Death Doulas sind so etwas wie Hebammen am Lebensende, sie begleiten Sterbende bei ihrem Übergang in den Tod

Charlotte Wiedemann ist eine der ersten Death Doulas in Deutschland. Was macht ihren Job aus?

von Laura Csapó Charlotte Wiedemann arbeitet als eine der ersten Death Doulas in Deutschland. Im Gespräch mit dem stern erklärt sie, was eine Death Doula tut, was sie von einem klassischen Sterbebegleiter unterscheidet – und wie wir besser mit dem Tod umgehen.

Frau Wiedemann, sie arbeiten als eine der ersten Death Doulas in Deutschland. Was ist das eigentlich genau, woher kommt der Begriff?

Eine Death Doula kann dich an die Hand nehmen, wenn du Fragen zu Tod und Bestattung hast. Sie kann dich oder einen nahen Menschen im Sterbeprozess begleiten, dir helfen, schwierige Gespräche zu führen, zur kreativen Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit inspirieren und noch vieles mehr. Der Begriff "Doula" kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet soviel wie "Dienerin" oder "Magd". Das bedeutet für mich, dass ich mich ganz in den Dienst eines Menschen stelle.