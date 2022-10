von Claudia Minner Vor fünf Jahren erschien in der "New York Times" der erste Artikel über Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein. Es war der Startschuss für die weltweite MeToo-Bewegung. Hier berichten drei Frauen, wie Männer ihre Macht ausnutzen und sie sexuell bedrängten.

* alle Namen von der Redaktion geändert, die Frauen möchten anonym bleiben

"Dieses Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber dieser männlichen Macht – das werde ich nicht vergessen"

Mit einem unmoralischen Angebot versuchte der Lateinlehrer von Anne* (58), sich ihr anzunähern

"Als ich in der 10. Klasse war, gab mir mein Lateinlehrer ein Gedicht, in dem er mir seine Liebe gestand. Ich fühlte mich zunächst geschmeichelt, er war ein attraktiver Mann Anfang 50. Etwas später lud er mich zu einem Spaziergang im Park ein, um mit mir zu besprechen, wie ich meine Latein-Note verbessern kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Fünf. Er sagte, ich könne in den Sommerferien sechs Wochen lang bei ihm wohnen, damit wir täglich Latein üben konnten. Danach könne er mir ganz sicher eine Eins geben.