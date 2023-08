von Kerstin Herrnkind In Baden-Württemberg hat eine Polizeihochschule die "Letzte Generation" eingeladen, um mit ihr zu diskutieren. Die Empörung ist groß. Zu Unrecht, sagt der Kriminologe Marschel Schöne. Er war der erste Professor, der die Klima-Aktivisten nach Sachsen an die dortige Polizeihochschule eingeladen hat.

Die "Bild"-Zeitung titelt auf Seite 1: "Polizei-Schüler applaudieren Klimaklebern! Radikale hielten einen Vortrag an der Hochschule." Die Polizeischüler hätten zwar kritische Fragen gestellt. "Doch der Applaus am Ende sei laut und ausgiebig gewesen." Ein FDP-Abgeordneter wird zitiert, der das "dubios" findet. Und Gundram Lottmann, Landesvorsitzender der Polizei-Gewerkschaft GdP in Baden-Württemberg, wo der Vortrag stattfand, schimpft gar: "Wir haben kein Verständnis. Wer, wie die 'Letzte Generation' zu Straftaten aufruft, darf keine Plattform an der Polizeihochschule bekommen."