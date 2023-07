Steffen Zoller, 40, wurde in Berlin beim Händchenhalten mit seinem Freund von zwei Männern beleidigt und mit einer Pistole bedroht

Angriff im Schwulenviertel: "Als wir knutschten, sah ich plötzlich in den Lauf einer Pistole"

Queerfeindlichkeit in Deutschland

Die Attacke geschah mitten im Schwulenviertel Berlin-Schöneberg: Steffen Zoller wurde mit einer Waffe bedroht, weil er seine Liebe zeigte. Frustriert hat ihn aber, was danach geschah. Aufgezeichnet von Stephan Seiler

Steffen Zoller, 41, gründet von Berufs wegen Firmen. Einige konnte er, sagt er, erfolgreich aufbauen und weiterverkaufen. Er wohnt in einer Dachgeschosswohnung in Kreuzberg mit seinem Freund. Der war auch bei ihm, als die Attacke geschah, von der Zoller erzählen will.

Zoller trägt weißes Hemd und nimmt im lichtdurchfluteten Wohnzimmer an einer langen Tafel Platz. Sein Belgischer Schäferhund Kibo liegt neben ihm. Er berichtet vom 25. Oktober 2021, dem Tag, an dem er plötzlich in den Lauf einer Pistole blickte.