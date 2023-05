Ein Ehemaligen-Treffen unter Freunden: Ex-US-Präsident Barack Obama hat seinen ersten Abend in Berlin mit der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel verbracht. Gespeist wurde beim edlen Italiener in Schöneberg.

US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen sich in Berlin. Noch vor wenigen Jahren wäre das ein vielbeachteter Staatsbesuch gewesen. Doch bei diesem Treffen steht ein "Ex" vor beiden Titeln. Am Dienstagabend landete Obama am BER-Flughafen in Berlin, fuhr von dort in seine Unterkunft, das Hotel Adlon. Die 5-Sterne-Residenz befindet sich direkt am Brandenburger Tor, unmittelbar neben der US-amerikanischen Botschaft.

Von dort fuhr der Präsident zu seiner eigenen Stiftung, der Obama Foundation, wo er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter traf. Auf seiner Instagram-Seite sprach Obama von einem "inspirierenden" Treffen:

Angela Merkel und Barack Obama essen beim Edel-Italiener in Berlin-Schöneberg

Zuletzt hatten sich Obama und Merkel beim Besuch der Kanzlerin in Washington, D.C. getroffen. Im Juni 2022. Damals besichtigten sie gemeinsam das "National Museum of African American History and Culture" in Washington, das Obama und seine Ehefrau Michelle 2016 eröffnet hatten. Nach dem Besuch bezeichnete er Merkel als "Freundin": "Als Präsident habe ich erlebt, dass Kanzlerin Merkel mit weisem Pragmatismus, gutem Humor und einem unbeugsamen moralischen Kompass durch Krisen geführt hat".

Nun sind sich die beiden erneut begegnet, dieses Mal auf deutschem Boden, und haben laut der BZ beim Edel-Italiener "Ponte" in Berlin-Schöneberg gespeist. Auch Merkels Mann Joachim Sauer schloss sich an. Was besprochen wurde, ist nicht bekannt. Doch Fotos zeigen, wie das Grüppchen nach dreieinhalb Stunden gegen 22:30 Uhr das Restaurant verlässt und recht gelöst wirkt.

Wer den ehemaligen Präsidenten in Berlin persönlich erleben möchte, hat noch bis zum Abend Zeit, sich Karten für seine Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zu besorgen. Bei "An evening with President Barack Obama" soll es wie von den Veranstaltern sehr offen formuliert um Führung, die Zukunft und die Gemeinschaft gehen. Moderiert wird das bisher nicht ausverkaufte Event von Klaas Heufer-Umlauf, preislich starten die Tickets bei 105 Euro.

Barack Obama bleibt noch bis Donnerstag in Berlin. Heute trifft er zum Mittagessen Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt – einen Tag nach Merkel.

Quellen: BZ, Tagesspiegel, t-online, Instagram Barack Obama