Tim Brown verlor 93 Freunde in den Türmen, alles Feuerwehrmänner. In der Kneipe O'Haras wird ihrer gedacht, von Feuerwehren im ganzen Land und der ganzen Welt. Brown ist jeden Tag hier

Er verlor 93 Freunde in den Türmen: "Das ist mein Versprechen an meine toten Brüder"

von Jan Christoph Wiechmann Tim Brown rettete hunderte Menschen aus dem World Trade Center, überlebte die Anschläge am 11. September selbst nur knapp. Heute führt der Feuerwehrmann ein Leben gegen das Vergessen und setzt sich für die Angehörigen ein.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel erschien ursprünglich am 11. September 2021 in einer Serie zu 20 Jahren 9/11.

Fast jeden Tag ist er hier am Ground Zero im Pub "O'Hara’s" mit seinem Glas Stella und seinem Cheeseburger und dem Blick auf die neu errichteten Türme des World Trade Center-Komplexes in Downtown Manhattan. An der getäfelten Wand hängen tausende Abzeichen von Feuerwehrhäusern und Polizeiwachen aus aller Welt. Und davor sitzen dutzende Feuerwehrmänner und Polizisten aus New York, die nach der Frühschicht eintreffen für ein letztes Bier oder ein erstes. "Meine Leute”, sagt Tim Brown, 59, Vollbart, breite Schultern, darüber ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug "Stand For Freedom. Patriotic American".