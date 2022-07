von Katharina Hoch Sophie hat als Erzieherin einen tiefen Einblick in das Leben einzelner Familien. Dabei fällt ihr immer wieder auf, wie widersprüchlich Eltern heute oft sind.

Um eines vorwegzunehmen: Ich mag meinen Job. Und ich mag all die Kinder, die ich jeden Tag durchs Leben begleiten darf. Ich finde es einfach schön, mit zu erleben, was bei so einem kleinen Menschen in kürzester Zeit passiert. Dabei sein zu dürfen, wenn sie ihre nächsten Entwicklungsschritte machen und sie, wo es nötig ist, zu unterstützen. Genau deswegen bin ich Erzieherin geworden.