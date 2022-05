"Die Menschen winken hier, wenn man vorbeifährt", sagt Paula, eine der Freiwilligen, die jetzt Trauernde, Journalisten und Besucher mit Essen versorgt in Uvalde. Die Einwohner suchen die Nähe, im Stadtzentrum und an der Schule. Und die ersten suchen schon nach dem Positiven, was nun noch bleibt.

Von Susanne Hehr, Uvalde