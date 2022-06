von Jonah Lemm Mit dem 9-Euro-Ticket können Fahrgäste bald so viel Regionalbahn fahren, wie sie wollen. Nur: Will man das? Unser Autor hat es ausprobiert, in einem Tag vom südlichsten zum nördlichsten Bahnhof Deutschlands.

"Die kleinen Stationen sind sehr stolz darauf, daß die Schnellzüge an ihnen vorbei müssen." – Karl Kraus

Um 3.10 Uhr, nach 20 Stunden Fahrt, bin ich in Heide und am Arsch. Dem der Heide, dem von Heide, dem von Deutschland sowieso.

"Unglaublich!", ruft eine blonde Frau mit Brille.

"Unfassbar!", synonymt ein junger Typ mit Zopf.

"Lässt der uns einfach hier stehen!", ruft eine andere Frau.

Der, das ist, das war, der Schaffner, ein wenighaariger Mann in burgunderroter Guido-Maria-Kretschmer-Uniform, in die ja immer auch ein Versprechen einkoloriert ist: Ich bringe Sie an Ihr Ziel, vielleicht nicht pünktlich, vielleicht nicht mit dem maximalen Komfort, aber keine Sorge, wir kommen an.

Kamen wir nicht.