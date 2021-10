Sehen Sie im Video: "Wir verstehen alle, was es bedeutet, anders zu sein" – 15 Mitglieder dieser Großfamilie haben Albinismus.









15 Mitglieder dieser britischen Familie haben Albinismus.





Ein Umstand, der ihnen einen Eintrag im "Guinness World Records"-Buch einbringen könnte.





"Ich habe uns für einen Eintrag angemeldet, weil wir eine so einzigartige Familie sind und ich glaube, dass es etwas ist, was festgehalten werden sollte." – Naseem Akhtar





Der aktuelle Rekord liegt bei vier Familienmitgliedern mit Albinismus.





Albinismus ist eine angeborene Störung der Melaninbildung in Haut, Haaren und Augen. Das Pigment Melanin fehlt dabei teilweise oder komplett. Betroffene leiden häufig unter Blendeempfindlichkeit und anderen Augenbeschwerden.





Eine wichtige Rolle in der Geschichte, der aus Pakistan stammenden Familie, spielen zwei arrangierte Hochzeiten.





Großvater Aslam Parvez und sein Bruder werden beide mit Albinismus geboren und mit zwei Schwestern verheiratet, auf die das ebenfalls zutrifft.





Zehn der 13 Kinder, die aus diesen Ehen hervorgehen, haben Albinismus.





"Wir teilen alle etwas, unsere Verbindung ist wesentlich intensiver als bei anderen Geschwistern, weil wir alle im gleichen Zustand sind. Wir verstehen alle, was es bedeutet, anders zu sein." – Naseem Akhtar





In der jüngsten, aus 14 Kindern bestehenden Generation der Familie weist kein Kind die genetische Besonderheit auf.





