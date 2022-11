In der (Vor-)Weihnachtszeit hat das Wichteln im Freundes- und Kollegenkreis bei vielen Tradition: Hier wird per Zufall ausgelost, wer wen beschenken darf. Meist bleibt die Auswahl bis zum Tag der Übergabe geheim. Und damit es fair bleibt, wird ein kleines Budget – oft unter zehn Euro – für die Präsente festgelegt.

Wissen Sie eigentlich, woher der Begriff "Wichteln" stammt? Ein Erklärungsversuch: Dabei handelt es sich um einen alten Brauch, dessen Sinn ursprünglich darin bestand, einer bestimmten Person ein Geschenk zu einem bestimmten Termin heimlich zukommen zu lassen. Der Name bezieht sich auf die Wichtel, also kleine Fabelwesen aus Märchen und Sagen, die still und heimlich gute Taten vollbringen. Heutzutage wird die Geschenkübergabe zwar bewusst geplant und ausgeführt, dennoch steht der Grundgedanke – jemandem eine kleine Freude zu bereiten – nach wie vor im Fokus der Zeremonie. Wenn Sie auf der Suche nach einem Wichtelgeschenk für unter zehn Euro sind, werden Sie vielleicht hier fündig.

1. Christbaum Anzucht-Set

In diesem Anzucht-Set finden sich fünf Pflanzensamen der Nordmanntanne, ein kompostierbarer Kokostopf, eine Kokostablette sowie eine Pflanzanleitung. Laut Hersteller ist die Aussaat das ganze Jahr über möglich – egal, ob auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse. Und mit etwas Glück kann Ihr Christbaum schon nach sieben bis acht Jahren das erste Mal weihnachtlich dekoriert werden.

2. Malbuch für Erwachsene

Erwachsene mit Kindern können in deren Anwesenheit nicht immer das sagen, was sie denken. Vor allem dann nicht, wenn es sich um nicht-jugendfreie Schimpfwörter handelt. Mit diesem Fluchmalbuch soll das ein Ende haben: Darin finden sich zahlreiche verbale Ausuferungen, die für mehr Ausgeglichenheit und Achtsamkeit sorgen sollen, während sie Schritt für Schritt ausgemalt werden.

3. Würfel-Trinkspiel

Angelehnt an ein sehr bekanntes Brettspiel geht es in dieser Version nicht nur ums Siegen, sondern auch ums Trinken: Ziel ist es auch hier alle vier Spielfiguren – in diesem Fall handelt es sich um kleine Schnapsgläser – als Erster in Sicherheit zu bringen. Wird man jedoch während des Verlaufs von seinem Spielfeld gekickt, muss man sein Glas austrinken (und wieder auffüllen).

4. 90er Jahre Quiz

Die 90er Jahre haben viele Erwachsene geprägt: Sei es die Musik, Filme und Serien oder auch die Mode. An diese Zeit angelehnt, wartet dieses Quizspiel mit 200 Fragen aus vier Kategorien auf, die sich alle um das gleiche Jahrzehnt drehen. Es passt in jede Handtasche und kann einen gemütlichen Spielabend oder eine lange Autofahrt aufpeppen.

5. Toilettenpapier mit Sudoku

Viele Menschen nehmen sich für längere Sitzungen im Badezimmer gerne etwas zu lesen oder Kreuzworträtsel mit – auch Sudoku, ein japanisches Denksportspiel. Hier können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem Sie ein zweilagiges Toilettenpapierals Wichtelgeschenk verpacken, das schon mit den notwendigen Quadraten zum Ausfüllen bedruckt wurde.

