Schimmel an den Wänden, eine kaputte Heizung oder Wasserschaden – all das kann zum Streit mit dem Vermieter führen. In solchen Fällen können sich Betroffene an eine Fachanwältin wie Rebekka Auf'm Kampe vom Verein "Mieter helfen Mietern" wenden. Unterwegs mit einer, die sich kümmert.