Tausende Afghanen sind arbeitslos, leiden an Hunger, der sie töten könnte und flüchten sich in die Drogenabhängigkeit: Afghanistan bewegt sich nach der Machtübernahme der Taliban zurück in die Finsternis

Armut, Terror, Korruption: Der afghanischen Bevölkerung geht es so schlecht wie nie. Unterwegs in einem Land am Abgrund

von Joachim Rienhardt Ein Jahr sind die Taliban nun wieder an der Macht in Afghanistan. Und alles wird noch schlimmer: die Lage der Frauen, die Armut, der Terror. Eine Bilanz des Schreckens.

Roya wartet morgens um sechs Uhr im Westen Kabuls an der Straße, die nach Kandahar führt. Den Treffpunkt hat sie zur Bedingung gemacht: Die 21-Jährige möchte die Besucher sehen, bevor sie sie über die schlammige Schlaglochpiste bergan zu sich nach Hause führt, in den Bezirk Dasht-e Barchi. Nur Menschen, denen sie vertraut, dürfen wissen, wo sie wohnt und was sie tut. Auch ihr richtiger Name muss geheim bleiben. Denn Roya betreibt eine geheime Schule für Mädchen, denen seit März der Schulbesuch von den Taliban verwehrt wird.