken.

Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter: Weitere Ideen

Ansehnliche oder personalisierte Notizbücher

Um das Teamgefühl zu starken, sind auch Exit-Games

Worüber sich fast jeder an Weihnachten freut, ist selbstredend auch ein Bonus. Damit kann sich jeder Mitarbeiter das Geschenk kaufen oder den Wunsch erfüllen, der vielleicht schon länger auf der Wunschliste steht.

