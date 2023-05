von Monica Gumm In Deutschland leiden vor allem alleinstehende Frauen unter Altersarmut. Das wollte Silvia Moser nicht. Die 70-Jährige kündigte ihre Wohnung und fuhr los mit einem alten Fahrrad, Zelt und Schlafsack. Seit einem Jahr radelt sie nun quer durch Europa. Monica Gumm

Frau Moser, Sie sind am südlichsten Punkt von Europa, in Tarifa, angekommen. Wie haben Sie das geschafft?

Ich bin am 1. April 2022 von Sierksdorf losgefahren, wo ich die letzten zwei Jahre lebte. Als ich losfuhr, fiel Schnee, es war eisig kalt und stürmte. Aber ich hatte die Wohnung schon gekündigt. Also musste ich los.