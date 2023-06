von Fabian Huber Mit dem Raumschiff ins All, im U-Boot zur "Titanic". Für sein Geld will der Straubinger Unternehmer Arthur Loibl nicht nur Jetsetleben, sondern vor allem Abenteuer. Vor zwei Jahren noch saß er selbst in der implodierten "Titan". Heute denkt Loibl anders über seine Extremreisen. Eine Begegnung.

Als Arthur Loibl sich im Schneidersitz auf den genoppten Gummiboden eines winzigen U-Boots setzt, das ihn gut 4000 Meter in die Tiefe ablassen soll, merkt er: Es sind ein paar Schrauben locker. Das Metallkonstrukt, das die Ärzte ihm vor Jahren in den Rücken operiert haben, um sein krummes Rückgrat zu stützen, wackelt. Und das Unterwassergefährt namens "Titan" hat keine Sitzvorrichtung. Nur an der eiförmigen Außenhülle können sich die Insassen anlehnen. Loibl war Schmerzen von seinen vielen Reisen ans Ende der Welt gewohnt. Doch an diesem 5. August 2021, einem Samstag, da zählt nur eines: hinab zum berühmtesten Schiffsgrab der Welt, zur "Titanic".