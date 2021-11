Der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche: Es gilt 3G und Maskenpflicht

2G, 3G, Maskenpflicht: Was auf deutschen Weihnachtsmärken gilt

Am Wochenende ist der 1. Advent, die Vorweihnachtszeit beginnt und damit auch die Weihnachtsmarkt-Saison. Eine Übersicht zeigt, wo und unter welchen Bedingungen ausgewählte Weihnachtsmärkte für Besucher geöffnet sind.

Mit dem Start in die Adventszeit öffnen traditionell im ganzen Land auch die Weihnachtsmärkte. Bereits im letzten Jahr mussten die Stände für Glühwein, Maronen und weihnachtliche Dekorationen allerdings geschlossen bleiben. Das Schlendern unter Tannengrün und bunten Lichterketten fiel coronabedings aus. Auch in diesem Jahr wurden angesichts der Wucht der vierten Welle der Pandemie bereits vielerorts Märkte gestrichen. Etliche öffnen jedoch auch. Die Regeln für einen Besuch sind ganz unterschiedlich, die Veranstaltungsagentur "Activa Event-Management" hat einen Überblick für eine Auswahl an Märkten erstellt.

Übersicht: Das gilt auf Weihnachtsmärkten in Deutschland

Regeln für 70 deutsche Weihnachtsmärkte, Stand: 24. November 2021.

Die jeweils aktuelle Übersicht gibt es hier. Für eine verbindliche Auskunft informieren Sie sich am besten vor einem Besuch bei den Kommunen beziehungsweise den Betreibern vor Ort.

Stadt/ Markt Corona Bestimmungen Aachen: Aachener Weihnachtsmarkt 2G Augsburg: Christkindlesmarkt Abgesagt Bamberg: Krippenweg Abgesagt Berlin: Kulturbrauerei Maskenpflicht Berlin: Gedächtniskirche 3G, Maskenpflicht Berlin: Gendarmenmarkt 2G Berlin: Alexanderplatz Maskenpflicht Berlin: Rotes Rathaus Maskenpflicht Berlin: Lichtenberg Maskenpflicht, Abstandsgebot Bielefeld: Weihnachtsmarkt 2G Brandenburg an der Havel: Winterzauber max. 1.000 Besucher zeitgleich Braunschweig: Weihnachtsmarkt 3G Bochum: Bochumer Weihnacht 2G, Maskenpflicht, Abstandsgebot Bonn: Weihnachtsmarkt 2G, max. 2.500 Besucher zeitgleich Bremen: Weihnachtsmarkt 3G Cottbus: Weihnachtsmarkt der 1000 Sterne 3G, Kontaktregistrierung, Maskengebot, Abstandsgebot Darmstadt: Weihnachtsmarkt keine Einschränkungen Darmstadt: Bessunger Weihnachtsmarkt Maskenpflicht, Abstandsgebot Dortmund: Weihnachtsmarkt 3G Dresden: Striezlmarkt Abgesagt Düsseldorf: Weihnachtsmarkt 2G, Maskengebot, Abstandsgebot Düsseldorf: Sternchenmarkt 2G, Maskengebot, Abstandsgebot Düsseldorf: Engelmarkt 2G, Maskengebot, Abstandsgebot Duisburg: Weihnachtsmarkt 2G Erfurt: Weihnachtsmarkt 2G Essen: Internationaler Weihnachtsmarkt 3G Essen: Steele 3G Frankfurt am Main: Römer 2G in Gastronomie-Zonen, Maskengebot Frankfurt an der Oder: Oderweihnacht Kontaktregistrierung, Abstandsgebot Freiburg im Breisgau: Weihnachtsmarkt 2G, Maskenpflicht, Abstandsgebot Flensburg: Weihnachtsmarkt keine Einschränkungen Göttingen: Weihnachtsmarkt 3G Hamburg: Santa Pauli 2G Hamburg: Osterstraße 2G in Gastronomie-Zonen Hamburg: Altona 2G in Gastronomie-Zonen Hamburg: Rathaus 2G in Gastronomie-Zonen, Maskenpflicht, Abstandsgebot Hamburg: Winter Dom 2G Hannover: Weihnachtsmarkt 3G, 2G in Gastronomie-Zonen Heidelberg: Weihnachtsmarkt 2G Kassel: Märchenmarkt 2G in Gastronomie-Zonen, Maskenpflicht Kaiserslautern: Weihnachtsmarkt 2G Karlsruhe: Christkindlesmarkt 2G, Maskenpflicht Koblenz: Weihnachtszeit 2G Köln: Dom 2G, Maskengebot Köln: Neumarkt 3G, Maskengebot Köln: Altstadt 3G, Maskengebot Köln: Chlogwigplatz 3G, Maskengebot Köln: Hafen 3G, Maskengebot Leipzig: Weihnachtsmarkt Abgesagt Lübeck: Weihnachtsmarkt 2G Lüneburg: Weihnachtsmarkt 2G Magdeburg: Weihnachtsmarkt Kontaktregistrierung, Abstandsgebot Mainz: Weihnachtsmarkt 2G, Abstandsgebot Mannheim: Weihnachtsmarkt 2G, Kontaktregistrierung, Maskenpflicht München: Christkindlmarkt am Marienplatz Abgesagt Münster: Weihnachtsmarkt 2G Münster: Rathaus 2G Nürnberg: Christkindlmarkt Abgesagt Oldenburg: Lamberti 3G, Maskengebot Osnabrück: Weihnachtsmarkt 2G Potsdam: Luisenplatz 2G Regensburg: Christkindlmarkt Abgesagt Rostock: Weihnachtsmarkt 3G in Gastronomie-Zonen, Maskenpflicht, Abstandsgebot Schweinfurt: Weihnachtsmarkt Abgesagt Schwerin: Stern des Nordens 2G in Gastronomie-Zonen Stuttgart: Weihnachtsmarkt 2G, Maskengebot Ulm: Weihnachtsmarkt 2G, Maskenpflicht Wiesbaden: Sternschnuppenmarkt 2G in Gastronomie-Zonen Wuppertal: Weihnachtsmarkt 2G Würzburg: Künstlerweihnachtsmarkt Abgesagt

Quelle: "Activa Event-Management" (Pressemitteilung)

