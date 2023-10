von Jo Berlien, Ingrid Eißele Carly Laurence und Markus Frenzel sowie von Dilara Bozkurt, Kristin Karsten und Jan Rübel Antisemitismus ist in Deutschland alltäglich, doch seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober fällt er noch heftiger aus. Jüdinnen und Juden berichten, womit sie aktuell täglich konfrontiert sind und sprechen darüber, was sich dringend ändern muss.

"Wir lassen uns nicht einschüchtern"

Michael Kashi, Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, lebt seit 1969 in Stuttgart © Jana Mai / stern

Michael Kashi, 75, im Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, Stuttgart

Ich wurde am 18. Juni 1948 in Tel Aviv geboren, ich bin also fast so alt wie der Staat Israel, einen Monat jünger. Seit 1969 lebe ich in Stuttgart mit meiner Frau. Wir haben drei Kinder und vier Enkel. Ich fühle mich sicher in Deutschland, vielleicht, weil ich in Israel aufgewachsen bin. Ich war in der Armee, habe als Fallschirmspringer im Sechstagekrieg gekämpft. Ich habe keine Angst um mich, aber Sorgen um die anderen. Als Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs bin ich verantwortlich für die Sicherheit unserer Gemeindemitglieder.

Wir betreiben seit 15 Jahren die Jüdische Grundschule in Stuttgart. Viele Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder. Wir haben keine eigene Sporthalle, deshalb gingen die Kinder zum Sportunterricht in andere Schulen. Das haben wir nun verboten, und die Sicherheitsmaßnahmen weiter verstärkt. Die Kinder sind also den ganzen Tag im Gebäude. So lange fühlen sich die Eltern sicher, zumal wir in den vergangenen Jahren viel für die Sicherheit getan haben. Aber sie haben Angst, wenn sie die Kinder bringen oder abholen. Wir arbeiten sehr eng mit der Stuttgarter Polizei zusammen. Nun stehen 24 Stunden am Tag Polizisten vor der Gemeinde, um Kinder und Erwachsene zu beschützen. Viele jüdische Gemeindemitglieder, deren Kinder öffentliche Schulen besuchen, raten ihren Kindern: "Sag nicht, dass du jüdisch bist." Der Antisemitismus hat besonders in Schulen zugenommen. Vor allem arabische Mitschüler bekämpfen jüdische Mitschüler, als ob wir im Nahen Osten wären. Jüdische Kinder werden beleidigt oder sogar geschlagen. "Du Jude" ist ein schlimmes Schimpfwort.

Jüdische Menschen in Deutschland haben Angst, dass man sie als Juden erkennt. Die Lage war schon früher problematisch. Aber seit Kriegsbeginn in Israel erlebte ich auf der Stuttgarter Königstraße Gruppen junger Leute, die sagen, sie seien pro Palästina, aber eigentlich sind sie pro Hamas, die aufgerufen hat, Juden zu töten. Ich bin im Stadtteil Jaffa aufgewachsen und verstehe ein paar Worte arabisch. Die jungen Leute riefen: "Tötet Juden."