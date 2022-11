von Kester Schlenz Vor der nächsten Ausgabe von "Wetten, dass ..?" erklärt Thomas Gottschalk, warum er keine Jung-Stars auf seinem Sofa möchte und wie er in der Berliner Nacht eine Tracht Prügel vermied.

Herr Gottschalk, nach dem Comeback von "Wetten, dass ..?" im vergangenen Jahr moderieren Sie am 19. November nun ein zweites Revival der Show. Wie erklären Sie es sich, dass ein alter, weißer Mann immer noch ganz vorn mit dabei ist?

Ich will das nicht zu einem Triumph des alten weißen Mannes hochstilisieren, obwohl man uns schlechter macht, als wir sind. Der Erfolg ist sicher eine Mischung aus Nostalgie und Neugierde gewesen. Viele Zuschauer, von Corona genervt, wollten halt, dass es noch mal so ist wie früher: Die Nation sitzt am gemeinsamen Lagerfeuer, und ich bin der fröhliche Typ im bunten Anzug, der das Holz nachlegt.