von Anna Scheibe Yoga ist ein beliebter Freizeitsport, für den es allerhand Zubehör gibt. Wer die Übungen regelmäßig ausführt, besitzt in der Regel mindestens eine Sportmatte sowie passende Sportkleidung. Stellt sich die Frage: Über welche Geschenke würde sich ein echter Yoga-Fan freuen? Wir liefern Ihnen die passende Inspiration.

In den letzten Jahren hat sich Yoga zum echten Trendsport entwickelt: Laut einer aktuellen Statistik konnten sich allein in Deutschland 2022 über drei Millionen Menschen (ab 14 Jahren) für die indische Lehre begeistern. Ein Grund für die wachsende Begeisterung ist sicher der Vorteil, dass Yoga überall und jederzeit praktiziert werden kann. Sie müssen keinen Sportkurs belegen, um der Sportart nachzugehen. Stattdessen lassen sich die Übungen auch zu Hause durchführen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist das passende Zubehör – welches sich im Übrigen auch als Geschenk zu Feierlichkeiten wie einem Geburtstagen anbietet.

1. Knie-Pads

Viele Yogaübungen finden auf den Knien statt. Für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer körperlichen Einschränkungen Probleme damit haben, ihr Gewicht auf die Knie zu verlagern, sind diese Knie-Pads (in verschiedenen Farben) ein ideales Yoga-Geschenk: Sie sorgen für eine weiche Polsterung – und können als zusätzliche Stütze für die Ellenbogen und Handgelenke eingesetzt werden.

2. Yogagurt

Er kann im Sitzen, im Liegen sowie im Stehen angewendet werden und ist somit ein praktisches Hilfsmittel zur Unterstützung von Dehnübungen: der Yogagurt. Für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet, hilft er dabei, die Muskulatur zu lockern, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Zudem kann der Gurt als Balancehilfe für Gleichgewichtsübungen eingesetzt werden.

3. Yogakissen

Für Anfänger ist es deutlich schwieriger, eine entspannte Haltung beim Yoga einzunehmen. Hier kann ein Yogakissen (Zafu) dabei helfen, den Rücken zu entlasten, während man sich – im Liegen oder Sitzen – voll und ganz auf seine Übungen konzentriert. Denn es fördert eine gesunde Durchblutung der Beine und entlastet die Bandscheiben. Die Sitzhöhe sollte der Körpergröße angepasst sein.

4. Yogabox

Der Spiegel-Bestseller "Deine Yoga-Box" für Anfänger und Profis von der Wanda Badwal befasst sich mit individuellen Übungen für jeden Tag. Genauer gesagt finden sich in der Box unterschiedliche Yoga-Sequenzen (abgedruckt auf großformatigen Karten), die Sie auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen können. Zudem erhalten die Leser:innen wertvolle Tipps der Yoga-Lehrerin.

5. Trinkflasche

Laut Herstellerangaben ist diese Thermo-Wasserflasche nicht nur auslaufsicher und frei von Schadstoffen – sondern auch rutschfest, griffig, hitzeresistent, antimikrobiell, wasser- und staubabweisend. Besonders schön an diesem Yoga-Geschenk ist die Ummantelung aus Kork mit einem Mandala-Lasercut. Hier können Sie zwischen drei verschiedenen Designs wählen.

6. Yogablock

Aus echtem Kork, FSC zertifiziert und Schadstoff geprüft: Dieser klassische Yogablock ist ein weiteres Hilfsmittel für Anfänger und Profis. Das praktische Zubehör kann dabei helfen, eine Position zu halten oder eine Haltung zu korrigieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einfache und komplexe Asanas-Übungen ausprobieren wollen. In beiden Fällen dient Ihnen der Block als Stütze.

7. Kopfstandhocker

Im Hatha Yoga ist der Kopfstand eine Gleichgewichtsübung, die Anfänger vor eine große Herausforderung stellt, die sie nur mithilfe einer zweiten Person meistern können. Oder aber Sie verwenden einen speziellen Kopfstandhocker, der extra für diese Übung entwickelt wurde. Er schützt die Kopf- und Nackenbereich und soll das Verletzungsrisiko minimieren.

8. Yogadecke

Vor, während oder auch nach dem Yoga kann eine kuschelige Decke hinzugezogen werden. Sie hält die Muskulatur warm, dient als zusätzliche Stütze für den Nackenbereich – oder sorgt während der Entspannungsphase dafür, dass der Körper – zugedeckt – nicht auskühlt. Zusammengerollt kann eine Yogadecke zudem als Pranayama-Kissen für Brust- und Schulterübungen eingesetzt werden.

9. Yogahandtuch

Für schweißtreibende Übungen beim Hot Yoga oder Vinyasa Flow ist ein Handtuch unerlässlich. Daher ist es kaum verwunderlich, warum es auch hier passende Geschenke gibt – wie etwa ein spezielles Yogahandtuch, das rutschfest und schnelltrocknend zugleich ist. Es kann als Unterlage auf der Matte dienen, nimmt zusammengerollt wenig Platz in der Sporttasche ein und ist sehr saugfähig.

10. Yogasocken

Zu guter Letzt dürfen Yogasocken in dieser Aufzählung nicht fehlen. Anders als herkömmliche Socken besitzen diese rutschfeste Noppen an der Unterseite, die Ihnen auf der Matte mehr Hals geben sollen. Darüber hinaus findet sich bei diesen Modellen eine zusätzliche Polsterung im Fersenbereich. Laut Hersteller sind die Yogasocken besonders strapazierfähig und obendrein auch atmungsaktiv.

