von Stephan Reich In Dortmund findet Europas größte Jagdmesse statt. Weil auch Reisen zu Großwildjagden angeboten werden, gibt es Kritik. Auf der Pirsch bei der "Jagd & Hund".

Am frühen Morgen verändert die U45 in Richtung Westfalenhallen ihre Farbe. Von Station zu Station wird die U-Bahn grün-brauner, immer mehr Männer in dunkelgrünen Jacken betreten den Waggon, schwere braune Stiefel an den Füßen, erdfarbene Hüte auf den Köpfen, hier und da blitzt an der Krempe ein Jagdabzeichen auf.

Es ist eine ganze Herde Jäger, die es an diesem Morgen zu den Westfalenhallen zieht, und würde nun zufällig eine wütendes Wildschwein zusteigen, man fühlte sich in guten Händen. Wahrscheinlich aber haben alle Wildschweine Dortmunds die Stadt längst instinktiv verlassen, schließlich sind sie für diese fünf Tage, an denen Europas größte Jagdmesse "Jagd & Hund" stattfindet, heillos in der Unterzahl.