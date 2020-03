Rechenfehler

Hallo. Ich hatte laufe der Zeit Zahlungsschwierigkeiten die GEZ zu bezahlen. Meine Stadt meldete sich und ich vereinbarte eine Ratenzahlung. OK von den 260 euro ca bezahlte ich 200 euro bis Oktober 2018. Danach nichts mehr. Jetzt bekomme ich Anfang Februar 2020 von der GEZ bescheid das ich gerundet 450 Euro bezahlen soll ansonsten vollstreckung. Wer rechnen kann weiß genau Bescheid das da was nicht stimmt vom rechnen her. Kann mir jemand sagen an wem ich mich für diese Abzocke wenden kann. Irgendwer bei der GEZ hat die Schulbank geschwänzt und ich möchte nicht wissen wie die Dunkelziffer ist der Schwarzarbeit wo Gelder bei der GEZ verschwinden. Ist ja auch schön frech da ich nie in meinem Leben mit denen einen Vertrag geschlossen habe wo meine Unterschrift steht. Was für strafen stehen auf Urkundenfälschung? Gruß. Jabez