Sommer ist, wenn sich die Wildtiere die Welt zurückerobern. Ob es nun die Löwin, äh, das Wildschwein von Kleinmachnow ist oder ein Alligator, der im Baggersee die Badenden in Angst und Schrecken versetzt. Wenn in Deutschland die Ferienzeit eingeläutet wird, das halbe Land im Urlaub ist und alles ein wenig im Sparbetrieb läuft, drehen die Tiere frei. Da werden die Berliner Wildschweine zu dreisten Dieben und Kühe zu Freiheitskämpfern – und ihr Schicksal bewegt nicht selten wochenlang die ganze Nation. Das sind die Tiere, die in den vergangenen Jahren für Aufregung gesorgt und uns damit den Sommer versüßt haben.

tpo.